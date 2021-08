Lucra alcaldesa de Jamapa con casas de interés social

Veracruz, Ver.- Miriam Maldonado Zink fue beneficiada en el 2018 con el programa de viviendas de interés común en el municipio de Jamapa, sin saber que un año después le arrastraría amenazas y el inicio de un litigio legal en contra del Ayuntamiento.

El proyecto fue financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), que destinó un monto de un millón 510 mil 966.32 pesos, según el reporte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

En el mismo documento se detalla que los beneficiarios aportaron un monto de 10 mil pesos cada uno, que suma la cifra de 200 mil pesos al tener el registro de 20 personas favorecidas.

Sin embargo, la información que recibieron los beneficiarios por parte del Ayuntamiento –ente encargado de ejecutar los recursos- fue distinta a la que se refleja en la documentación oficial.

Al inicio la alcaldesa Florisel Ríos Delfín afirmó que el programa establecía una inversión tripartita, en la que el Gobierno Federal destinaba casi dos terceras partes de los recursos, una tercera parte sería aportada por el Ayuntamiento y el resto por los beneficiarios, detalla Maldonado Zink.

Con la información anterior, se reunió a una cantidad de 18 personas a las que se les hicieron cobros superiores a los 10 mil pesos, en el caso de Miriam Maldonado su aportación alcanzó los 45 mil pesos, es decir cuatro veces más de lo que se justifica en el reporte del Orfis.

"Yo no sabía el costo de la casa, inicialmente nos dijo que era un programa de Sedesol, que la casa nos iba costar 70 mil pesos, eso lo dijo en el salón social, la gente se quejó porque decía que era mucho dinero, ya después nos dijo que la casa salía en 45 mil pesos, ya con los apoyos, y fue que me animé como muchas otras personas (...), siempre se llenaron la boca en decir que ellos aportaban una parte”, declaró la afectada.

La alcaldesa reconoció que existe una notificación del organismo fiscalizador por diversas observaciones en el manejo de los recursos, en donde se incluye el proyecto de construcción de dormitorios, sin embargo, afirma que se encuentra en proceso de solventar.

“Estamos abiertos a la auditoría, respetamos las instituciones, respetamos al Congreso y las instancias que lo requieran yo estaré solventando en tiempo y forma (…); esa es una observación la estamos solventando, en su momento se va a aclarar, yo no puedo hablar sobre sospechas.”

La edil rechazó en entrevista que alguno de los beneficiarios haya cubierto un monto superior a los 10 mil pesos y negó los señalamientos.

Contrario a lo afirmado por la edil, la afectada entregó a La Silla Rota Veracruz los comprobantes de los pagos que hizo a la Tesorería Municipal, que acreditan la versión de pago de más que se hizo.

Entre los recibos exhibidos se encuentran cinco pagos de entre 6 mil y 11 mil pesos que realizó entre abril y mayo, cuyos montos se especifican en los recibos con firma de la beneficiaria y el sello del Ayuntamiento de Jamapa y que hacen una suma final de 45 mil pesos.

Por todo lo anterior, la ciudadana acudió a la Fiscalía General del Estado, en donde presentó una denuncia penal junto con otro de los beneficiarios, además de iniciar solicitudes ante el Congreso del Estado y sus órganos fiscalizadores, para someter a revisión el gasto ejercido en el programa de vivienda financiado por el FISM.

Intento de desalojo

Miriam Maldonado Zink realizó el reclamo a la presidenta municipal Florisel Ríos Delfín, por los 35 mil pesos que no fueron justificados, pero en lugar de una explicación afirma que recibió amenazas de Fernando Hernández, presidente del Sistema DIF Municipal y esposo de la alcaldesa.

Al inicio se trataron de reclamos verbales, más tarde le negó la entrega de las llaves de la vivienda, asegurando que fue construida en un terreno que no era suyo.

No obstante, el título de propiedad expedido y firmado por el Notario Público 50, Gabriel Montes de Oca, certifica que el terreno es suyo, así como los recibos correspondientes al pago del Impuesto Predial y Servicios Municipales, cuyas copias se encuentran en posesión de La Silla Rota Veracruz.

Sin embargo, la alcaldesa Florisel Ríos Delfín afirma que la inconformidad de Miriam Maldonado se debe a que el apoyo le fue retirado por no acreditar la propiedad del terreno, contrario a la documentación exhibida.

“Son infundados, aquí el tema es, se habló con los beneficiarios, es un tema que ellos ya conocen, el tema aquí que traemos es que un beneficiario construyó en terrenos que no debió haber construido y no se le ha dado su llave”, declaró la alcaldesa.

Miriam Maldonado Zink afirma que lo que la alcaldesa pretende hacer ahora es despojarla de su propiedad, a la par de iniciar una serie de amenazas y actos intimidatorios hacia quienes ejerzan cualquier queja.

Vivienda de mala calidad

Para Miriam Maldonado Zink la oportunidad de adquirir una vivienda subsidiada era la única manera de tener una casa para ella y su hija.

Las características que fueron descritas en el proyecto inicial eran suficientes para cubrir sus necesidades de habitación, ya que dejarían de pagar la renta mensual que como madre soltera le impedían cubrir otros gastos.

La vivienda que se describe en el reporte del avance de obra que se envió al Orfis era de una construcción de 42.7 metros cuadrados, dos habitaciones, puertas, ventanas, piso firme de concreto e impermeabilizante.

En las fotografías que se enviaron para incluir en la ficha técnica se muestran las características físicas de la construcción, que según la beneficiaria distan de lo entregado.

Se trata de viviendas de mala calidad, con cimientos endebles, sin repello y sin impermeabilización, que describe como obras negras.

“Había muchas fallas en los cimientos, de eso salieron muchas inconformidades, cuando yo me quejé me dijeron que si quería podía pagar más dinero por fuera, para que le metieran otros materiales para reforzar, y fue lo que yo hice, fui pagando por varillas, por concreto, lo que me obligó a endeudarme más”, declaró.

Apenas este jueves en el Congreso del Estado se anunció que el ayuntamiento de Jamapa sería uno de los cuatro ayuntamientos que serán auditados, debido a diversas inconsistencias que presentan en el gasto público, la presidenta municipal rechaza los señalamientos y afirma no tener temor a que puedan encontrarse irregularidades.

Aunque sobre la denuncia pública que hace Miriam Maldonado Zink evitó dar más detalles.