Librería de Veracruz no cerró, clientes hacen cita para comprar libros

Veracruz, Ver.- Mar Adentro es una librería de Veracruz que tomó relevancia debido a que dentro de sus sucursales se realizan eventos culturales, pláticas y presentaciones de libros, en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, manteniendo las medidas de cuarentena y las recomendaciones de autoridades para evitar contagios por covid-19.

Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha obligado a la gran mayoría de los negocios a cerrar y mantener sus cortinas abajo, Mar Adentro implementó medidas de distanciamiento social, para no tener que cerrar.

Durante estos días en que gran parte de la sociedad se mantiene dentro de casa, para evitar mayores brotes de contagios por covid-19, prefieren mantener sus puertas abiertas para que los lectores puedan conseguir libros y demás artículos que venden, para pasar de mejor manera la cuarentena.

Las medidas que la librería tomaron son las siguientes:

El lector debe solicitar una cita por medio de las redes sociales de la librería, en donde le indicarán los días y horarios disponibles.

La persona debe indicar los géneros literarios o autores que le interesan, para que los empleados de la librería realicen una selección, que el cliente pueda revisar durante su visita.

Llegada la fecha y la hora de la cita, el cliente entrará a revisar los títulos seleccionados, guardando dentro de la tienda las medidas de sana distancia y de salud.

La librería indica que no se permiten más de 4 personas por visita, para minimizar cualquier riesgo sanitario.

Mar Adentro se mantiene como una opción para aquellos lectores que quieren aumentar su repertorio de libros durante la temporada de cuarentena, o celebrar el Día del Libro adquiriendo algún ejemplar que deseen y que tengan en existencias.

NAVEGANDO EN AGUAS TURBULENTAS

Mar Adentro se mantiene trabajando a pesar de que el 95 por ciento de los negocios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se encuentran cerrados, incluyendo algunos comercios de ramos esenciales como restaurantes, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Veracruz.

Lo anterior sin poner en riesgo a sus clientes, que son principalmente de los municipios conurbados que concentran la mayor cantidad de casos positivos de covid-19, con un acumulado de 98 hasta el 22 de abril.

A pesar de no ser considerado un negocio esencial por ninguno de los tres niveles de gobierno, la librería no incumple las restricciones de las autoridades, debido a que sigue la medida de no permitir aglomeraciones dentro de sus sucursales.

Cabe agregar que en ciudades de otros países que implementaron cuarentenas, como Nueva York, declararon las librerías como negocios esenciales, debido a la importancia de la lectura como forma de combatir la ansiedad y trastornos mentales, causados por el aislamiento.

Durante los días de la cuarentena, la librería ha realizado transmisiones en vivo a través de las redes sociales, con pláticas sobre temas culturales, además de un concierte de son jarocho con el grupo Mono Blanco.

