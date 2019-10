Líder disidente de Tamsa permanece en la cárcel injustamente: abogado

Veracruz, Ver. El abogado Gabriel Andrés Campoli, defensor de Bartolo Guevara Malpica, quien fuera líder disidente del sindicato de trabajadores de Tamsa, aseveró que la situación jurídica de su cliente se encuentra estancada.

A través de una carta abierta refirió que la sentencia de Bartolo Guevara debería poder cumplir el resto de su sentencia fuera de prisión, sin embargo, debido a que la sentencia no se encuentra firme, su defendido no puede gozar de ese beneficio aún.

El abogado asegura que no se han respetado los procedimientos para obtener los beneficios, los cuales no exigen se cumpla la reparación del daño, sin embargo, el Juez Primero Penal no ha hecho válido ninguno, debido a que requiere que primero se pague el daño para conceder el beneficio.

La carta íntegra a continuación:

