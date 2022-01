Los vi morir: Diana, enfermera premiada por combatir covid en Coatza

Minatitlán, Ver. – El 16 de mayo de 2020, la enfermera Diana Carolina Torres Zapata recibió uno de los llamados más importantes en su carrera: integrarse al equipo de especialistas que atendería a las personas con covid-19 en el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos.

A dos años de esa misión, y tras vencer dos veces a la enfermedad que ha provocado más de 15 mil muertes en Veracruz, la joven fue condecorada con la medalla "Miguel Hidalgo".

Cuando comenzó con su encargo, cuenta que tuvo temor por todo lo que significaba combatir a una pandemia, no obstante, dijo que se armó de valor y comenzó a reunir su equipo personal y de protección para colocarse en el primer frente de batalla.

Con tan solo 24 años, la egresada de la Universidad de Sotavento era la encargada de atender a las personas en el área de Triage, que es donde se clasifica a los pacientes según los síntomas que presentan.

"Sí tenía mucho miedo porque es un virus que te puede provocar la muerte; teníamos jornadas de ocho horas y las veladas de catorce, así fue como comenzamos a trabajar", cuenta Diana.

Diana no olvida su primera experiencia dentro del hospital, que era operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde incluso padeció un accidente al atender a su primer paciente

"Al entrar al equipo de protección personal tan horrible y caluroso fue una experiencia horrible la verdad, recuerdo que me cayó un tanque de oxígeno en el pie porque no veía nada", recuerda ahora sonriente.

A pesar de tener el pie inflamado, siguió trabajando mano a mano con especialistas y demás compañeros de trabajo.

Tuve que dejar a mi hijo y cambiar de domicilio

Diana, cuenta que lo más difícil de su trabajo, no era el temor de contagiarse, sino de transmitir el virus a su hijo por lo que no tuvo de otra que alejarse de él y cambiar de domicilio.

"Me tuve que ir a vivir un año a otra casa para no arriesgarlo; mi hijo tenía tres años y lo veía solo por video llamadas porque no quería arriesgarlo", relata la joven de tez blanca y anteojos.

Después de recibir la dosis contra el coronavirus, Diana comenzó a frecuentar a su hijo. Aunque no relajaba las medidas, sentía el deseo de abrazar a su pequeño, lo que, asegura, la llenaba de fortaleza.

Llegó a sufrir neumonía a causa del covid

Diana permaneció en el hospital de Coatzacoalcos hasta junio de 2021, cuando se cerraron las atenciones a los pacientes contagiados. En ese periodo, se contagió por primera vez de la enfermedad, aunque logró vencerla.

Posteriormente decidió atender pacientes de forma particular, donde por segunda ocasión contrajo el virus, aunque en esta ocasión fue víctima de una neumonía que le provocó complicaciones en su respiración.

"Sí era muy triste porque veíamos a pacientes que murieron, pero teníamos que seguir trabajando; apenas en agosto del año pasado fue que sufrí una neumonía, pero aquí estamos".

Fue condecorada en el 45 Batallón de Infantería

En el patio de honores del 45 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con sede en Minatitlán, la joven enfermera recibió la condecoración "Miguel Hidalgo" en grado banda por su desempeño dentro del hospital.

Esta condecoración es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales, para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos, en términos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Con su uniforme de enfermera, Diana recibió la banda de manos del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la 29 Zona Militar.

"Muchísimas felicidades y gracias por su servicio licenciada", expresó durante la entrega el comandante.

Por su parte Diana dijo que este mérito es para todos sus compañeros y amigos que encontró dentro del Hospital INSABI, con quienes lucho por salvar las vidas de sus pacientes.

"Si me llaman lo vuelvo a hacer, porque es un honor servir a nuestro país", concluye orgullosa.