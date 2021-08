Madre de Ramsés falleció, en su honor recorre el país a pie

Tras la muerte de su madre hace dos meses, el joven Ramsés Ibarra decidió cumplir su sueño y salir a caminar por México.

Pero el sueño no es solo caminar, sino recorrer todo el país a pie, por lo que anunció en sus redes sociales que su meta será llegar caminando a Hermosillo, Sonora, de donde era originaria su madre.

"En una ocasión mi mamá me preguntó qué iba a ser cuando ella dejara de estar conmigo, yo le contesté que me darían muchas ganas de caminar por toda la república hasta llegar a Hermosillo, Sonora (donde ella nació) para poder sentir una satisfacción personal de que pude llegar hasta donde quise con su compañía en espíritu. Obviamente me respondió que estoy loco", contó en sus redes sociales.

Con el ánimo a cuestas, el joven decidió llevar consigo agua, comida, cargadores, ropa, utensilios de higiene personal para comenzar la travesía.

Su caminata es relatada mediante su cuenta @ramsesibarra_ en dónde da información sobre dónde está y aclara algunas medidas de seguridad que tomó como evitar viajar de noche.

"Mamá, sé que desde tu casa en el cielo estás viendo que hago, pero me quedo tranquilo porque siempre me apoyaste en todas las decisiones en mi vida, ya sean locas o de cualquier tipo y quizá estarás sonriendo de que mi esencia no cambia. O tal vez me quieras castigar. Te llevo para que me lleves, con amor Ramsés", dice uno de sus textos.

ygr