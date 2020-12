Líder de autodefensas de Veracruz disparó contra policías: SSP

Tras la detención de David Villalobos, quien se ostenta como líder de Autodefensas en Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) advirtió que será imputado por los delitos de portación de armas exclusivas del Ejército y ultrajes a la autoridad.

De acuerdo con la dependencia, David Villalobos y un acompañante viajaban a exceso de velocidad la madrugada de este 6 de diciembre, a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, sobre la colonia Valente Díaz, en el puerto de Veracruz.

Policías habrían marcado el alto a Villalobos, sin embargo, se dio a la fuga sobre la carretera Valente Díaz- Dos Lomas. Una vez alcanzado, informó la dependencia, el líder del Frente Nacional de Autodefensas Veracruz accionó un arma corta contra una patrulla de la SSP. Además, le fue encontrado dosis de marihuana.

En lo que respecta a Iván "N" le fue decomisada un arma de fuego corta, con un cargador; además en el vehículo Volkswagen Jetta localizaron tres radios de comunicación.

Los dos detenidos serán presentados ante un juez de control, imputados por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y ultrajes a la autoridad.

En contraparte, Villalobos refirió a sus compañeros que su detención se dio cuando regresaba de los servicios funerarios de José Manuel Mireles, fundador y líder de autodefensas en Michoacán, que falleció a causa de covid-19.

"Me detuvo una patrulla, los cuales revisaron todo y no encontraron nada, me trajeron diciendo que el delegado quería platicar con nosotros, ellos se trajeron manejando mi carro, yo accedí, por darles la atención de subirme a la patrulla, y es la hora que estoy detenido, desde hace tres horas, privado de la libertad", expuso el detenido en un audio.

Tras la captura de Villalobos, integrantes de autodefensas han tomado carreteras e diversos puntos de la entidad. El Colegio de Abogados de la República Mexicana se sumó a la exigencia por su liberación, argumentando que la detención se llevó a cabo de forma ilegal.

David Villalobos encabeza grupos autodenominados como autodefensas en el Puerto de Veracruz, además de mantener reuniones con otras agrupaciones similares en otros puntos del estado.

El Gobierno del Estado advirtió en diversas ocasiones que detendrían a todo aquel que portara armas sin una autorización y sostuvo que algunos grupos de autodefensas son fomentados por integrantes del crimen organizado que se infiltran en esas movilizaciones.

Durante su comparecencia en el congreso de Veracruz, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseveró que se actuaría en contra de aquellos grupos de autodefensas que portaron armas sin licencias o atentaran en contra de la población.