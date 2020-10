"Lleve sus coronas": Cierre de panteones deja sin ventas a Guadalupe

"¡Lleve sus coronas!", grita Guadalupe a las afueras del panteón Jardín en la ciudad de Veracruz, como cada año y al igual que docenas de vendedores que se instalan en los alrededores del lugar, ofrece su mercancía durante la temporada de Día de Muertos.

Son más de 10 años en los que Guadalupe se ha dedicado a la elaboración de coronas en esta temporada que es la que más compran, aseguró.

Pero ahora por causa de la pandemia y el cierre obligatorio de los panteones, se quedó sin una de sus principales fuentes de ingresos en estas fechas.

Con un diablito de acero se pasea a lo largo de la calle que lleva al panteón, cargando solo cuatro de estos artículos que sirven como ofrendas para adornar las tumbas, trae de varios colores, azul, rosa, verde y morado, todas elaboradas por ella y su hijo de 15 años.

Cuenta que habitualmente hace más de 100 coronas, producción que tuvo que disminuir a la mitad, ya que este año solo fabricó 50, esto para no arriesgar la inversión, debido a que los panteones siguen cerrados y con esto las personas no se detiene a comprar.

"Ando en el centro en diferentes lugares, pero casi la mayoría aquí, aquí todas me las compran", dice señalando a la pequeña multitud de personas que esperan frente al portón cerrado del panteón.

Pese a que anda en diferentes puntos del puerto, no solo en panteones, dice que la venta no es la misma.

Desde el fin de semana pasado salió a vender, afirmó que en esos días sí logró sacar algunas, esto porque si dejaron entrar a unas cuantas personas al cementerio, pero ahora lleva más de tres horas y no puede vender ninguna.

Lo que le genera una preocupación ya que si no logra vender perderá los más de mil pesos que invirtió en realizar estas ofrendas.

"Si no los dejan entrar ¿A quién vamos a vender?"

En una esquina de la escuela primaria que está a unas cuadras del panteón se encuentra el matrimonio de Nieves y Severiano, sufriendo el mismo problema.

Con 40 años vendiendo flor de cempasúchil en las afueras del panteón, los dos ancianos lamentan que no venderán los días 1 y 2 de noviembre, los días que las calles de los alrededores se atiborraban de personas que acudían a visitar a sus fieles difuntos,

Ellos llegaron desde las cinco de la mañana para apartar el lugar donde siempre se establecen, sin imaginar que los demás nunca llegarían.

"No van a venir porque no está apartado nada, falta el moco de pavo, ese ya ni lo compramos, porque no nos van a dejar estar, no podemos invertir porque no nos van a dejar estar aquí los inspectores de comercio", dijo Nieves.

Al igual que Guadalupe, ellos invirtieron menos de la mitad en la compra de flor, aunado al cierre de panteones la falta de producción que hubo en este año encareció el producto, aseguró Severiano.

Con la esperanza de poder vender los mil pesos que compraron de producto los dos ancianitos dicen que ya no invertirán más este año, ya que afirma Severiano: "Si no los dejan entrar ¿A quién vamos a vender?", esto haciendo referencia a las personas que vienen a visitar a sus difuntos.

Las flores que se quede rezagado las tendrán que ofrecer en las puertas de las casas de la colonia donde viven, ya que no se pueden dar el lujo de que se les eche a perder y tengan que tirar su inversión.

Arriesgándose a contraer el covid, el matrimonio sigue trabajando, pese a que forman parte de la población con más riesgo por la edad que tienen.

Día de Muertos dejara menos de la mitad de derrama económica que en otros años

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que, derivado de la crisis que está provocando el covid-19, la derrama económica que este año dejará las fiestas de Dia de Muertos será de casi 9 mil millones de pesos en el país.

Esta cifra representa una disminución de menos del 50 por ciento a comparación del 2019 que fue de 19 millones, provocado en su mayoría por el cierre de panteones, lo que significa un duro golpe para los comerciantes.

La información proporcionada por el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, precisa que en el 2019 los días donde 1 y 2 de noviembre fueron las fechas donde más movimiento hubo en el comercio de los mexicanos.

Principalmente los establecimientos que se dedican a la venta de flores con 5.1 por ciento, hoteles, establecimientos de hospedaje moteles y transporte aéreo y terrestre en 4.1, ropa (con disfraces, entre otros), 3.3, restaurantes 3.1, alimentos, abarrotes, bebidas y tabaco, 3.0 y esparcimiento 2.8.

Personas como la señora Guadalupe y el matrimonio de Severiano y Nieves, no recibirán las mismas ganancias a comparación del año pasado, lo que repercutirá en sus ingresos.