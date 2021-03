Localizan a menor deambulando por las calles de Papantla, aparentemente drogada

"Vecinos de la calle Buena Vista reportaron que una menor de aproximadamente 8 a 10 años camina sola por la zona. La niña presenta una lesión en cráneo, del lado derecho, está toda ensangrentada y buscamos la manera de auxiliarla, de ayudarla, pero no refiere ningún dato, no sabemos quién es, de donde viene, no sabemos quiénes son sus familiares", mencionó uno de los miembros del escuadrón de rescate.