Liberan a joven secuestrado en Maltrata, tras bloqueo de carreteras

MALTRATA, VER.- Luego de que habitantes de Maltrata tomaron la entrada al municipio -algunos de ellos armados- un joven que estaba secuestrado fue liberado por sus captores, confirmaron sus familiares.

El joven de 22 años de edad cumplía 48 horas privado de su libertad. Familiares de la víctima, temerosos, confirmaron a La Silla Rota Veracruz que esta tarde fue liberado. "Él está en shock y lastimado".

La madre del joven había solicitado este viernes al gobernador Cuitláhuac García Jiménez ayuda para encontrarlo.

"Solicito el apoyo del gobernador porque secuestraron a mi hijo, lo secuestraron ayer y nos pidieron rescate, lo dimos, quedaron de entregárnoslo y hasta ahorita no nos lo dan. Quise poner mi denuncia pero me dijeron que hasta las 24-36 horas y como no me dieron el apoyo lo que hice fue pedir ayuda aquí a mi pueblo", expuso la madre.

A raíz del secuestro, habitantes de Maltrata, algunos de ellos señalados como autodefensas, tomaron la entrada del municipio para pedir que lo regresaran con vida. Por este hecho fueron detenidas 54 personas; muchas de ellas personas que solo se sumaron a la petición de la madre.

"Sí hubo gente armada, es real, pero a la mayoría que se llevaron son gente de bien. Campesinos que bajaron de comunidades para ayudar a la señora", contó el dueño de un establecimiento.

Los 54 detenidos fueron traslados al Mando Único de Córdoba en espera de que sean imputados ante un juez. Habitantes de Maltrata no descartaron movilizaciones en las instalaciones para exigir su liberación

