¿Lo sabías? Este es el lado oscuro de Tik Tok

TikTok es sin duda una de las aplicaciones y redes sociales de más rápido crecimiento y expansión en la historia, de acuerdo con The Economist, incluso ha superado en crecimiento a otras aplicaciones como Facebook e Instagram en descargas por periodo de tiempo, con más de 3 mil millones de dispositivos instalados.

Como todo en internet, pareciera que TikTok existe desde siempre, pero su lanzamiento en 2018 tomó por sorpresa al mercado internacional, el cual no tuvo más remedio que unirse a la plataforma y caer en las "garras" tiktokeras.

Prácticamente todos los usuarios de internet tienen cuenta en TikTok y no han nadie que no haya visto en otras redes sociales los videos subidos a esa plataforma, sin embargo, no todos son bailecitos y contenido gracioso.

La aplicación ha estado bajo la lupa de organizaciones de ciberseguridad de diversos países, y el canal de YouTube "The Hated One", especializado en temas de ciberseguridad, recopila todo lo investigado hasta el momento.

Orígenes

"The Hated One" explica los inicios de esta aplicación: Antes de TikTok existió una empresa china llamada ByteDance, fundada por Zhan Yiming y dirigida por funcionarios del gobierno Chino, que en 2012 creó una aplicación de noticias, la cual utilizaba una poderosa Inteligencia Artificial (IA) para crear contenidos personalizados para cada usuario.

Este sistema de IA era uno de los más avanzados creados fuera de Estados Unidos, y fue logrado gracias al apoyo total del régimen chino, el cual buscaba colocarse a la cabeza de la guerra tecnológica por las inteligencias artificiales.

Esta inteligencia artificial estaba ligada al gobierno, con la intención de analizar los gustos de los usuarios para entregarles contenido especial, pero cuidando los límites informativos que el gobierno de Beijing mantiene en su población.

La aplicación fue un éxito entre los usuarios, pero un mayor éxito para el gobierno, el cual ahora tenía una herramienta para ver los gustos de la gente y modificar los contenidos para influenciar la forma de pensar del grueso de la población.

Control total

Si alguna vez has escuchado sobre el régimen chino y su nivel de espionaje y control, ahora debes saber que TikTok se encuentra en medio de todo.

ByteDance es una de las inteligencias artificiales que dio pie a los software de espionaje más avanzados del mundo, los cuales tienen la capacidad de reconocer a las personas a través de sistemas de cámaras, no solo por sus facciones, sino por su forma de caminar, moverse y hablar.

En China las personas son manejadas con un sistema de puntos, en donde los que incumplen con algunos de los mandatos del gobierno, en sus forma de pensar, actuar y comprar, son disminuidos en su puntaje social, lo que los limita en varias cosas.

Los ciudadanos chinos con pocos puntos pierden la capacidad de viajar, de recibir visas, de comprar con crédito, pero además son banneados de trabajos y de ciertos lugares. Todo controlado por los teléfonos y por cámaras de vigilancia.

Permisos excesivos, espionaje

En 2017 ByteDance lanzó la aplicación Douyin dentro de su territorio. Douyin es básicamente TikTok, pero solo usada dentro de las fronteras de China. Su funcionamiento es exactamente idéntico a TikTok, solo que su contenido está limitado.

En 2018 surge TikTok para el mercado global, y se vuelve un éxito total debido a que fue diseñado y probado dentro de China para ser lo más adictivo posible: interfaz sin interrupciones, feed constante y uso simplificado.

Sin embargo, uno de los factores principales que atrapan a los usuarios, es la casi mágica capacidad de TikTok de mostrar el contenido que más gusto a quien lo utiliza, esto debido al uso de la poderosa inteligencia artificial de ByteDance.

Según lo señalado por el canal de YouTube, cada uno de los usuarios de TikTok está siendo analizado en tiempo real, de forma constante y el contenido es enrutado directamente a sus pantallas para evitar que aparte la mirada. Eso incluso sin dar un solo like, solo analizando el tiempo de vista en ciertos contenidos.

Sin embargo, la aplicación tiene otro lado siniestro: al instalarla obtiene permisos totales dentro del dispositivo, lo cual hace que no solo sepa lo que ves, sino cómo lo ves, cuándo, en dónde, incluso sabe si estás acostado, de pie o caminando, usando los sensores de movimiento.

Todos estos datos son usados para "mejorar" el contenido que observas, los cual no suena tan malo, hasta que se analiza con más atención.

Daño psicológico y niveles de atención

Especialistas en psicología señalan que las generaciones más recientes tienen niveles más bajos de atención, de acuerdo con datos del Instituto de Investigación Estadística del Cerebro (Statistic Brain Research Institute.

Sin embargo, estudios más recientes como el publicado en la revista Nature, señalan que el uso constante de smartphone y aplicaciones de entretenimiento afectan los niveles de atención en las personas.

Esto, además de disminuir la calidad de vida de la persona, disminuye la capacidad de estudiar y aprender, además que elimina la capacidad de comprender lo que dicen otras personas, afectando los niveles de empatía dentro de los grupos sociales.

Además de esto, muchos de los contenidos hechos para esta plataforma están basados en supersticiones e información falsa, lo que ha llevado a usuarios a causarse daños utilizando remedios o medicamentos de forma errónea, o a realizar actividades ilícitas.

También, se han registrado casos de personas que se lesionan o mueren al intentar realizar los "challenge" que se viralizan dentro de la plataforma.

Todas las drogas afectan los niveles de dopamina en el cerebro y TikTok no es la excepción, ya que al mostrar, uno tras otro, contenido "perfecto" para la personalidad de cada persona, cada video activa el sistema de recompensa y genera dopamina.

Esto vuelve a la aplicación adictiva de forma fisiológica, de igual forma que otras drogas como el éxtasis provocan "subidones" de esta hormona que se asocia con la felicidad.

Lazos con el gobierno chino

Además de esto, The Hated One indica que el gobierno chino tiene presencia en la junta directiva de la empresa dueña de TikTok, ByteDance, y tiene control de los datos almacenados de los usuarios, no solo dentro de China, sino en todo el mundo.

De esta forma, los gobiernos de varios países, incluyendo Estados Unidos, han reconocido a TikTok como una ciber amenaza a nivel global, ya que información sensible puede terminar en servidores de China y ser usada en contra de otros países.

Pornografía infantil

Por otro lado, así como en Facebook y Twitter se descubren círculos de pedofilia constantemente, se han descubierto cuentas que utilizan contenidos para reforzar ideas sexuales y realizar grooming en niños y niñas, y lanzan "retos" con alta carga sexual que puede dañar el desarrollo infantil, de acuerdo con sitios especializados en internet.

Son muchas cosas que pueden pasar al picar el botón "descargar", sin embargo, como ha pasado con el escándalo de Cambridge Analytica de Facebook, el cual descubrió que la plataforma fue contratada para mover la agenda política en varios países, es probable que la información sobre TikTok y ByteDance no afecte su popularidad.