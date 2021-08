Las polémicas de los diputados millennial en Veracruz

Xalapa, Ver. - Algunos diputados veracruzanos considerados Millenial, con rangos de edad de 22 a 37 años, se han caracterizado por traicionar a los grupos políticos por los que fueron electos; frenar iniciativas con reclamos sociales y por no significar un cambio respecto a las prácticas criticadas a los grupos legislativos.

Reclamando una oportunidad, los jóvenes legisladores de todos los partidos con representación en el Congreso del Estado han demostrado poca experiencia en los ámbitos partidista, legislativo y social, dando declaraciones polémicas y perpetrando acciones cuestionables.

EL DIPUTADO “MARIACHI”

Arropado por el partido que actualmente ocupa el poder en Veracruz, Erik Iván Aguilar López llegó con todo y mariachis al Congreso del Estado. Ahí, mientras eran interpretadas canciones de José Alfredo Jiménez, el diputado del Partido del Trabajo (PT) aseguró que "amor con amor se paga" y que trabajaría para el pueblo.

Sin embargo, poco después abandonó la bancada de Morena y sus partidos aliados para irse al grupo mixto "De lado correcto de la Historia", liderado por Gonzalo Guízar Valladares. Inconforme, hace unas semanas volvió a renunciar al grupo y se declaró independiente.

Hasta la fecha se ha destacado por “traiciones” políticas y por ser cercano a los intereses del Partido Acción Nacional (PAN).

Otra polémica en la que se envió envuelto fue cuando el legislador de 28 años de edad quiso entrar al Congreso del Estado con escoltas armados y luego de que no se lo permitieron se inconformó con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.

Se dijo perseguido político y haber sido amenazado por no votar a favor del juicio político contra el exfiscal Jorge Winckler Ortiz.

Aguilar López es legislador del Distrito VIII de Misantla y licenciado en Derecho, con la única experiencia de haber sido auxiliar administrativo del Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Contencioso Administrativo (TECA).

PANISTA PERSEGUIDOR DE PANISTAS

Sergio Hernández, el aun coordinador de la fracción del PAN en el Congreso, repitió en el encargo y también en la agenda legislativa del partido de Derecha.

El diputado se ha mantenido en dos legislaturas pese a señalamientos de haber asignado convenios publicitarios a familiares del líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, en su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXIV Legislatura.

Esto quedó evidenciado en las revisiones que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la Cuenta Pública de 2017, en la que se comprobó que los contratos se hicieron a favor de dos medios ligados a Mancha Alarcón que acababan de inaugurarse.

La popularidad de Sergio Hernández, de 35 años de edad, no se mide por el nivel de sus propuestas sino por el alcance de sus decisiones, pues apenas en julio pasado anunció la expulsión de dos de sus compañeros.

Buscó proceder en contra de Enrique Cambranis Torres y Jessica Lagunes Jáuregui, por ser del equipo político de Joaquín Guzmán Avilés, virtual ganador de la contienda interna extraordinaria en la que Mancha Alarcón resultó perdedor.

Por ello se espera que Cambranis lo reemplace en la coordinación del grupo legislativo.

Además, ha destacado por organizar eventos públicos para promocionarse y posicionarse como un posible candidato a la alcaldía de Xalapa con casas de enlace; organizando foros como el de “Ciudades Seguras” y festejos en inmuebles como el Velódromo, para celebrar 100 días de acciones legislativas con grupos musicales.

Sergio Hernández, quien llegó sin la licenciatura en Derecho concluida a la Legislatura se define como un defensor de la democracia y el bien común, así como luchador de las causas justas y pese a sus contradicciones obtuvo un galardón, el “Global Democracy Awards”, que le fue entregado en septiembre de 2017 en Washington, Estados Unidos, como parte de los Napolitan Victory Awards, certamen para premiar la consultoría política y la creación de ideas.

FRENÓ LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Otro que también repite como diputado local es el hijo del Senador Julen Rementería del Puerto, Bingen Rementería Molina, quien carga con el reclamo de activistas veracruzanas y grupos en defensa de los derechos de las mujeres, al frenar en comisiones el dictamen para permitir la interrupción legal del embarazo.

Como presidente de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en la LXIV Legislatura, también frenó la posibilidad de reformar el Código Penal para permitir las uniones entre personas del mismo sexo y tipificar los crímenes de odio. La postura, le valió calificativos como "homosexual de closet" por integrantes de grupos LGBT.

Bingen, quien aspira a la alcaldía del puerto de Veracruz, con apenas 28 años de edad, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Rementería forma parte de los legisladores que, al desechar la interrupción del embarazo, en una sesión irregular, provocaron impugnaciones y amparos que llevaron este asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerciendo su facultad de atracción, dictamina una posible omisión legislativa del Congreso de Veracruz, donde los panistas determinaron que las mujeres no podrían acceder a la posibilidad de abortar hasta las 12 semanas de gestación.

AVERSIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Henri Christopher Gómez Sánchez, de Morena, es otro de los legisladores más jóvenes y con menor productividad legislativa.

Su propuesta avalada por el pleno para castigar con cárcel a quien difunda imágenes captadas en instalaciones forenses de una persona fallecida, le fue impugnada por representantes de medios de comunicación.

El diputado también se ha caracterizado por ser poco tolerante ante los medios, a quienes en todo momento rechaza ante solicitudes de entrevistas.

APLAZAN ATENCIÓN A CASOS DE DESAPARECIDOS

Elizabeth Cervantes de la Cruz, también de Morena, tiene en sus manos uno de los temas de las personas desaparecidas. Sin embargo, no por presidir la Comisión Especial de Seguimiento a Desapariciones se ha destacado por dar resultados.

Su función principal ha consistido fundamentalmente en solidarizarse en tribuna con los familiares que atraviesan estos casos, sin lograr hasta el momento que el sistema funcione como corresponde debido a que no se ha podido designar a un comisionado estatal de búsqueda.

La actual encargada, Brenda Cerón Chagoya, no cumple con el perfil adecuado, no obstante, la legisladora no criticó la designación hecha por Cuitláhuac García pese a la inconformidad de distintos grupos de búsqueda.

La nueva encargada es suplente de otra legisladora del partido, Ana Miriam Ferráez, famosa por su propuesta de toque de queda para las mujeres ante la situación de violencia generalizada que existe en Veracruz y el alto número de feminicidios.

A eso se suma que no ha logrado cabildear para lograr que pueda asignarse un presupuesto suficiente para las acciones de la Comisión, que a su vez no informa avances de su trabajo.

TRAICIONES DE GARCÍA ESCALANTE

Rodrigo García Escalante, antes priista y ahora del PAN registró su primera traición justo en ese cambio, pues el tricolor fue el partido que lo encumbró en el Congreso, representando a Pánuco por el Partido Verde Ecologista.

Se trata del territorio donde su padre, Ricardo García Guzmán, excontralor de Javier Duarte de Ochoa, ha ganado gran influencia al punto de ser considerado un cacique.

Escalante repitió escaño como legislador y ahora ya de lleno con el PAN, sus traiciones al viejo estilo de los políticos de antaño, también se han ido repitiendo.

Entre estas, destacan haber votado a favor de disolver los poderes en Mixtla de Altamirano, municipio donde la antigua alcaldesa Maricela Vallejo Orea fue asesinada presuntamente por militantes del PAN y en un claro intento por congraciarse con la administración morenista, ya que fue el gobernador, Cuitláhuac García, quien propuso dicha medida.

La votación la realizó a favor aun cuando su bancada se posicionó en contra.

Otra decisión en contra de su actual partido la tomó cuando determinó no firmar la expulsión de Nora Lagunes y Enrique Cambranis de la fracción legislativa; en el marco de la votación extraordinaria para renovar dirigencia, se dejó ver con Joaquín Guzmán Avilés, nuevo líder panista y contrario al grupo que lidera Sergio Hernández y José de Jesús Mancha.

Asimismo, se ausentó cuando se realizó la votación de la reestructuración de la deuda pública, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, argumentando estar atendiendo asuntos de agenda, cuando el PAN ya había anunciado el voto en contra.

IDEOLOGÍAS ANTES QUE DERECHOS

La diputada panista María Graciela Hernández Íñiguez pocas veces habla ante medios de comunicación y cuando lo hace ha generado controversia por sus opiniones conservadoras.

Hija del cacique panista Othón Hernández, alcalde de Misantla, se puso en la agenda mediática estatal y nacional a principios de este año, cuando declaró que votar a favor del aborto sería fomentar la irresponsabilidad de los jóvenes.

Al posicionarse sobre el tema y dejar claro que estaba y estará siempre en contra del aborto, la diputada dijo que el Código Penal no tendría que ser reformado, pues sería tanto como darles facilidades a los jóvenes para acceder a esta práctica.

Las posturas de esta y otros diputados del PAN es lo que mantiene en una revisión constitucional la posible omisión legislativa del Congreso de Veracruz, pues la bancada de este partido se ha dejado llevar principalmente por sus ideologías antes que el cumplimiento de sus deberes y la preservación de los derechos.

