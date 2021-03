Localizan a estudiantes cubanos UV desaparecidos, están en EU

XALAPA, VER.- El pasado 23 de febrero fueron reportados como desaparecidas dos estudiantes y un estudiante de origen cubano de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana (UV), en Tuxpan. Este 02 de marzo fueron localizados en Estados Unidos.

La Comisión Estatal de Búsqueda publicó las fichas correspondientes para dar con su paradero. Se trata de Carmen Dianeyz Boza Banguela, de 32 años; Mercedes Díaz Gómez, de 30 años y Yuri Lorenzo Torre, de 41.

Esta tarde, la misma comisión confirmó la localización de los estudiantes. Primeros reportes indican que la agencia de migración de Estados Unidos los detuvo.

Según medios locales, los extranjeros se dirigían al Consulado de Cuba, localizado en Boca del Río, sin embargo, nunca llegaron a las instalaciones, ni habían sido requeridas por el gobierno cubano.

Por parte de la universidad, el Vicerrector de la región Tuxpan-Poza Rica, José Luis Alanís Méndez, avisó a las autoridades correspondientes para que se iniciara con el operativo de búsqueda.

Respecto al caso, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, declaró que la desaparición de tres universitarios cubanos en el municipio de Tuxpan, "se trata de un caso diferente".

Al gobernador se le cuestionó sobre el caso y dijo que las familias de los estudiantes no solicitaron se abriera una carpeta de investigación.

"Entendemos que es un caso muy diferente. No es una desaparición, no podría dar más información, solo la que tenemos en la Comisión Estatal de Búsqueda, de que se da el boletín, de que se encuentran sin ubicar, pero ante la petición de la familia y el hecho de que la embajada se está haciendo cargo, queda sin efecto, no hay un delito que perseguir por nuestra parte y por lo tanto no es desaparición", dijo.

Es importante mencionar que con este es el segundo caso reciente de extranjeros desaparecidos en Veracruz.

Se busca argentino en Veracruz

Alejandro Federico Reinhold, originario de Buenos Aires, Argentina, suma más de un mes desaparecido en Veracruz. El 13 de enero de 2021 su celular emitió una última señal en la comunidad de Chichicaxtle, cerca de Xalapa, ciudad en la que trabajaba y fue visto por última vez.

Familiares y amigos de ´Duke´, como es conocido Alejandro, buscan presionar a autoridades para dar con el paradero del extranjero de 41 años. A través de un comunicado expusieron que los "grandes avances en la investigación" presumidos por el gobierno de Veracruz se traducen en nula información nueva respecto al caso.

La Embajada de Argentina en México emitió un comunicado el pasado 1 de febrero donde solicitó información para dar con el paradero del extranjero. Desde entonces, familiares de Reinhold expusieron demoras en las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas.