Lemus: el creador del Tiburón más estrafalario del fútbol

"La suerte que tuve fue encontrarme a Juan Carlos, el que hace la mascota de los Tiburones, con él, lo encontré en el equipo de basquetbol de los Halcones, ahí fue donde lo conocí. Les estuve elaborando varias cosas de ahí, cuando él ingresó a los Tiburones me siguió llamando. Empezó él con sus ideas de cada película, cada cosa que resaltara de los personajes, hacerle los trajes; ahorita tuvo descenso el equipo y, pues ya no, ya no se hace nada"