"Lloraba del terror": mujer denuncia a su hijo por despojo y golpizas

Un matrimonio de adultos mayores empezó a vivir la tragedia de sus vidas cuando uno de sus hijos, Ireneo Armando S.C., presuntamente los obligó a vender dos inmuebles de su propiedad en Monterrey, Nuevo León y posteriormente comprar propiedades en Veracruz.

Pronto los adultos mayores vieron cómo el fruto de sus años de trabajo ya no pertenecía a ellos, sino a ese hijo al que hoy tienen denunciado ante las autoridades veracruzanas, según consta en la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/107/2022.

Son las historias de M.A.C.P e I.S.V., este último, diagnosticado con demencia senil que finalmente le cobró la vida este 23 de enero de 2022. Murió sin ver su patrimonio de vuelta.

Mientras tanto, en redes sociales "Neo" publica decenas de fotografías a lado de sus padres, lo que lo hace ver como un hijo modelo. La realidad, dice su madre, es muy distinta.

DENUNCIADO POR SU MADRE

De acuerdo con la denuncia interpuesta por M.A.C.P. ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas cuya copia posee La Silla Rota Veracruz, Ireneo Armando Salinas Castillo, originario del norte del país, se mudó a Veracruz en 2007, fecha desde que sus padres lo visitaban constantemente.

Su madre narra que, al padecer asma, el clima caluroso del puerto la beneficiaba sobremanera y desde el 2017, su hijo empezó a insistir en que sus padres se mudaran a esa ciudad, afirmando que vivirían más seguros y tranquilos, además de que él estaría pendiente de ambos.

"Sin embargo, para ello me dijo que teníamos que vender las dos casas que fue fruto de nuestro trabajo de toda una vida que teníamos en Monterrey y que como he dicho eran propiedad de mi esposo I.S.V y la suscrita M.A.C.P., señalándome el denunciado que con el dinero que se obtuviera de la venta de nuestras dos casas, él que conocía más la ciudad de Veracruz, podría ayudarnos a que adquiriéramos una nueva propiedad su padre y yo", narra.

La mujer agregó que Ireneo les afirmó que, con el resto del dinero, él les ayudaría a comprar otras casas para que pudieran rentarlas y de eso, obtener un buen ingreso para vivir su vejez. Para ese tiempo, el padre ya sufría demencia senil y estaba imposibilitado hasta para las necesidades básicas.

Así, los afectados tomaron su decisión y de la primera casa vendida, cuyo proceso inició en el mes de mayo del 2018, Ireneo compró tres casas de remate bancario ese mismo año.

Se trata de inmuebles ubicados en las colonias Pinos 2, Valente Díaz y una más en una ubicación no informada. En todos los casos, el hijo siempre manifestó a sus padres que él se encargaba de todo sin dar mayores detalles.

"Durante la adquisición de los citados inmueble, mi esposo y yo, aun nos encontrábamos viviendo en Monterrey, y girábamos los cheques a nombres de diversas personas, de las cuales nunca nos informó quienes eran, solo nos mencionaba que necesitaba los pagos para iniciar los trámites para realizar las compras de las casas a nuestro nombre y como nuestro patrimonio futuro", dice en la denuncia.

La madre agrega que la segunda casa propiedad de ambos finalmente fue vendida y con 615 mil pesos; producto de esa venta, Ireneo compró una cuarta casa ubicada en la colonia Geo Los Pinos, en cuya escritura pública número 34685, quedó asentado que el dinero provenía de la cuenta de I.S.V.

"Lo que sustenta mi versión planteada en la presente denuncia, donde he manifestado que el ahora denunciado con el dinero propiedad de I.S.V. y la suscrita M.A.C.P. adquirió inmuebles que finalmente puso a su nombre, por lo que se apropió de nuestro patrimonio mediante engaños y abusando de la confianza que le depositamos por ser nuestro hijo", agrega.

En la denuncia se expone igualmente que, al quedarse sin propiedades en Monterrey, los adultos mayores tuvieron que mudarse a Veracruz, donde Ireneo les propuso irse a vivir con él en la casa donde rentaba mientras todo quedaba listo para sus nuevas propiedades.

La mujer narra que su hijo le hizo firmar las escrituras públicas donde todos los inmuebles quedaban a su nombre, no sin antes negarse y manifestar su desacuerdo, puesto que el dinero para adquirirlas era de ella y su esposo.

"Le pedí al notario que nos dejara el uso y goce del usufructúo hasta nuestra muerte, nos llevó nuevamente a la notaría en el auto que era un ATOS 2010 de color blanco con placas XZA-842-A y no dejó que nos bajáramos del carro y la hija de la titular de la notaría nunca nos leyó la segunda escritura y nunca supe el contenido de esos documentos.

"Cabe mencionar que nunca supe su nombre de ella y de la titular de la notará solo sé que se llama Lourdes es la notaria número 33, por lo que en que 07 de noviembre de 2018, se compró la casa ubicada en Geo Villas Los Pinos II, el 27 de junio del 2019 constituimos el domicilio familiar en dicho inmueble, yéndose a vivir con nosotros el ahora denunciado", expone.

La mujer, que pensó que disfrutaría con su ahora difunto esposo de un buen retiro, cuenta que, a los pocos meses de vivir en el inmueble, la actitud de su hijo cambió radicalmente y empezó a ser agresivo con sus padres.

EL INICIO DE UN HISTORIAL DE ABUSOS

La denunciante dice que hizo un esfuerzo extra para mantener la sana convivencia, pues consideraba que su hijo estaba estresado por su trabajo -en un establecimiento de productos de limpieza-, pero nada funcionó.

"Me obligaba a lavar diariamente muchos depósitos de plástico, cada uno de 20 litros de capacidad, que eran para que él vendiera productos de limpieza, y si estos no estaban limpios a primera hora se enojaba mucho y me gritaba muy feo, pero me gritaba más feo y se ponía muy agresivo cuando hacía la comida ya que me decía que mi comida estaba mal hecha, que no le gustaba, que guisaba exagerado, que no estábamos para gastar dinero y que eso a él le afectaba en su economía.

"Quiero aclarar que el dinero era mío y de mi esposo y con eso se cubrían nuestros gastos, situación que a él no le afectaba ya que no era dinero propio".

La adulta mayor dijo que a partir de ese tiempo su propio hijo le empezó a dar miedo y un día, el 20 de septiembre del 2021 por la mañana le pidió que la llevara a cobrar su pensión y posteriormente a la consulta de su padre, lo que desató la ira de su hijo.

Estando afuera de las instalaciones de la clínica 57, Irineo empezó a gritarle a su madre.

"Estaba como loco y no entendía razones ya que se puso muy agresivo al grado de que el guardia de seguridad del IMSS bajó a ver la situación y se enfrentó a mi hijo ya que yo estaba llorando del terror y miedo que tuve en ese momento por ver la agresividad de mi hijo, pero me quedé callada por miedo, por vergüenza ya que no es posible que nos hiciera eso, yo pensé que él podía cambiar su trato hacia nosotros y al contrario eso fue creciendo", lamenta.

MALTRATO EMPEORÓ

Desde ese episodio, todo fue peor. Ireneo arreció en las agresiones a gritos diciéndoles a su madre que era una inútil, que solo estorbaba y no servía para nada. Así, llegaron igualmente las amenazas de golpear a su madre.

Al primero al que golpeó fue a su padre en febrero de 2021, y con quien actualmente tiene una foto de perfil en sus redes sociales, abrazándolo y llamándolo "el jefe de jefes".

"El hoy denunciado agarró a su padre de iniciales I.S.V, dándole golpes en la cabeza con un anillo muy grande y grueso en la parte superior de la cabeza y yo le decía que parara la agresión y él me decía ´mira no le duele´ y le pegaba más golpes".

M.A.C.P. dice que la molestia de su hijo era que su padre recibiera atenciones y que se le pidiera a Ireneo que apoyara con esas atenciones, como ponerlo en su silla de ruedas.

Indica que las cosas que más desataban su cólera era que su padre no podía ya controlar sus esfínteres y hacía sus necesidades fisiológicas en sus ropas, gritándole que el mismo las lavara. A raíz de eso, empezó a azotar con su cinturón a su padre, gritándole que "ya no veía el día en que se muriera".

El maltrato escaló también a la vía económica, pues el denunciado se apropió de las tarjetas bancarias de su padre donde cobraba su pensión, por lo que empezó a quedarse con el dinero.

Así, desde el 7 de noviembre del 2019 hasta el 25 de agosto del 2021, el hijo se quedó con el dinero de sus padres argumentando que se lo gastaba en luz, agua, pañales y leche, "sin embargo el denunciado solo me dejaba un pañal para todo el día, lo que provocaba lesiones en mi esposo y un ambiente prolífico a infecciones, diciéndome que en la casa había todo lo que necesitas".

La mujer dijo que su hijo convirtió su vida en un infierno, pues desarrolló un miedo profundo y cada vez que este llegaba a casa, sentía un terrible temor que la obligaba a lavar las sábanas que su esposo ensuciaba y a darle de comer a escondidas "para que el no pudiera ver y así no se enojara y no le pegara a su padre y a mí no me gritara y no me amenazara".

"Comencé a tener sentimientos de miedo, temor, cada día me he sentido más abandonada, por la situación que he tenido que vivir en compañía de mi esposo, por los malos tratos de mi hijo, comencé a sentirme sin ganas de vivir, solo me mantenía viva por que no podía dejar a mi esposo solo. Aunado a esto, desgraciadamente sufrí la muerte de mi hija, M.A.S.C. y al mes la de mi hermana M.A.R.C.P."

Cuando no aguantó más, M.A.C.P., pidió el auxilio de otro de sus hijos de nombre José Luis, que vive en Córdoba y el 28 de agosto de 2021 se salieron con lo poco que pudieron sacar de la casa.

Al no tener el acceso a su pensión, la situación de los ancianos se volvió precaria y el 3 de diciembre de 2021 le llamó a su hijo ante la grave necesidad que padecían.

"Le supliqué que me ayudara con su papá y que nos diera la ropa para tener más comodidad porque él aún tenía el dinero de las casas, le supliqué que ayudara a su papa, que yo podía aguantar más pero que el necesitaba ropa, pañales, medicamentos y que necesitaba comer.

"Sin embargo, el denunciado se negó a entregarnos la tarjeta y burlándose de nosotros me dijo que cuando se le pasara el enojo, lo iba a pensar, que para qué nos fuimos, que él ni un cinco me daría y actuó dolosamente negándonos el dinero al que teníamos derecho".

Como última estocada, Ireneo accedió a darle las tarjetas a sus padres, pero para la sorpresa de estos, solo fue para burlarse de ellos pues no tenía un solo peso.

"Me dio una crisis de asma y le pedí ayuda y se burló diciendo que ´no eres tan chingona, no que tú aguantas´ y me dijo que él ya se había ido".

PIDEN JUSTICIA

Pocos días antes de que su esposo muriera, M.A.C.P. puso la denuncia contra Ireneo, donde también narró que, tras vivir en la cómoda medianía, ahora vive en un cuarto rentado y con un colchón en el suelo.

De sus otros hijos solo ha recibido recriminaciones y reproches. "No me ayudan pese a que clamo por su auxilio, mi esposo cada día empeora y mi salud también".

Finalmente, I.S.V. murió el 23 de enero de 2022 en la pobreza extrema. En las redes sociales de "Neo", como se identifica el hijo, abundan las fotos con sus padres. Lo mismo se ven festejos del Día de la Mujer, conociendo zonas arqueológicas junto a ellos o comiendo mariscos en la playa.

Tras la muerte de su padre, colgó un par de fotos recordando el Día del Padre y el cumpleaños del difunto; en ambas agradecía a I.S.V. todo lo que le dio. Igualmente, gusta de colgar publicaciones en las que habla de Dios y las bendiciones que trae consigo dar amor al prójimo.

Su madre, sin embargo, tiene una perspectiva distinta. "Mi hijo nos ha usado y se ha aprovechado de nuestra condición de salud y de necesidad".





am