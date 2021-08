Luchan contra el cáncer y ahora contra el desabasto de medicinas

Hace seis meses, la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Ramos Alor, supo sobre el desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional y de las complicaciones que podría generar a pacientes con cáncer en el Estado; hoy familias reclaman que no actuó para impedirlo.

En pleno inicio de año, nuevamente padres de familia de menores de edad y adultos con cáncer revelaron que desde octubre pasado no han recibido quimioterapias, de ahí que su vida está en riesgo.

La respuesta de las autoridades es que “dinero hay”, pero no suficientes medicamentos entre los proveedores de México para abastecer la demanda y que a ello se suma el robo de fármacos de bodegas de la Secretaría en Xalapa y Veracruz, ocurrido el pasado 27 de diciembre.

Pese a estas justificaciones, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advierten que estas excusas no pueden justificar que el Estado no garantice el derecho a la salud de los ciudadanos.

LUCHAN AL DOBLE POR SU VIDA

Miguel Ángel Hernández Cruz es uno de los padres que se manifestó en plaza Lerdo, en Xalapa, para exigir solución por el desabasto de medicamentos, ahora en el Centro Estatal de Cancerología "Doctor Miguel Dorantes Mesa", el más importante de la región.

Él exige a las autoridades por su hijo, un menor de 14 años de edad a quien le fue detectado cáncer cerebral. Al menor ya le practicaron dos cirugías e inició un tratamiento de 35 quimios que fueron interrumpidas por el desabasto de los medicamentos.

Proveniente de Atzacan, el hombre ruega porque se restablezca el suministro de medicamentos como vincristina, ácido folínico, citarabina, entre otros, para evitar que su hijo u otros pacientes mueran sin luchar contra la enfermedad.

"Con estos atrasos pienso que a lo mejor se muere, no queremos eso, hemos luchado para evitarlo", relata en entrevista.

Comprar las medicinas oncológicas de manera particular es impensable para la mayoría de los enfermos y sus familias, de ahí que no entienden las razones por las cuales en el Cecan programan quimios sin tenerlas.

"Cuando nos dan de alta a nuestro familiar tenemos que sacar cita, vamos a la farmacia y si todo está completo le ponen la quimioterapia, pero si falta algo no lo dan. El otro día fuimos y pasó eso, pero les dijimos que cuando llegue un medicamento se agota el otro"

PROBLEMA MINIMIZADO

La crisis de desabasto de fármacos en Veracruz comenzó a asomarse en la nueva administración estatal en mayo de 2019, cuando familiares de pacientes con cáncer denunciaron que en hospitales no había lo necesario para las quimioterapias.

Entonces se dio a conocer que entre los afectados estaban los pacientes del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, que durante casi un mes no recibieron sus dosis de quimioterapias.

Pasaron cinco días para que el secretario de Salud, Roberto Ramos, saliera a dar información; admitió que en ese mes había un desabasto de medicamentos del 50 por ciento en hospitales y centros de salud.

La afectación no solo era en fármacos generales, sino también aquellos de tratamientos como antirretrovirales y los oncológicas, y se comprometió a normalizar el abasto de medicamento para el mes de julio, fecha en que según dijo se realizaría la compra consolidada desde el Gobierno federal.

La promesa no se cumplió porque apenas cinco meses después, en octubre, madres de familia se manifestaron en el Puerto de Veracruz para denunciar que los pacientes de cáncer atendidos en la Torre Pediátrica no habían recibido ni medicamentos ni quimioterapias.

La falta de respuesta de las autoridades los llevó a bloquear la avenida 20 de noviembre, pero un día después el Gobierno de Veracruz intentó justificar la situación señalando que la campana que sirve para la protección en el uso de sustancias usadas en la quimioterapia no servía.

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, ofreció donar una nueva campana pero las autoridades del sector salud rechazaron la oferta asegurando que la Secretaría entregaría un centro de mezclas de medicamentos oncológicos.

Madres de familia acudieron a ampararse contra la falta de medicamento. Al menos 10 padres se sumaron a la demanda de amparo 886/2019 en la que el juez cuarto de distrito con sede en Boca del Río concedió la suspensión provisional por considerar que la Secretaría de Salud violó el derecho a la salud de los menores de edad.

INTERVIENE CEDH

Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio por este caso, a la cual se adhirieron al menos tres personas que ratificaron esta queja que ya fue integrada y en aproximadamente mes y medio podría emitirse la recomendación correspondiente.

Pese a ello, apenas unas semanas más tarde se reportó que dos menores de edad afectados por la falta de medicamentos oncológicos fallecieron en el Puerto de Veracruz.

El secretario de Salud, negó que su muerte estuviese relacionada con la falta de aplicación de quimioterapias. Incluso, dijo que este tipo de enfermedades se presentan complicaciones naturales producto del padecimiento y del propio tratamiento.

La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, aseguró que pese a las justificaciones que ha dado el Gobierno de Cuitláhuac García sobre la falta de medicamentos, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud.

“Hay obligación de la autoridad de salud de garantizar el abasto de medicamentos y es independiente de la recomendación que pueda emitir la comisión en breve; hay una obligación de la autoridad de Salud de garantizar el derecho a la salud a través del abasto en los medicamentos porque está establecido en las normas”

De esta manera, dijo que, pese a robo de medicamentos de una bodega de la Secretaría de Salud en Veracruz, la obligación del estado no se exime, porque la denuncia presentada por ello es independiente a su responsabilidad de garantizar el abasto.

LUCHAS PERTURBADAS

Lolita, una mujer de 58 años de edad originaria de Papantla, ha batallado durante cinco años contra el cáncer en los ovarios sólo para tener que enfrentarse a una nueva lucha: que el sector salud no tenga los insumos necesarios para evitar una recaída.

Ella también se ha manifestado con padres de menores de edad enfermos de cáncer. Optó por usar un de los gorros tejidos que elabora para vender y poder sostenerse. El color azul claro del gorro dice que le recuerda el cielo.

"Tengo que batallar bastante, el medicamento me sale en 31 mil 700 pesos, pero a veces no traigo ni 500 pesos para comer, menos para el medicamento. Antes era ama de casa y ahora hago un sacrificio para bordar y vender mis manteles, fundas y no es suficiente para mi tratamiento"

En esta ocasión, sin la presencia del secretario de Salud, Roberto Ramos, los familiares se reunieron con autoridades del sector salud en Palacio de Gobierno. Ahí admitieron que estaban enterados que el desabasto de medicamentos oncológicos ocurre en todo el país porque las farmacéuticas no los surten.

Argumentaron que han tenido que comprarlos en países como Francia o Brasil, pero que el Gobierno de Cuitláhuac García sí tiene el recurso para pagarlo y que así lo hará, narró Karla Arias, madre de una menor con leucemia.

"Dicen que el gobernador está dispuesto a pagar lo que sea para pagar la Vincristina (...) no nos comentaron por qué no previeron (esta situación) yo le pregunté desde cuándo están enterados y dijeron que seis meses, entonces cómo da una respuesta así, en esos seis meses entonces no han trabajado nada", cuestionó.

La promesa fue que este viernes llegará un cargamento de Vincristina de 100 piezas, que a decir de los familiares de pacientes con cáncer no serán suficientes para atender la demanda.

Este medicamento es vital para quienes reciben por primera vez la quimioterapia, ya que según la información que han recibido los familiares de pacientes, ayuda para detener el ciclo más fuerte de algunas enfermedades como las leucemias.

"Se ponen cada tercer día las quimioterapias y hay pacientes que tardan hasta 10 meses en recuperarse de la inducción, dependiendo cada persona y de la semana 16 en adelante es la reinducción, en ese proceso está mi hija cuando se acabó el medicamento", contó.

Por ello, Karla buscó entre amigos y familiares el contacto de proveedor en Coatzacoalcos y uno más en Guadalajara para comprar el medicamento, pero eso implicó que desde diciembre a la fecha haya gastado 15 mil pesos.

Por ello, en la reunión del próximo viernes entre familiares de pacientes con cáncer y el director del Cecan, Jorge Ortiz González, le preguntarán qué han hecho con el recurso del Seguro de Gastos Catastróficos, porque no se ha usado para sortear la escasez de medicinas.

"Ellos están en un programa que se llama gastos Catastróficos y el Gobierno da por niños aproximadamente medio millón de pesos, se supone que esto no debería estar pasando. Si no vemos la respuesta que queremos a corto plazo entonces nos volveremos a manifestarnos porque oficios ya"

También, diversos actores políticos han comenzado a señalar la urgencia de que, al secretario de Salud, Roberto Ramos, se le finquen responsabilidades por la omisión de un deber legal al no garantizar el abasto de los medicamentos.

Es el caso del dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, que dijo la omisión es un delito que se debe investigar porque está en riesgo la vida de las personas.

Dijo que no es excusa para el desabasto el robo de medicamentos de bodegas del sector salud, ocurrido el pasado 24 de diciembre, aunque dijo que es imposible que se hayan robado todo el almacén del estado.

“Si él lo hace con limpias (cuidar su salud), pues es su forma de ser pero que no lo haga con la ciudadanía, si él (Ramos Alor) se quiere curar con limpias que se cure pero que no lo haga con los ciudadanos, merecen la atención que requieren y no lo están haciendo”.

ygr