Los pendientes del Cero Tolerancia, programa estrella en Veracruz

XALAPA, VER. - El 25 de enero de 2019 el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, presentó la Estrategia integral Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.

Sin embargo, a más de tres años y cinco meses el nuevo director de Cultura de la Paz y Derechos Humanos del Gobierno de Veracruz, Sergio Ulises Montes Guzmán, quien es responsable del programa, afirma que su antecesora, la profesora de la Universidad Veracruzana (UV), Mayra Ledesma Arronte, "no hizo nada".

El dicho "es equivocado y cobarde", en opinión de la aludida, quien adelantó que en su momento presentará una réplica puntual a su sucesor y que también elaborará un libro sobre su paso como funcionaria pública y responsable de la Estrategia Cero Tolerancia (ECT).

Añade que incluso ella rindió un informe respecto a los avances alcanzados, documento que estaba en la página web de la Dirección pero que fue eliminado del portal.

"Este informe se lo entregué al Gobernador y a Sergio Ulises. Y estaba en la página web de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, pero me acabo de dar cuenta que bajaron el documento, lo cual me parece un despropósito. Porque han usado ese Informe para dar cuenta de lo que se ha hecho.

"Yo sigo trabajando estos temas desde la Universidad Veracruzana, retomaré el doctorado que dejé de lado cuando entré al gobierno y justamente es sobre estos temas. Espero tener listo el libro sobre esta experiencia para el primer semestre del próximo año", dijo la antropóloga.

Y es que, si bien es cierto que la Dirección es la encargada de coordinar la atención de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal ante las diferentes violaciones de derechos humanos, la estrategia de Cero Tolerancia no solo abarca al Ejecutivo, sino que es un plan integral.

De esta integración se hace mención del papel de los poderes Legislativo, Judicial y de la Fiscalía General del Estado, e incluso a los 212 municipios, todos ellos ajenos a las órdenes de la propia dirección. De hecho, en el anuncio de la estrategia, el gobernador hizo hincapié que a estos poderes se les exhortaba a realizar acciones en el ámbito de sus competencias y con la debida observancia a la autonomía de la que gozaban.

"NO ME DEJARON TRABAJAR"

El informe especial a tres años de implementación de la estrategia publicado el 14 de enero de 2021, elaborado por la propia Mayra Ledesma, exhibe la complejidad para reducir los índices de violencia contra las mujeres.

Incluso, a la fecha ella reitera que su salida de la Dirección el pasado 14 de enero se debió a una razón principal: "Quieren tapar su incompetencia responsabilizándome de lo que no me corresponde. Por eso justo renuncié, porque no me dejaron trabajar.

Entre otras cosas, el informe rescata los datos que recabaron y sistematizaron dependencias como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de la UV (OUVMujeres), tanto para feminicidios como para otros tipos de violencia contra mujeres.

De manera general, para el año 2018 el Observatorio registró 276 eventos de violencia contra las mujeres en el primer semestre y 343 para el segundo, con un total de 619 casos.

Para el caso del 2019, en el primer semestre de 2019, se registraron 349 casos y para su segundo semestre un total de 328, teniendo un total de 677, con un incremento de 8.6 por ciento; este fue el primer año en que se aplicó la Estrategia Cero Tolerancia.

Para el primer semestre de 2020 se registraron un total de 301 casos y en el segundo semestre de este año, 235, con un total de 536 eventos, es decir, un decremento.

En el primer semestre de 2021 se registraron 300 casos de violencia y en el segundo 219 casos, para un total de 519 casos.

De enero a mayo de este año, el OUVMujeres reporta un total de 246 hechos de violencia contra las mujeres.

Para el caso específico del feminicidio, el Secretariado Ejecutivo reporta que en 2018 se presentaron un total de 101 delitos de tipo feminicidio. Por otra parte, el OUVMujeres reporta 129 feminicidios en 2018.

Para el 2019, el Secretariado reportó 104 feminicidios, pero la UV reportó que el delito en realidad se incrementó el 14.6 por ciento, para alcanzar los 151 feminicidios. Nuevamente un aumento -en ambos registros- en el primer año de la implementación de la estrategia.

En 2020 hubo una baja: el SESNSP reportó 76 casos y la Universidad registró un total de 95 feminicidios.

En 2021, la UV registró un total de 83 feminicidios, en tanto que a nivel federal fueron reportados 69 casos.

De enero a mayo de este año, van 48 eventos según la UV y de acuerdo con el Secretariado, la cifra se coloca en 36 eventos.

En 2018 y 2019, Coatzacoalcos encabezó a los municipios con más feminicidios, teniendo un incremento de 13 a 15 casos.

En 2018, Xalapa y Veracruz se encontraron en el segundo lugar con 7 feminicidios y en tercero se colocó, con 6, Río Blanco.

Mientras que en 2019 el segundo lugar lo obtuvo Xalapa con 11 casos y en tercero Veracruz con 10, por lo que se observó un incremento en estos municipios. En 2020 y 2021 Papantla ocupó la primera posición y el municipio de Coatzacoalcos la segunda.

En cuanto al delito de violencia de género existe una tendencia marcada al alza. En 2018 en Veracruz se presentaron un total de 720 casos.

Para el año 2019 se presentaron un total de 347 casos; en 2020 la cifra casi se cuadruplicó, pues se presentaron un total de mil 144 casos.

En 2021, incrementaron a un total de mil 523 casos y de enero a mayo de este año, la cifra se coloca en 675.

SERIAS DEFICIENCIAS

En su nuevo encargo como titular de la Dirección de Cultura de Paz, Sergio Ulises Montes Guzmán afirmó que Ledesma Arronte no emprendió las acciones para hacer funcionar la ECT.

"... voy llegando y me encontré con que había serias deficiencias en el programa. Lamentablemente quien estaba, y critica que no se ha hecho nada, es quien estaba a cargo del programa y no hizo nada", declaró recientemente.

En respuesta, Mayra Ledesma envió a este medio el informe de los tres años que hizo antes de dejar la dirección. Ahí se revela qué se ha hecho y qué no respecto de la Estrategia, así como de las acciones para las desapariciones y en materia de alertas de violencia de género.

"Antes de renunciar, entregué este Informe Especial que justamente hace un resumen de lo realizado en estos 3 años de gobierno", señaló como un comentario aparte del informe.

Incluso reveló que el mismo Sergio Ulises y el gobernador recibieron este documento; es decir, su sucesor lleva casi medio año conociendo la radiografía de los alcances que tuvo la Estrategia, aunque apenas se refirió a las deficiencias detectadas.

La académica califica como una infamia e intento de desprestigio a su persona las declaraciones de Montes Guzmán, así como las que en su momento hiciera su superior jerárquico y secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien incluso deslizó que hay un procedimiento administrativo contra Ledesma por presuntas omisiones en su labor respecto a casos de acoso.

URGEN EXPERTOS

Las conclusiones del informe respecto a la estrategia desvelan que tres años después diversas cuestiones que serían fundamentales para implementar desde el inicio, no se aterrizaron.

En primer lugar, se destacó que no hay perfiles profesionales y de expertos en la materia atendiendo esta problemática.

"Cada apartado tiene observaciones y recomendaciones, sobre lo que falta de hacer. Y eso no les gustó. Hago hincapié en poner personas profesionales en los cargos de toma de decisiones como el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Centro Integral de Justicia para Mujeres en Xalapa (CJM,), etcétera", puntualizó Ledesma Arronte.

El informe indica que es urgente también articular las acciones desde los poderes públicos, organismos autónomos, sociedad civil y academia para garantizar una vida libre de violencia, lo que tres años más tarde, no se ha cumplimentado.

Igualmente, se precisó que la ECT no se estaba promocionando adecuadamente en los municipios ni se hacía efectiva en los 212, siendo necesario darle importancia y seguimiento en aquellos con población indígena.

"Es urgente un verdadero fortalecimiento de los Institutos Municipales de las Mujeres, tal como la ley mandata", destaca el informe.

Dentro de la Administración Pública Estatal, Ledesma Arronte encontró que era posible que se estuvieran tomando decisiones "fundamentadas en creencias propias basadas en estereotipos y prejuicios de género" que pueden cambiar la percepción de la realidad y, por ende, puede llevar a decisiones que influyen de forma injusta sobre la vida de mujeres, adolescentes y niñas.

También recomendó una implementación efectiva de los mecanismos para la protección de los derechos de las mujeres al interior de la APE, por ejemplo, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual.

Llamó igualmente a que se fortaleciera la capacitación en la materia por personas expertas, dejando entrever que ello no ocurrió en esos tres años.

Dijo que era necesario también "motivar a las autoridades en todos los niveles para que atiendan las directrices de la Estrategia Cero Tolerancia".

"La voluntad política de las y los titulares de las Secretarías de Despacho es fundamental para apoyar a las Unidades de Género en una auténtica transversalización de la perspectiva de género en cada una de las dependencias, así como la contratación de perfiles profesionales en la materia", enfatizó en el documento, que incluye otras recomendaciones como la elaboración de diagnósticos por parte de las Secretarías que permitan dimensionar la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.

RESPALDAN A EXDIRECTORA

Académicas como Estela Casados Gonzáles han respaldado a Mayra Ledesma. Ante las declaraciones de Montes Guzmán, la también activista feminista y encargada del Observatorio Universitario de Violencias sentenció que es irresponsable culpar a una mujer de que no funcione la Estrategia.

Sostuvo que es un despropósito endilgar a una sola persona la responsabilidad de un programa que es un trabajo conjunto entre diversas instituciones para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

"Creo que se tiene que actuar con experticia; precisamente el programa cero tolerancias debido a que fue elaborado por personas expertas, proponía una serie de lineamientos a seguir.

"El asunto es que, si no se desea retomar la opinión experta de la sociedad civil en materia de violencia contra las mujeres y feminicidios y se mezquinean los recursos, la estrategia y la coordinación, difícilmente se va a poder accionar", alertó.

Estela Casados lamentó que el combate a la violencia contra las mujeres se preste a la improvisación de personas que pretenden politizarlo, pues se trata de un tema social y de seguridad "que debe ser tratado con el recurso económico, humano y de infraestructura suficiente".

Por su parte, Ledesma Arronte precisa que en breve dará una respuesta pública y concreta a las manifestaciones en su contra desde el gobierno estatal, pero deja claro el por qué se retiró de su encomienda y ello nada tuvo que ver con la falta de resultados.





