Liberan a presunto líder del CJNG, en Veracruz; ahora es dueño de medio respaldado por Morena

El 7 de octubre de 2019 fue inaugurado el periódico El Sol de Tierra Blanca, las instalaciones del medio las bendijo el diácono Miguel Ángel Ochoa Cruz, excandidato por Morena a la alcaldía de ese municipio. El proyecto también recibió felicitaciones de la diputada local por el mismo partido, Margarita Corro Mendoza.

“Margarita Corro Mendoza se complace en felicitar al ing. Francisco Navarrete Serna, presidente editor (de El Sol de Tierra Blanca)”, se dirigió la legisladora a quien el 24 de enero de 2016 fue detenido y presentado por el Gobierno de Veracruz como jefe de plaza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Cuenca del Papaloapan.

A Navarrete Serna, alias “El Primo”, autoridades estatales y federales lo señalaron en comunicados de haber coordinado “la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones cometidas en este municipio (Tierra Blanca).”

En 2016, Francisco Navarrete, su hijo Francisco Navarrete Abraham y un presunto lugarteniente, Junior Alarcón, fueron imputados por delincuencia organizada bajo la causa penal 45/2016 y ligados a la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, cometida el 11 de enero de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Sin embargo, apenas el 3 de agosto de 2019, los tres salieron del penal de máxima seguridad de Gómez Palacio en Durango, a causa de errores cometidos por la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR).

“El Primo” es mencionado en dos declaraciones ministeriales -a las cuales La Silla Rota Veracruz tuvo acceso- como líder del CJNG, quien además presuntamente fungía como un enlace de la Secretaría de Marina y coordinaba crímenes de lesa humanidad con el entonces subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde.

Conde y otros siete expolicías estatales de Veracruz permanecen presos por la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente: Susana Tapia Garibo, Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez, quienes habrían sido torturados y asesinados en el rancho El Limón, predio que también fue ligado a Francisco Navarrete.

Pese a estas imputaciones, a Navarrete un juez federal le concedió el amparo 11/2018, mismo que fue confirmado por un tribunal de alzada, tras argumentar una investigación deficiente de la Procuraduría General de la República (PGR) por haber duplicado declaraciones (pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada, en vez de haber usado elementos independientes en cada uno de los procesos judiciales, el primero del fuero federal y el segundo del fuero local.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no investigó más allá de lo que se había investigado por desaparición forzada. El proceso local únicamente se enfocó a la conducta de los detenidos con la desaparición y el homicidio de los jóvenes.

“La investigación por delincuencia organizada tenía que ir más allá, enfocada a que ellos se dedicaban a realizar varios secuestros en la zona de Tierra Blanca, a conseguir más testimonios y exponer todo lo hallado en el rancho El Limón, como indicios de robo de combustible y robo de autotransporte de carreteras federales”, refirió en su momento el abogado de las víctimas de Playa Vicente, Celestino Espinoza Rivera.

1.- LA DETENCIÓN DE FRANCISCO NAVARRETE

El 24 de enero de 2016, elementos de la Gendarmería Nacional, en coordinación con La Fuerza Civil de Veracruz, detuvieron a Navarrete Serna, a su hijo y a su presunto lugarteniente en la colonia Lomas de Jazmín, en Tierra Blanca. Allí, el gobierno estatal informó era donde “el presunto responsable reunía a su gente para coordinar operaciones ilegales”.

De acuerdo con el comunicado, los policías federales identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con armas largas a los uniformados. Uno de los detenidos, Junior Alarcón, declaró pertenecer al CJNG.

“Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca. Anteriormente, ya se contaba con indicios de la vinculación de Navarrete Serna en actividades ilícitas”, se agregó en el informe.

Ese mismo día, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa informó en su cuenta de Twitter: “#GendarmeríaNacional y #FuerzaCivilVeracruz detienen a jefe de plaza de la delincuencia organizada en Tierra Blanca. Se presume que el grupo criminal del que forman parte los detenidos de hoy es responsable de la desaparición de los jóvenes en #TierraBlanca”.

2.- JUSTICIA: LA PROMESA INCUMPLIDA POR ALEJANDRO ENCINAS

El 4 de marzo de 2019, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, se comprometió a acompañar las investigaciones del fuero federal contra 21 personas detenidas vinculadas a la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente, entre ellos el caso de Francisco Navarrete Serna.

Lo anterior, fue sostenido por el funcionario federal durante la disculpa pública emitida por el gobierno estatal de Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció la responsabilidad de sus elementos policiales en el crimen en el caso Tierra Blanca.

“Nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad”, dijo Encinas Rodríguez.

Sin embargo, seis días después Francisco Navarrete y los otros 20 detenidos fueron exoneradas por el delito de delincuencia organizada. Aunque ocho expolicías estatales y 10 civiles ligados al CJNG no obtuvieron su libertad por aun enfrentar cargos del fuero común como desaparición forzada y homicidio doloso calificado, dicha resolución abrió la puerta de la prisión a “El Primo”, su hijo y a Junior Alarcón.

De acuerdo con fuentes policiales, Navarrete fue reaprehendido en marzo de 2019 e imputado por dos secuestros cometidos en Córdoba, Veracruz. Pero las investigaciones -nuevamente realizadas por la SEIDO- fueron desechadas por jueces y el presunto capo obtuvo su libertad –sin haber recibido una sentencia- en agosto del mismo año.

3.- EL REGRESO DE NAVARRETE A TIERRA BLANCA, ARROPADO POR MORENISTAS

“Que Dios les permita transmitir todo tipo de noticias (…) Son de gran ayuda para la humanidad ya que socorren a las personas cuando se presenta alguna necesidad y ayudan a cultivar el espíritu”, así bendijo Miguel Ángel Ochoa, diácono y excandidato a alcalde, las instalaciones del periódico El Sol de Tierra Blanca, de Francisco Navarrete.

En una transmisión de Facebook del portal El Sol de Tierra Blanca, se aprecia cuando el religioso morenista reza la oración del credo mientras Francisco Navarrete y su esposa cortan juntos el listón en las oficinas del diario, ubicadas en la calle Libertad, en la colonia Centro.

“Hoy este sueño de Paco y de sus amigos se ha convertido realidad. Hoy nace este sol para Tierra Blanca con una alegría infinita. Después de todo lo que la familia sufrió por algo que a todos nos tenía muy molestos, pero que gracias a Dios se sacó adelante porque la verdad siempre llega, porque siempre confiamos en él (Navarrete)”, dijo un directivo del periódico.

El mismo 7 de octubre, la diputada local por Morena, Margarita Corro Mendoza, felicitó a Francisco Navarrete con mensaje en una inserción en su diario, del cual este medio posee una fotografía.

Habitantes de Tierra Blanca entrevistados por La Silla Rota Veracruz, manifestaron sobre la liberación de Francisco Navarrete.

“Muchos estamos impactados con la noticia. Hay mucho miedo. Todos sabemos el poder que llegó a tener este señor”

4.- PERIÓDICO DE NAVARRETE SERÍA DIRIGIDO POR PERIODISTA ASESINADO EN VERACRUZ

Antes de ser detenido, Francisco Navarrete tuvo en mente el proyecto de montar un medio de comunicación, que tendría por nombre La Voz de Tierra Blanca.

Aquel periódico –cuya inauguración se aplazó por la detención de “El Primo”- sería dirigido por Pedro Tamayo Rosas, reportero de Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca, asesinado sorpresivamente el 20 de julio de 2016.

Pedro Tamayo Rojas, de 43 años de edad, fue asesinado afuera de su domicilio, en el centro del municipio Tierra Blanca, mientras atendía su negocio, un puesto de hamburguesas.

5.- LAS DECLARACIONES QUE RELACIONAN A NAVARRETE CON SEMAR Y EL CJNG

La Silla Rota Veracruz tuvo acceso a las declaraciones de dos detenidos por el caso Tierra Blanca. Ellos advirtieron que Francisco Navarrete era el líder del CJNG en esa zona y que cometió diversos delitos de alto impacto con la protección de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

“…Que era “EL NAVARRETE” quien era el conecte con la gente de la Secretaría de Marina, para que nos brindaran protección”, declaró Luis Delfino Alcaraz López, presunto integrante de un grupo delincuencia.

“…Cuando le dije a los policías que era gente del Conde (Marcos Conde Hernández), me preguntaron: “que como me identificaba” a lo que yo les dije “El Charro”, y el poli me pregunto que, si era “El Charro” del primo, refiriéndose a NAVARRETE, porque así le decían algunos “Primo”. A este NAVARRETE solo lo conozco de vista por dos veces que fue a la tienda del OXO (lugar destinado al almacenamiento de objetos robados en el rancho El Limón), cuando platicaba con el jefe o patrón (Marcos Conde), pero no se dé que hablaban, pero al parecer NAVARRETE era de la Marina y era quien nos daba protección a toda nuestra gente que estaba operando en la zona, ya que nos habían dicho que si nos paraba la Marina, le habláramos en mi caso “al Chango” y él se encarga de hablarle de avisarle a “al patrón”, y este se ponía en contacto con NAVARRETE, y ya este hablaba para que nos dejaran ir y no nos agarraran, este NAVARRETE…”, declaró Ismael López Mendoza, otro presunto criminal.

Estas declaraciones fueron algunas pruebas que los elementos de la PGR duplicaron en los procesos por desaparición forzada y delincuencia organizada y que el tribunal de alzada desechó apoyado en las controversias de la SCJN.

“De igual forma, este Tribunal de amparo observa que la autoridad responsable ordenadora refirió que del contenido de esas documentales se obtienen datos e indicios, los cuales demuestran en lo de interés, que probablemente desde septiembre de dos mil quince, el quejoso -Francisco Navarrete- era integrante de un grupo criminal, mismo que fue organizado para llevar a cabo de manera permanente el ilícito de secuestro, y operaba en Tierra Blanca, Veracruz, bajo la dirección del amparista, así como que éste era encargado de brindar protección a dicho conglomerado delictivo, respecto de los actos que la Marina efectuaba”, se lee en el juicio de amparo 11/2018.

6.- NAVARRETE Y ARTURO BERMÚDEZ, UNIDOS POR EL MISMO ABOGADO

Desde el 11 de abril de 2019, Francisco Navarrete fue representado por el abogado Rodolfo de la Guardia García, exdirector de Interpol México, quien a su vez es representante legal de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Duarte quien enfrenta un juicio por desaparición forzada de personas.

La Silla Rota Veracruz tuvo acceso a la notificación de un amparo promovido por los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos, donde se comprueba que desde el 11 de abril 21 imputados por ese caso, entre ellos Navarrete Serna, citan como defensor a Rodolfo de la Guardia, y dan como domicilio la avenida La Fragua sin número, fraccionamiento Reforma, en Veracruz, Veracruz.

En el documento de notificación, los imputados, todos aún presos en el penal de Gómez Palacio, Durango, señalaron a De la Guardia como su defensor. En un tuit, el abogado aclaró: “No patrocino la defensa de los policías estatales y civiles mencionados. Ejercí control constitucional a favor del señor Francisco Navarrete Serna, protección federal que le fue concedida. Gracias por atender y publicar la aclaración en términos de ley”.