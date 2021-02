Llamaría CEDH a que Hugo Gutiérrez comparezca ante Congreso

XALAPA, VER.- La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez adelantó la posibilidad de solicitar al Congreso local se llame a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por no aceptar las recomendaciones de dicho organismo.

El 3 de septiembre de 2019 elementos de Seguridad Pública hicieron uso de la fuerza para impedir el acceso a los diputados panistas a la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes estaban en contra de la toma de protesta de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho.

En el mes de diciembre se emitió la recomendación 180/2020 en la que se acredita la violación al derecho a la seguridad jurídica, a la integridad personal y a la no discriminación.

La recomendación fue rechazada por la autoridad estatal, por lo que la titular del organismo no gubernamental no descartó hacer valer la más reciente reforma a la ley que obliga a los funcionarios a comparecer, y se explique por qué no aceptan las observaciones de la CEDH.

Un grupo de diputados de Acción Nacional intentaron entrar a la Fiscalía General, con la intención de limitar la toma de protesta de Hernández Giadáns que había sido impuesta como encargada de despacho.

A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía se había desplegado un operativo de elementos de la SSP que limitaron, con el uso de la fuerza, la entrada de los panistas.

ac