¡Los sacan! Policías retiran a visitantes en el malecón de Coatza

COATZACOALCOS, VER. - El espectáculo de los payasos urbanos se vio interrumpido por elementos de la Policía Municipal quienes realizaron un operativo para retirar a las personas que se encontraban en el museo de la pirámide sobre el malecón costero de Coatzacoalcos, la noche de este domingo cuatro de marzo.

Eran al menos trescientas personas, entre hombres, mujeres y niños los que se formaron un círculo alrededor del escenario improvisado, disfrutaban de los chistes y concursos mientras regalaban unas monedas a los siete payasos que acuden cada fin de semana a este lugar.

"Les pedimos que se retiren de este lugar, ya que estamos en medio de una emergencia sanitaria, ayúdenos a no generar más contagios. Usemos correctamente el cubrebocas para protegernos", se escuchaba en la bocina de una de las patrullas, mientras sonaban las sirenas y activaron las torretas.

Diez elementos descendieron de las unidades y daban recomendaciones a las personas, principalmente a aquellos que se resistían a dejar el malecón costero.

La gran mayoría acato las indicaciones y se retiraron de este sitio, aunque hubo quienes solo le alejaron y ubicaron a escasos metros esperando a que los uniformados se retiraran.

"Yo soy el último de los siete payasos que hoy participamos y nos cancelaron, nosotros vivimos de esto del espectáculo callejero. Mi familia vive de esto y yo hoy solo logré sacarme 160 pesos, y con eso hay que pagar el traslado, no nos va a alcanzar", lamento el payaso Soya.

Los comerciantes de frituras y botanas también se inconformaron, pues a pesar de que no fueron retirados, aseguran que si no hay personas no hay venta.

Cabe mencionar que en fechas pasadas, a través de redes sociales se han evidenciado aglomeraciones en este punto del bulevar costero, en medio de la pandemia del covid-19, por lo que las autoridades han decidido realizar estos operativos los fines de semana cuando son más constantes.

Actualmente Coatzacoalcos se encuentra en color amarillo del semáforo epidemiológico y continua en cuarto lugar en número de contagios con 3 mil 503 casos acumulados y 716 defunciones por el SARS-COV2.