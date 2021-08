Los timaron, construyeron colonia y fueron desalojados por invasores

Veracruz, Ver.- Un grupo de más de 200 elementos de la Policía Ministerial y Antimotines, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado realizaron un operativo de desalojo en un predio de la colonia Rodríguez y Huerta, al poniente de la ciudad de Veracruz.

Alrededor de las 8:00 de la mañana, los policías sitiaron la zona, e ingresaron al predio para avisar a los colonos de que tenían que salir de sus hogares, en su mayoría, chozas de lámina y cartón.

En el operativo un grupo opuso resistencia de manera violenta lo que provocó la detención de cuatro personas, dos de ellas mujeres, señaladas como los dirigentes del movimiento que invadió el terreno ubicado cerca de la colonia Valente Díaz.

Los desalojados explicaron que desde hace dos años una persona a la que identificaron como Rony les vendió lotes a bajo costo. El monto era de 10 mil pesos de enganche más 100 pesos semanales, por 24 meses.

El problema que no todos tuvieron para dar ese enganche y lo empezaron a pagar en montos pequeños, pero al no cubrir el dinero en los dos años no les entregaron sus papeles de propiedad.

Es por eso por lo que, según la demanda, los habitantes desalojados son los que no dieron sus pagos a tiempo, al resto le fie permitido quedarse y conservar sus viviendas.

Los afectados aseguraron que estaban pagando, pero como sus dirigentes populares han cambiado en estos dos años, algunos les dijeron que no había de qué preocuparse por los retrasos, que todo estaba legal, hasta este miércoles que fueron desalojados.

Los cuatro detenidos fueron asegurados en una unidad de la Policía Ministerial, que los transportó hasta las instalaciones de la Fiscalía Regional del Estado.

Los demás uniformados se quedaron sitiando el lugar, en espera de que los vecinos sacaran sus cosas de las casas, para luego destruirlas con maquinaria pesada.

