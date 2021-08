Madres de familia piden expulsión de estudiante señalado de abuso sexual

Desde poco antes de las siete y media de la mañana, decenas de madres de familia comenzaron a reunirse en la puerta de acceso a la escuela primaria “Hermanos Flores Magón”, en la colonia Aviación. Todas con el rostro visiblemente molesto, esperaban a la directora del plantel.

¿La razón? Presionar a la autoridad escolar para que no permitiera el ingreso a la escuela de un niño de 11 años de edad, quien en días pasados fue señalado de haber participado en el abuso de dos de sus compañeritos en la escuela donde estudiaba, ubicada en la colonia Nazareth.

Eran más de 100 personas, algunas aglomeradas en el portón de la escuela y otras más frente a las puertas de la dirección.

“No lo queremos aquí”, “Ese niño es un violador”, “La mamá lo solapa, es la mamá de un violador”, “No debería estar aquí en la escuela, debería estar en una correccional para menores”; las lapidatorias frases se escuchaban entre la multitud, que para ese momento, ya daba indicios de convertirse en una protesta en todo el sentido de la palabra.

LOS SEÑALAMIENTOS

El pasado miércoles 20 de noviembre, trascendió que en la escuela primaria Adolfo López Mateos, los padres de familia exigían que las autoridades investigaran dos graves casos de abuso sexual a niños de la institución.

La directora del plantel señaló que serían las investigaciones las que determinarían la culpabilidad y analizarían si había pruebas, pero que efectivamente ante el reclamo de los padres se daría parte a las autoridades educativas superiores.

PRESUNTO ABUSO

Según la versión de los padres, aportadas a las autoridades escolares, son dos menores los señalados de que por la fuerza abusaron sexualmente de dos de sus compañeritos.

El grave señalamiento surgió después de que de nueva cuenta uno de los presuntos agresores quiso repetir el abuso y el menor logró escapar. Asustado, relataría lo sucedido a sus padres, dos años antes.

Las acusaciones alarmaron a los padres de familia de ese plantel, y el martes 19 de noviembre, que se reunieron con la dirección de la escuela también hicieron referencia que existía otra víctima de los supuestos abusos; sin embargo, no se dieron más detalles al respecto, aunque la dirección reconoció que daría a conocer a sus superiores para que investigaran los dos casos.

Uno de los presuntos agresores, que identifican como un adolescente de entre 14 y 15 años de edad, sus padres lo habrían retirado del plantel.

SIN DENUNCIAS EN LA FGE

Sobre este delicado caso infantil no existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por parte de la familia agraviada; por lo que los hechos supuestamente son investigados por las autoridades educativas.

En entrevistas pasadas, la directora de la escuela “Adolfo López Mateos”, donde se habría dado el supuesto abuso, Ani Nicte Ha Ortega Ruiz, manifestó que al menor por el momento no se le podía comprobar si realmente fue abusado, ya que el hecho supuestamente habría ocurrido hace ya dos años.

RECHAZAN EN OTRAS ESCUELAS

Por la polémica desatada, la madre del supuesto menor agresor buscó inscribirlo en otros planteles para que no perdiera clases, sin que lo hubiera logrado debido a la negativa de padres de familia.

Trascendió que en un primer intento en una escuela primaria de la colonia La Aurora, el menor fue rechazado.

Luego, al intentar registrarlo en la escuela “Hermanos Flores Magón” de la colonia Carmen Romano, también fue rechazado, pese a que la directora del plantel, en estricto respeto a sus derechos humanos lo aceptó, pero tanto el infante como su madre fueron reconocidos y arremetieron contra ellos.

A tan solo 24 horas de que el niño llegó a la escuela primaria de la colonia Carmen Romano, los padres de familia armaron un revuelo de grandes proporciones, pues algunos señalaron que el menor representa “un verdadero peligro” para sus hijos, por lo que presionaron a las autoridades escolares a emitir una respuesta.

Al respecto, la directora de la escuela “Flores Magón”, Antonia Romero Sánchez, dijo que se actuó en todo momento respetando los derechos del menor, sin embargo, fueron los padres de familia quienes señalaron y no permitieron que continuara sus clases.

“Se acercó la señora a pedir informes, apenas ayer (miércoles). Se le pidió todo el papeleo correspondiente, más nunca pedimos antecedentes o algo así, la señora no dijo nada del problema, le dijimos que sí. Para eso a las 12 ya los traía en orden”.

ACOSO E INSULTOS

“A las 12:20, la hora de la salida, la gente la comenzó a acosarla y la señora dijo que venía mañana de nuevo con su hijo, para las 12:30 un grupo de mamás se acercó y dijo que no estaba bien aceptar a la señora y al niño porque es un peligro para la escuela”, señaló la directora de la escuela Hermanos Flores Magón.

“Para hoy en la mañana se arma el revuelo y les comento que tomaremos cartas en el asunto, porque yo ignoraba el caso. (Yo) no entró a las redes sociales porque todo el día trabajo, pero las señoras dijeron que no, porque era peligroso el menor, incluso mandaban WhatsApp, donde decían que se quedarían temprano y que no dejarían entrar a nadie”.

Romero Sánchez, visiblemente consternada, por el rumbo que tomó la situación, puntualizó: “Aquí se inscriben a todos, no se les niega a nadie la educación”. Sin embargo, explica que las madres de familia, reclamaban: “No, maestra, ¿por qué?, debió pedirles carta de buena conducta’, pese a que no es requisito primordial. Recuerde usted el Artículo tercero de la Constitución, la educación es para todos los niños sin importar religión, credo, ideología, para todos, si no estamos hablando de discriminación”.

PREFIRIÓ SACARLO DE LA ESCUELA

La docente manifestó que se ponía en los zapatos de la madre del niño, ante el brutal rechazo en su contra, “No sé cómo, él vaya a reaccionar”.

Antes de la entrada a la escuela, ayer jueves, a las siete y media de la mañana, revela la directora que “la señora llegó angustiada, dijo: ‘Quiero que mi hijo sea dado de baja, veo que la gente ataca a mi niño’”.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz