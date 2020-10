Liberan a presunto asesino de Ángel; su madre exige justicia

Coatzacoalcos Ver. – El presunto asesino del menor Ángel Ricardo Carrasquedo Gómez de 15 años, fue liberado bajo fianza por las autoridades ministeriales, denunció la madre del menor Rosa Aurora Carrasquedo, a través de una carta abierta dirigida a las autoridades y que publicó en sus redes sociales.

La señora asegura que después del dolor por la pérdida de su hijo, hoy regresa a su red social pública para exigir justicia por este crimen y que se gire la orden de aprehensión en contra del responsable.

Ángel estuvo desaparecido durante 10 días, luego de que la noche del 27 de septiembre acudiera a una fiesta de la cual nunca regresó, a partir de ese momento, su madre emprendió la búsqueda del menor a través de redes sociales y con marchas por toda la ciudad.

Unas horas antes de que ´Ángel apareciera sin vida, su madre encabezó una caminata con familiares amigos sobre la avenida Zaragoza hasta el parque central de Coatzacoalcos.

La Silla Rota Veracruz, documentó un mensaje de voz que el menor envió a sus amigos a través de WhatsApp donde señalaba que si algo malo le pasa, se debe culpar a un joven que conocía, de 18 años, quien igualmente fue reportado como desaparecido el pasado 27 de septiembre.

"Wey si me pasa algo culpen a [...], que lo conocen como [...], tu diles a Carolina y a Mafer, pero si me llega a pasar algo; yo te avisaré cada media hora y te aviso que estoy bien y así va", se escucha en el mensaje de voz.

Tras su muerte se dio a conocer la detención de esta persona, misma que hoy se encuentra libre de acuerdo con la señora Rosa Aurora.

CARTA ABIERTA

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador

C. Lic. Cuitláhuac García Jiménez

Fiscal segunda de Cosoleacaque, ver c. Lic. Miriam Mateo

A las autoridades competentes

A la opinión pública

Hoy regreso a mi red social de manera pública, hace un mes el día 27 de septiembre mi hijo Ángel Gómez (Ángel Ricardo Carrasquedo Gómez) como cualquier joven de su edad salió sin regresar a casa, desde ese momento me dedique a buscarlo, sin descansar, miles de personas compartieron su rostro, y lo conocieran y así poder encontrarlo, 10 días vivi con la ilusión de encontrar a mi niño y poder abrazarlo.

El día 07 de octubre del 2020 realice una marcha, acompañada de amigos, conocidos, medios informativos que cubrieron la marcha y conocieran mi rostro suplicando me devolvieran a mi niño, sin imaginar que más tarde me lo devolvieran muerto, nunca olvidare ese momento que me decían aquí esta su hijo, ya casi nada de él, mientras sus asesinos, si sus asesinos se burlaban y se reían de mi dolor, sin nadie que pudiera ayudarme.

Hoy un mes después el principal sospechoso queda libre bajo fianza porque las autoridades no cumplieron su promesa de hacer su trabajo, pidiendo confianza, hoy me fallaron, como se puede confiar en los que dicen trabajar y dejan libre al asesino de mi hijo.

Hoy exijo justicia para mi niño, que su único pecado fue estar en un lugar equivocado

Hoy les exijo las órdenes de aprehensión para los asesinos de mi niño

Hoy les exijo que la justicia del hombre sea honesta

Hoy les exijo justicia para mi niño

No olviden mi rostro

Este era yo Ángel Ricardo Carrasquedo Gómez, antes de que me quitaran la vida.

Hoy pido que las autoridades giren las órdenes de aprehensión para mi o mis asesinos, mi madre aun llora mi partida.

No dejen que sea uno más que queda impune, también como hombres tenemos derecho a que se nos haga justicia.

Hasta el momento, ni el Gobierno del estado ni la Fiscalía General han aportado información en torno a este caso que consternó a los habitantes de Coatzacoalcos, por tratarse de un menor de edad.

Ángel fue asesinado a puñaladas y presentaba varias lesiones en el tórax; además de golpes en algunas partes del cuerpo.