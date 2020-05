"Ley Nahle", distracción para blindar permanencia de Cuitláhuac

Xalapa, Ver.- Abogados y dirigentes de partidos en Veracruz coinciden que la propuesta de reforma a la Constitución -viralizada en redes como Ley Nahle- es tan solo "pirotecnia política". Dicha propuesta busca reconocer como veracruzano a padre y madre de menores nacidos en territorio estatal.

Lo anterior, opinaron entrevistados, opaca la intención de Morena para blindar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y evitar que su permanencia en la administración pública, se valide en una consulta ciudadana.

El diputado local Amado Cruz Malpica presentó el pasado 5 de mayo la propuesta para adecuar el artículo 11 de la Constitución de Veracruz. Actualmente dicho artículo establece que se consideran veracruzanos los nacidos en el territorio del Estado y los hijos de padre o madre nativos del estado nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

En contraste, la recomendación del legislador del distrito de Coatzacoalcos es que se naturalice como locales, con derechos y obligaciones, a padres de niños nacidos en la entidad.

A la par de esa iniciativa, se presentó una propuesta de Morena que promueve, entre otros temas, reducir las prerrogativas a partidos políticos y regular las consultas ciudadanas, al establecer que ningún representante de elección popular -gobernador, diputados o alcaldes-, podrán ser sometidos a la revocación del mandato.

La reforma modifica los artículos 4to, 5to, 6to, 19, 66, 70 y 79 de la Constitución, lo que generó malestar entre actores políticos del estado, por lo que se planteó que la iniciativa de Amado Cruz Malpica es un distractor al tema medular.

El legislador de Morena se comprometió desde el año pasado a presentar iniciativas para derogar leyes obsoletas, y ha presentado algunas propuestas, sin embargo, en esta ocasión, declaró, busca que, a los padres de hijos veracruzanos les permitan un ensanchamiento de los derechos para quienes radican y buscan hacer algo por el pueblo de Veracruz.

REACCIONES EN CONTRA

El líder estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, consideró que la iniciativa es pirotecnia mediática, es decir, un distractor para desviar la atención de lo medular de la reforma que presentó Morena.

"En lo que respecta a la famosa ley Nahle-Ahued, yo lo que creo, es que me parece más una estrategia de orden legislativo, por no denominarlo pirotecnia política, porque claramente no hay necesidad de hacer tal alineamiento o tal reforma"

La Constitución General de la República establece que se puede acceder, a través de un Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales (JDC), a la posibilidad de ser candidato a gobernador.

Incluso, recordó, la Senadora con licencia cuenta con un amparo que le permitió ser candidata por Veracruz, a pesar de ser originaria de Zacatecas, y es que la Constitución federal contempla el supuesto de ser postulado al cumplir 5 años de residencia en un Estado.

La iniciativa, expuso, buscó hacer ruido, en tanto se hacía un traje a la medida para evitar que el gobernador se someta a las urnas -de nueva cuenta- a través de la revocación del mandato.

"Lo que me parece grave es que lo hagan mientras se vive una crisis de salud y económica en Veracruz y en el país, me parece de una mezquindad terrible", dijo en entrevista, al momento que señaló que 28 diputados están impulsando una reforma que afecta e impacta a 8 millones de veracruzanos.

Sobre el mismo tema, el dirigente del PRD, Jesús Velázquez Flores, reflexionó que la llamada ley Nahle-Ahued, es innecesaria, pues la actual Secretaria de Energía cuenta con un amparo para ser postulada candidata.

Por lo anterior, dijo, el Congreso no se debe prestar a hacer leyes "a petición de partes", pues es evidente que la Senadora con licencia ya cuenta con un amparo, no es tiempo de modificar la legislación para validen la sucesión gubernamental, pues es el segundo año del gobierno de Morena.

"Rocío Nahle debería explicar por qué sus compadres siguen ganando adjudicaciones directas, recibiendo recursos millonarios del erario, y ella dice que es casualidad", abundó.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La Constitución federal establece que son mexicanos: por nacimiento o los que nazcan en territorio de la República; sea cual fuere la nacionalidad de sus padres: Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

Así como los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

Para ser candidatos a gobernador, según la ley local, se requiere: ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la elección.

