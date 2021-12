Lástima margarito: se cayó regreso del Tibu, esto dijo Cuitláhuac

Los grupos de inversionistas que estaba interesados en revivir a los Tiburones Rojos de Veracruz pusieron sus planes en espera, debido a las limitantes actuales de la liga de futbol, indicó el Gobernador Cuitláhuac García esta martes 21 de diciembre.

García Jiménez indicó que no solo el equipo tiene limitantes al encontrarse fuera de la Liga Mexicana de Futbol, sino que el estadio mismo tenía adeudos con la Federación de Futbol, por lo que los inversionistas debían desembolsar más dinero.

"Si alguien invierte, además de lo que normalmente invertiría tiene que poner un adicional", mencionó.

Debido a estos, los dos grupos de empresarios que habían mostrado interés en invertir en el equipo escuelo decidieron esperar, y además, en este momento no hay ascensos en la liga, por lo que no les conviene, pero no están fuera del proyecto.

"Con la decisión de que ahorita no había ascenso decidieron esperar, dijeron que cuando ya se promueva el ascenso ellos le entrarían."

Cuitláhuac García meniconó que la Federación tiene cobros pendientes con la plaza de Veracruz, no solo con el equipo, y que debido a la importancia que tiene, sí hay interés por parte de empresarios y exjugadores de que el equipo sea activado.

"Ustedes saben que hay un gobernador que jugó en los Tiburones Rojos y me dijo: ¿Qué va a pasar ahí? Esa plaza es muy importante hablando futbolísticamente, la afición es muy importante."

El gobernador de Veracruz recordó que el estadio Luis "Pirata" Fuente es usado actualmente como sede de vacuanción y como edificio para acciones de Protección Civil, esto por medio d eun decreto.

Aclaró que por el tiempo que dure la pandemia el estado continuará con funciones de salud y prevención hasta que ya no sea necesario, y ya podrá analizarse el regreso del Tiburón.