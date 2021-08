Ligan a funcionarios de la “4T” en la SEV a casos de corrupción

Xalapa, Ver. - La pugna entre el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV-CNTE) con el actual secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, ligó a funcionarios de la dependencia a un presunto caso de corrupción.

En la segunda quincena del pasado mes de febrero el secretario de despacho, exdiputado local y exvocero del Movimiento, acusó a dicha fracción disidente de defraudar a cerca de 800 docentes con créditos de financieras.

Posteriormente, el 3 de abril, un grupo de docentes de esa organización magisterial denunció a dos altos servidores públicos de la SEV, entre ellos el Director de Nóminas, Carlos Kenneth Cruz Ortiz y el Director de Nóminas Federales, Clemente Landa Domínguez, por el delito de corrupción relacionándolos con otras estafas con los créditos de nómina.

Este martes 14 de abril se confirmó que ambos funcionarios estatales ya fueron citados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga, por tales señalamientos.

La Silla Rota Veracruz buscó al secretario de la SEV para entrevistarlo sobre este tema, sin embargo, no hubo respuesta del funcionario.

Acusaciones

El pasado 21 de febrero, ante medios de comunicación, Escobar García dio a conocer que supuestos socios del Movimiento promovieron entre 2018 y 2019 préstamos a cuenta de nómina para maestros y maestras. En 15 de los casos, el monto alcanzó los 100 mil pesos.

Por concepto de "gestoría" los dirigentes del MMPV retuvieron una comisión del 90 por ciento y, por lo tanto, a partir de la quincena 24, el abono de la deuda absorbía por completo el salario de los afectados.

Por lo tanto, Escobar García pidió a los docentes el denunciar el fraude ante las autoridades.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz comenzó a recibir denuncias de docentes afectados contra integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), acusando que participaron como enganchadores en el fraude por medio de préstamos emitidos por 13 financieras.

En respuesta, el 11 de marzo el Movimiento denunció a su exvocero, Zenyazen Escobar, por el delito de "abuso de autoridad" e igual promovieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos (CEDH).

En ese entonces, el actual vocero del Movimiento, Daniel Hernández del Ángel, acusó al titular de la SEV emprender una "cacería de brujas" contra los integrantes de la organización a la que perteneció al retirarles sus respectivas plazas docentes.

En la denuncia formulada el MMPV acusó directamente al Director de Nóminas de la SEV, Carlos Kenneth Cruz Ortiz de autorizar los descuentos vía nómina.

En el documento, una docente denunció que al interior de la Secretaría opera "un grupo que se encargaba de ayudar a los maestros" a hacer los trámites.

En la denuncia se relata lo siguiente:

"Tenía que ser confidencial, no tenía que divulgarse, se tenían que pedir préstamos de uno a seis meses, con el compromiso que en seis meses se terminaba la deuda, se borraban las deudas y nos borraban del Buró de Crédito, también se nos prometió bonos de Día del Maestro y que me iban a convertir en socia para volver a ingresar los préstamos, que hasta aguinaldo me iban a dar".

La denunciante afirmó que la financiera Consupago S.A. de C.V. emitió un préstamo de 116 mil pesos a su favor, pero de esta cantidad 109 mil pesos se desviaron a una funcionaria de la SEV y dos gestoras de la empresa.

En el expediente se involucra a Crediempleado, y las financieras Grupo Peben, Financiera Fortaleza Bayport, Kapital Financiera, Directodo México, Kondinero Crédito Real, Financiera Maestra, Impulsora Promobien, Tío Paguitos, entre otras.

La filtración

Cuestionado al respecto, el secretario de la Comisión Permanente de Educación en el Congreso local, Víctor Emanuel Vargas Barrientos, hizo hincapié en que se debe deslindar responsabilidades para determinar qué grado de complicidad hay entre el dirigente del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), Daniel Hernández, y trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que han entregado información personal a las financieras que han defraudado a maestros.

"Está muy claro y lo repito, es la segunda vez que sucede, ya sucedió en la administración anterior. Habría que investigar quién desde adentro de la Secretaría está prestando esa información personal.

“Que se deslinden responsabilidades de algún trabajador que está proveyendo de datos personales del magisterio a las financieras. Se tiene que deslindar responsabilidades de quién encabeza el MMPV para ver hasta dónde hay complicidad con alguien de la Secretaría".

Dijo que por ello la Comisión legislativa y la SEV, a cargo de Zenyazen Escobar García, trabajan de manera conjunta ya que dijo se trata del segundo fraude que se comete en contra del magisterio, en los últimos años.

"Estamos previniendo como Comisión de Educación que nos podamos reunir con el secretario para analizar este tema. La Secretaría tendrá que hacer las investigaciones pertinentes para saber de dónde provino y quién dotó a las financieras de información de los maestros involucrados".

Recordó que en el gobierno anterior ocurrió un hecho parecido porque una financiera sacó documentación de la Secretaría y prestó dinero a fondo perdido a maestros a quienes les descuentos que provocaban que su nómina llegara en ceros.

No obstante, el diputado consideró que el dinero se tiene que pagar, en la medida que los contratantes no se queden sin recursos.

"Se llegó a un acuerdo con los maestros y se tendrá que dialogar con el secretario de Educación para ver de qué manera de les pueda apoyar. Ver la forma en que puedan pagar estos préstamos pero que no se queden sin un peso en su nómina", abundó.

Por su parte, el vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Daniel Hernández, rechazó las acusaciones de contubernio entre la dirigencia de ese movimiento y financieras que han lucrado con los docentes.

Esto luego de que el diputado local aseguró que existe una supuesta complicidad con financieras en la estafa a docentes con créditos a cuenta de nómina.

Y recordó que hubo diputados que llegaron al cargo gracias a que fueron impulsados por el MMPV, e incluso algunos “impuestos” por funcionarios actuales de la administración estatal.

"Si el señor Víctor Vargas golpea al MMPV que recuerde que ellos fueron parte del Movimiento Magisterial y este fue impuesto por el Secretario de Educación en un puesto político", dijo y reprochó que el legislador “ya olvidó sus orígenes dentro del MMPV.

El vocero añadió que el Movimiento carece de registro como Sindicato y no cuenta con facultades para fijar descuentos vía nómina desde la Secretaría de Educación.

"Nosotros no tenemos injerencia en ningún tipo de financieras, y no tenemos contrato con empresas crediticias porque no somos parte de la institución y no tenemos registro como Sindicato, no tenemos ningún carácter con ellos y los únicos con responsabilidad directa es la propia Secretaría de Educación de Veracruz" deslindó.

La denuncia

El pasado 3 de abril, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz recibió la denuncia contra el Director de Nóminas, Carlos Kenneth Cruz Ortiz y el Director de Nóminas Federales de la SEV, Clemente Landa Domínguez.

A ambos se les investiga por el delito de corrupción y se les citó a declarar el pasado 8 de abril, derivado de la carpeta de investigación FGE/FECCEV 118/2020; y los acumulados 132, 136, 137 y 156 de la presente anualidad.

La denuncia la presentaron trabajadores de la educación de las regiones de Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba.

En el caso de Carlos Kenneth Cruz Ortiz, anteriormente encabezó la Dirección de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón-Oficial B de Xalapa; mientras contra Clemente Landa, pesan quejas de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de incumplir con el pago de nómina a socios de dicha organización.

Al servidor se le relaciona familiarmente con la actual Oficial Mayor de la Secretaría de Educación (SEV) Ariadna Selene Aguilar Amaya, y se le acusa de cotizar renta de autobuses para el acarreo de trabajadores de la dependencia a mítines en Ciudad de México del Partido Morena a favor del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Este no es el primer caso de corrupción detectado en el actual gobierno estatal al interior de la SEV. Anteriormente, la Secretaría informó que dio de baja a personal acusado de delitos relacionados con el servicio público.

En febrero de 2020, la dependencia cesó a dos servidores del área Jurídica de la Dirección de Telebachillerato, tras extorsionar a un docente acusado de acoso sexual.

Los dos trabajadores exigieron una suma de 150 mil pesos a cambio de "archivar" el expediente y después amenazaron al director del plantel de entregar el dinero, a cambio de no señalarlo de "solapar" al docente.

La SEV procedió descartando la queja por acoso y dio de baja a los extorsionadores.

LA RED

Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y posteriormente, con Miguel Ángel Yunes Linares y después con Cuitláhuac García Jiménez, al menos 35 financieras acaparan las denuncias por irregularidades y excesos de parte de burócratas por medio de los créditos a cuenta de nómina.

Sobresale el caso de Intermercado, propiedad de la empresa GB PLUS y de Iván y Carlos Emilio Gidi Blanchet.

En 2015, la empresa boletinó a 2 mil 100 empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y mil 450 de la Secretaría de Salud ante el Buró de Crédito debido a que el Gobierno del Estado retuvo, pero no entregó los respectivos montos.

Además, a la razón social se le señaló de destinar un 5 por ciento de comisión sobre cada préstamo a beneficio de las dependencias de Gobierno.

Contra Intermercardo pesan además las acusaciones de trabajadores de emitir créditos a cuenta de nómina por montos imposibles de liquidar, o en algunos casos, sin contar con la autorización

Otra de las financieras involucradas es Financiera Maestra S.A DE C.V. SOFOM, E.N.R., misma que acumula las denuncias de entre los mil 500 a 2 mil los burócratas defraudados con créditos vía nómina falsificados.

En esta estafa participó el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), misma que cobraba a las financieras por cada préstamo asignado a pensionados, jubilados y trabajadores en activo del ente.

A Consupago S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. no solo se le vincula de entregar créditos a docentes con la filtración de datos por parte de la SEV; además, se le relacionó con la emisión de préstamos a socios del SNTE por medio de la usurpación de identidad.

Además, docentes igual acusaron de filtración de datos personales a las financieras Grupo Peben, Financiera Maestra, Consupago, Pre15na y Credifiel, a modo de emitir préstamos a cuenta de nómina de entre 100 mil a 400 mil pesos.

En el caso de Directodo México S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. y Ediciones, Tratados y Equipos S.A. DE C.V. se le acusó de lavar dinero en una operación en donde participó el Secretario General de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez y el tesorero de la organización Aciel Sibaja Mendoza en Oaxaca.

Las dos empresas participaron en un supuesto lavado de 25 millones de pesos provenientes de operaciones ilegales captadas por el dirigente de la Sección 22.

En una operación de suplantación de identidad igual participó Impulsora Promobien (Famsa), junto con Financiera Fortaleza, Grupo BJL (Primero Dinero), Edilar, Fimubac (Credenz) y Consupago; igual al emitir créditos no solicitados para 550 trabajadores de la Secretaría de Educación Pública.

Otra de las acusadas es Crédito Fácil HINV.S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. a la que la propia Condusef acusó de tramitar préstamos fantasmas, en este caso, el interesado paga un "enganche" por un crédito, mismo que nunca recibirá.

Mientras que en 2017, Credenz se sumó a la lista de financieras acusadas de suplantar identidades para emitir créditos no solicitados por los acreditados.

Además, se acusan de irregularidades a las financieras Crediempleado, BAYPORT, Kapital Financiera, Kondinero Crédito Real S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., Tío Paguitos, Grupo Pideco S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., FIMUBAC S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., Atila Financiamiento Progresemos S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., Credifiel, Publisec S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., Refácil Servicios Integrales S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. y PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

A la vez pesan señalamientos contra Acércate a tu nómina, Dimex, Procasa y Prestacción.