Luis: la campana que ya no sonará en el camión de la basura

"En la telesecundaria tuvo problemas porque ya no quería estudiar (...); yo hablé con él, pero me dijo ´mamá yo sólo voy a acabar la secundaria, yo no sirvo para estudiar, quiero trabajar y voy a sacar la escuela porque tú me dices", cuenta María Isabel, quien se dice sorprendida de la voluntad que tuvo su hijo en su adolescencia.