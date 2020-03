Maestros acusan a SEV de ponerlos a merced de COVID-19

Mientras nueve entidades y universidades públicas suspendieron clases ante la pandemia por coronavirus, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) expresó una reacción tardía, centralizada y poco efectiva contra los contagios, según maestros que forman parte de las organizaciones disidentes a los sindicatos oficiales.

El pasado 16 de marzo, el Secretario de Educación Zenyazen Roberto Escobar García, anunció la disposición gubernamental de suspender clases en Veracruz, Boca del Rio, Medellín y Alvarado desde el 17 de marzo al 17 de abril de 2020, para prevenir una hipotética dispersión de la enfermedad en los planteles de dicha zona.

En el resto de la entidad, la suspensión de actividades aplicará a partir del próximo lunes 23, para retornar a las aulas el 17 de abril.

La medida generó malestar en el gremio, debido a la lenta respuesta de la SEV para proceder con el aislamiento de estudiantes y docentes.

Mientras en el resto de los municipios las alumnas y los alumnos veracruzanos cuentan los días para iniciar la contención en casa, en Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Tlaxcala y Colima adelantaron la suspensión de actividades a partir del 17 de marzo.

Además, escuelas de educación superior se sumaron a la medida de enviar a los estudiantes a sus hogares.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Rectoría anunció la "suspensión paulatina" de clases a partir de este martes 17; además el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) confirmaron la suspensión de actividades docentes a partir de la citada fecha.

A nivel local y a partir del 17 de marzo, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) y la Universidad Anáhuac Xalapa anunciaron la suspensión de actividades presenciales, aunque esta última mudó a la plataforma virtual.

Por su parte la Universidad Veracruzana (UV) confirmó la suspensión de actividades desde el martes 17 para el Campus Veracruz-Boca del Río; y del 20 de marzo para las regiones Xalapa, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.

MALESTAR MAGISTERIAL

Docentes integrados a Maestros por México (MxM) reprocharon la tardanza de las autoridades educativas para reaccionar ante el COVID-19 y, sobre todo, exponer a los docentes a un posible contagio.

Al respecto, el coordinador nacional de esta organización, Alberto Hernández, describió como "preocupante e irresponsable" la exposición de los maestros y maestras a la exposición al virus.

"Los maestros van a seguir yendo a las escuelas donde esté el foco de infección y es más: están planteando que se vayan a hacer el aseo, es algo vergonzoso lo que están haciendo (tanto a nivel estatal como federal)", expresó.

Y advirtió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) "no saben de lo que está hablando".

"No conocen de educación, no conocen las escuelas, no conocen a los maestros, no conocen a los alumnos, y yo quisiera saber si el Secretario de Educación ha estado en Zongolica, en la Huasteca o el centro", enfatizó.

Aunque admitió que la suspensión de clases es una medida correcta, la dependencia no hizo "las cosas bien".

"No es posible que en este nivel de pandemia estén obligando a los maestros a ir a la escuela, cuando no somos inmunes, (...). Si nos vamos a nosotros a cuidar, que los maestros lo hagan también, no podemos irlos a exponer, se tratan de verdaderas políticas que eviten esta pandemia lastimen al menor número de personas en el país", sostuvo.

Además, la presidenta del Capítulo Veracruz de MxM, Reina Margarita Domínguez Rascón, reprochó el silencio de los sindicatos ante la innecesaria exposición de los docentes con la medida inicial de la SEV de concentrarlos en los planteles.

"No tenemos un sindicato que vele por nosotros y la prueba está en que nadie salió por nosotros para hablar que los maestros no estemos en la escuela", expresó.

Por su parte, el exsecretario General de la Sección 32 del SNTE, Primo Rivera, planteó la necesidad de darle indicaciones a los docentes por la contingencia ante el COVID-19.

"Debe tratarse de un protocolo sensato y no de usarlos para que vayan, pinten y limpien lo que no han limpiado los que tienen la obligación por ver que los edificios están en las mejores condiciones para los niños, de no usar a los trabajadores maestros como trabajadores de apoyos y asistencia", considero

MAESTROS: A DISPOSICIÓN

Este martes, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García dictó nuevas medidas ante el COVID-19 y entre estas se incluyen la instalación de una comisión de salud dentro del consejo de participación escolar en cada una de las escuelas.

La SEV rectificó en su decisión de concentrar a los docentes y administrativos en la escuela y determinó que, a partir del martes 24 de marzo, los trabajadores de todos los niveles de enseñanza participarán con el aislamiento voluntario preventivo en sus hogares.

En este sentido, permanecen actividades esenciales como pago de nómina y limpieza al final del período.

Además, no participarán en este aislamiento los que trabajen en la oficina central de la SEV, las 12 delegaciones regionales y las oficinas en edificios alternos de la dependencia.

A pesar del aislamiento en casa, los trabajadores de la educación deberán quedar "a disponibilidad" de sus autoridades inmediatas: los directores y supervisores.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, exhortó a jefes y supervisores a realizar un reporte diario sobre qué escuelas laboraron o suspendieron clases; y a la plantilla docente les encargó una lista sobre cuántos estudiantes asisten a clases, llevando un censo de cómo funciona en estos momentos el sistema educativo en Veracruz, porque debe trabajarse en coordinación con madres y padres de familia.

ygr