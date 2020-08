López Carreto, imposibilitado para asumir cargo en Actopan

Xalapa, Ver.- Un juez de Pacho Viejo dio un plazo de tres meses a la Fiscalía General para acreditar el delito de amenazas que se le imputa a José Alfredo López Carreto, alcalde suplente de Actopan.

En la audiencia de vinculación se determinó que durante ese período el panista no debe trabajar, por lo que no podrá rendir protesta como alcalde en el municipio de Actopan.

López Carreto fue aprehendido en Xalapa el miércoles 19 de agosto. La Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó ante un juez de control el delito de amenazas, vertidas contra el reportero Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el 2 de agosto de 2019.

La detención de López Carreto fue legalizada por la autoridad judicial, no obstante, recuperó su libertad debido a que el delito de amenazas no es considerado grave y en consecuencia no amerita prisión preventiva, como una medida cautelar. Solo depositó una fianza de 5 mil pesos.

Se había fijado el sábado 22 de agosto como fecha de la audiencia de vinculación, pero sus abogados pidieron extender el plazo para este martes 25 de agosto.

Como parte de la determinación del juez López Carreto tendrá que presentarse a firmar cada ocho días al juzgado de Pacho Viejo.

Las acciones contra el panista se consideran, según sus abogados, una respuesta del gobierno estatal a la manifestación de habitantes de Actopan, realizada el pasado 18 de agosto en el Congreso del Estado, donde acusaron al líder de la bancada de Morena, Javier Gómez Cazarín de imponer a Carranza Barradas en la alcaldía interina de Actopan.

Magistrados federales habían emplazado al Congreso local a llamar al panista para rendir protesta de ley como alcalde de Actopan, después de que consideraron ilegal la sesión de Cabildo, y el acta, en la que se eligió a Eduardo Carranza como alcalde interino.

ygr