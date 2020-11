Lluvias de las próximas horas ponen en alerta al sur de Veracruz

LAS CHOAPAS, VER.- Para este sábado por la tarde-noche, se prevé que el río Tancochapa aumente mucho más su nivel y cauce mayores afectaciones ante la gran acumulación de agua y desbordamientos en la zona rural, de tal forma que impactará en la zona urbana, alertó con tiempo la dirección de Protección Civil (PC) de Las Choapas.

El pronóstico meteorológico para la zona sur de Veracruz, es que persistirán las lluvias este fin de semana, aunque con menos intensidad, pero no son las precipitaciones que preocupan en este momento, sino los escurrimientos que vienen de la zona rural, donde decenas de comunidades están afectadas y los ríos Uxpanapa y Pedregal están por arriba de su nivel máximo.

RÍOS ´AL TOPE´

Francisco Castillo Reyes, titular de PC, indicó que los ejidos Constituyentes, Revolución, Benito Juárez, Pueblo Viejo, Remolino, Graciano Sánchez, entre otros, están "hasta el tope" de agua, por lo que todo el escurrimiento se espera para la tarde noche de este sábado y el domingo por la mañana.

El funcionario municipal exhortó a la población que habita en colonias como San José del Carmen, Barrio de Tepito, Agraria, Tiburoneros, Chomberos y Huapacalito, en los márgenes del río Tancochapa, que tomen las medidas de prevención con antelación y "no cuando ya tengan el agua a la cintura", toda vez que se dificulta a los cuerpos de rescate entrar de noche o madrugada a zonas inundadas.

El llamado lo hizo el viernes desde las dos de la tarde, para que la población pudiera prevenir afectaciones a su patrimonio. Agregó que el Ayuntamiento a través de sus diversos departamentos áreas, está disponible para ayudar a las personas afectadas a mover sus pertenencias a zonas seguras o levantarlas, a manera de que no les llegue el agua.

Castillo Reyes, indicó que aunque el nivel del río Tancochapa se mantuvo de jueves a viernes en 4.70 metros, para este sábado y mañana domingo, hay muchas probabilidades de que aumente otros centímetros y esto afectará más viviendas, ya que los escurrimientos de los ríos de la zona rural bajarán con fuerza.

NO NOS VAMOS A SALIR

Durante un recorrido de PRESENCIA Sureste por las zonas inundadas, las familias coinciden en que no saldrán de sus casas, ya que nadie les garantiza la seguridad de sus pertenencias, "al menos yo no tengo a dónde acarrear mis cosas y si me voy a un albergue y las dejo aquí, mañana no encuentro nada, hasta la puerta se van a llevar", dijo Lorena Hernández de la Cruz, en la colonia Tiburoneros.

Señaló que en inundaciones pasadas algunas familias han sido víctimas de robo, "viene gente de otra colonia y se te meten a las casas, mejor alzamos todo lo que podamos y aquí estamos a lo que Dios diga, nada más nos tenemos que cuidar de las culebras", agregó Hernández de la Cruz.

También Don Eusebio Sánchez López, a quien el agua le llega a las rodillas dentro de su vivienda, manifestó que no van a salirse, lo que hizo fue llevar algunas pertenencias con un hermano que vive en zona más alta, pero abandonar su casa no lo piensa hacer; "ya estamos acostumbrados a esto, en unos días baja el nivel y ya pasa todo".

Como estas familias, en las colonias Tiburoneros y Chomberos ya gente prefiere quedarse en sus casas, pese al golpe de agua que se aproxima. En el Barrio de Tepito y Huapacalito, las familias tomaron sus precauciones y pusieron sus pertenencias a salvo.

ALBERGUE, REQUIERE PROTOCOLOS

El director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, explicó que hasta ayer no había ningún albergue ya en funciones, aunque sí se tiene el inmueble ya autorizado en caso de requerirse, uno de ellos es la Escuela Secundaria "General Lázaro Cárdenas del Río", en el bulevar Antonio M. Quirasco de la colonia México.

Detalló que para abrir un albergue se tiene que cumplir con un protocolo; antes de que entre algún damnificado al refugio, éste tuvo que haber sido desinfectado por las autoridades sanitarias; tiene que habilitarse cocina, sanitarios, asistencia alimentaria, salud, dormitorios, etcétera.

"No sólo es habilitar un espacio y meter a la gente que quiera resguardarse de la creciente y las lluvias, tiene que cumplirse con las medidas de seguridad, higiene y asistencia social, para ello se involucran instancias como Protección Civil, DIF municipal, Jurisdicción Sanitaria, Centro de Salud y se da parte al Ejército Mexicano, porque al haber ya un albergue, se activa el Plan DN-III-E".

Asimismo, precisó que en este caso se requiere seriedad, no es hacer "protagonismo", de tal forma que si alguien por su cuenta abre un refugio o albergue y alguna persona se contagia de coronavirus por falta de medidas de prevención, va bajo su propia responsabilidad.

El funcionario municipal hizo el llamado a la población que requiera apoyo para ser evacuado de su vivienda, que recurran al departamento de Protección Civil, para que se les brinde el apoyo necesario.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz