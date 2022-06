Madres de desaparecidos reprochan a autoridades en Coatzacoalcos

"Hoy llego aquí, pero me sigue faltando mi hijo, le sigue faltando a su familia; más que una disculpa, porque una disculpa no sirve de nada cuando el daño está hecho, que esto sirva para que hagan conciencia, para que se toquen el corazón antes de desbaratar familias, para que no haya más impunidad y para que todos aquellos que usen el uniforme para actos criminales no escapen a la justicia y no tengan descanso hasta que sean llevados a los tribunales", expresó.