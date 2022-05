Maestro UV se burla de denuncias por violación: debiste decirlo antes

Por mensajes misóginos, un catedrático de la Universidad Veracruzana (UV) fue denunciado a través de redes sociales. Durante una clase habría denostado a la mujeres que denuncian violaciones años después de la agresión.

""Ese señor me violó hace 20 años" Carajo, ¿20 años? Ya olvídalo, déjalo pasar" Fueron las palabras del profesor Raúl Augusto Carvallo Castillo, quien fue grabado durante una de sus clases para la facultad de Psicología, campus Xalapa.

En su discurso hacia las mujeres que deciden denunciar tiempo más tarde de haber sido violadas Carvallo dice: "madura, lo debiste haber dicho en su momento".

Fue gracias a la cuenta Tendedero Xalapa que se difundió el fragmento de la clase en vivo del catedrático.

El grupo activista se dedica a la visibilización de agresiones a mujeres en Veracruz y publicaron desde sus historias de Instagram la denuncia de uno de los estudiantes del profesor.

En la misma clase que fue grabado, Carvallo Castillo opina que la mujer u hombre que vive "con ese resentimiento" por una violación que fue tiempo atrás "está jodida o jodido". También calificó como erróneo el denunciar y puso en tela de duda que algunas acusaciones fueran ciertas.

"Madura, porque si estás viviendo todavía con ese resentimiento, estás jodida mujer, o estás jodido hombre si te violaron a ti. Estás mal tú, el otro (violador) ya ni se acordaba, suponiendo que fue verdad."

Alumnos y alumnas denuncian que no es la primera vez que el catedrático expresa comentarios violentos que van en contra de los derechos de las mujeres.

Carvallo Castillo se encuentra activo en la plantilla docente de la Facultad de Psicología, según la página oficial de la Universidad Veracruzana.

Su periodo actual comprende el ciclo escolar febrero – julio del 2022 y a raíz de la pandemia, sus clases, como las de las demás facultades, tuvieron que ser adaptadas a virtuales.

Esta no es la primera vez que profesorado de la UV es denunciado por mensajes machistas y misóginos durante sus clases por zoom.

En enero del 2022 Gloria Saavedra López consideró que el aborto legal en Veracruz podría derivar en muertes de mujeres que acceden a este derecho, y denostó a las mujeres que decidían abortar.

La licenciada en Derecho y catedrática a nivel licenciatura y maestría dijo: "Dios mío, que está pasando aquí, se decide no tener hijos en el motel o cuando se van a acostar con alguien, en ese momento dicen no quiero tener hijos y me cuido y ustedes lo verán en unos años esto las consecuencias que va a traer, de tantas muertes que van a ver ustedes".

A pesar de la difusión del audio de su clase no hubo respuesta ni posicionamiento de la máxima casa de estudios.

Meses atrás, en agosto del 2021, otro catedrático causó polémica por su discurso a sus alumnos y alumnas en el que expresaba mensajes de odio contra las mujeres y la comunidad LGBT+.

"¿Pa qué carajo te embarazaste?, ¿pa´ qué anduviste abriendo las piernas?, Te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en esas barbaridades" es una de las frases evidenciadas en la grabación de 1:06 minutos.

Mauricio Pavón, quien era profesor en la facultad de Contaduría, fue denunciado a través de Tendedero Xalapa y el video de su clase llegó a noticias nacionales.

"Ahora nomás la distorsión que hay ya de la sexualidad y todas las barbaridades de que ahora le permiten a hombre con hombre y mujer con mujer

"Estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas; son unas cochinadas, porquerías, punto. ¿Sale? Así de simple. Porque si empiezan nuevamente a leer, como les dije, el libro de libros, dice en la biblia, está prohibido; ahí de aquel que se echa, se junta hombre con hombre. O sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar, porque ustedes dirán, es que es discriminación", expresó Pavón sin saber que era grabado.

Por este caso universitarios y universitarias de distintas facultades se organizaron para extender posicionamientos de repudio a la divulgación de este tipo de mensajes y se exigió que el catedrático fuera retirado.

Mauricio Pavón fue retirado de su cargo y en la universidad se implementaron pláticas para el cuerpo académico y estudiantil sobre perspectiva de género.

Por la denuncia de este martes 3 de mayo no existe hasta el momento un posicionamiento de la Universidad Veracruzana ni del catedrático señalado.

mb