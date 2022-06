Machetean a "Peluchín" y sus dueños piden justicia, el perrito murió

XALAPA, VER.- El pasado fin de semana un hombre y su hijo mataron a machetazos a "peluchín", un perro mestizo, en la congregación "El Boquerón" de Banderilla. Además, tanto su dueña como sus vecinos fueron agredidos a planazos por estas personas.

Previamente, ya se había denunciado la actitud violenta de Lucino Hernández y la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación 1642/2022.

Sin embargo, durante un mes las autoridades no actuaron y el pasado fin de semana se dio otra agresión. Aparte de atacar a sus vecinos, Lucino también actuó contra "Peluchín".

De acuerdo con los afectados, Lucino y su hijo están detenidos, sin embargo, un familiar de ellos labora en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y temen que el hecho quede impune.

Por esta razón, este jueves optaron por manifestarse frente a las oficinas de la Unidad de Atención Temprana.

??Esta tarde, dueños y vecinos de "Peluchín" perrito asesinado en Banderilla se manifestaron a las afueras de la Fiscalía, para exigir justicia por el can. #sf pic.twitter.com/0I4oWuMEI8 — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) June 16, 2022

"Hubo agresiones a este grupo de personas desde hace un mes; se integró la carpeta de investigación y hasta el momento no han podido resolverla por parte de la Fiscalía y qué pasó, que el hecho trascendió y el domingo mataron salvajemente a un perrito y lo partieron a la mitad a machetazos.

"Además, el día de antier los habitantes de esta congregación fueron agredidos. La Fiscalía no está haciendo su trabajo, dicen que están muy saturados y por esto no avanzan las investigaciones", explicó Catalina Rojas, rescatista de "Lomitos abandonados Banderilla".

De acuerdo con los pobladores, Lucino Hernández está en disputa por los terrenos de El Boquerón ocupados por al menos 26 familias, pese a que el legítimo propietario no tiene problema en que vivan ahí.

Lucía Becerrera Zavaleta, duela de "Peluchín", relata que su mascota murió el domingo pasado, poco después de que Lucino y su hijo lo agredieron.

"Le dieron un machetazo, no conforme con eso, lo aventaron de 10 metros hacia otro terreno. Nos trasladamos al veterinario rápidamente, pero me dijeron que ya no había nada que hacer.

"Hay testigos que vieron cómo lo mató y este señor advirtió que ´varias cabezas van a rodar"; a mí ya me pegó, a un compañero también lo agredió. No se mide para hacer las cosas", expuso la afectada, quien dijo temer por su vida.

Por su parte, Jesús Hernández Carmona dijo que él recibió golpes de Lucino, quien lo azotó con un garrote y le ocasionó una herida grave en la espalda.

"Tenemos 3 meses viviendo ahí; yo creo que sí, en El Boquerón, a un costado del fraccionamiento Villa Montaña. En la mañana fueron a buscarnos pistoleros, quieren seguir haciendo daño y por eso pedimos a la Fiscalía que actúe", indicó

La rescatista Catalina Rojas planteó que la Fiscalía General del Estado está obligada a actuar contra la crueldad animal, así como a investigar y aplicar las sanciones que correspondan. Señaló que al haber pruebas de las agresiones a personas, no debe haber impunidad en el caso.













am