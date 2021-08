Las polémicas de Hipólito Reyes en 14 años como arzobispo de Xalapa

XALAPA, VER.- Desde una sanción por violaciones a la norma electoral, pasando por su cercanía y posterior enfrentamiento con los gobernadores de turno, hasta su oposición acérrima al matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, así transcurrieron los 14 años de Arzobispado de Hipólito Reyes Larios.

El líder de la Iglesia Católica en Veracruz llegó a la Arquidiócesis de Xalapa el 10 de abril de 2007, luego de ser nombrado por el Papa Benedicto XVI. Hasta entonces y desde el 15 de abril de 2000, fue el primer Obispo de la Diócesis de Orizaba, por decisión del Papa Juan Pablo II.

Reyes Larios, quien ha sido criticado por los colectivos LGBT+ y proderechos reproductivos de las mujeres, falleció este domingo por una hemorragia interna, a pocos días de cumplir 75 años y con su jubilación al cargo religioso en puertas.

El líder religioso vivió momentos familiares complicados durante el Gobierno de Fidel Herrera y pasó de la cercanía a criticar a mandatarios como Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. El arzobispo de Xalapa fue más cauto a la hora de relacionarse con el actual titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, con quien mantuvo distanciamiento.

Las decisiones políticas del morenista y del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su llamada Cuarta Transformación (4T), fueron un punto de inflexión que marcó la línea divisoria entre el máximo representante católico en el Estado y el responsable de Gobernarla.

A continuación, las frases o hechos polémicos que envolvieron a Hipólito Reyes Larios, en el Arzobispado que dejó hoy por su repentina muerte.

1.- Secuestro y asesinato de su sobrina: En 2008, al final del Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, la joven de 23 años Karina Reyes Luna, sobrina de Reyes Larios, fue víctima de secuestro y fue asesinada. Ella era hija del empresario Luis Reyes Larios y fue privada de su libertad el 12 de junio de 2008, apareciendo tres días sin vida en la carretera a Tehuacán.

Por el caso fueron sujetos a proceso Jorge "N", quien permaneció 10 años en prisión; y Julio César "N", con 9 años de prisión, aunque ambos quedaron en libertad en 2018 luego de que un juez federal les concediera un amparo.

Por el crimen, Herrera Beltrán calificó el hecho violento como "insensato y estúpido", asegurando que este tipo de crímenes no eran comunes en Orizaba.

2.- Cercanía con Javier Duarte: A poco más de un año de asumir su periodo constitucional como Gobernador de Veracruz, el 25 de diciembre de 2011, una comida entre el ex mandatario y el arzobispo y los obispos de la Provincia Eclesiástica de Xalapa, profundizó la estrecha relación que mantuvieron en los primeros años de su administración.

Y es que la profesión de la fe católica del exgobernador, hoy preso por corrupción, jugó un papel importante en este ameno transitar entre el poder político y religioso en la Entidad.

Dicho encuentro organizado por Reyes Larios, a propósito de la Navidad (la segunda de Javier Duarte en el máximo cargo), permitió reforzar la influencia que mantenía la Iglesia en las decisiones del Ejecutivo. Incluso en 2016, a propuesta del mandatario se reformó la Constitución en Veracruz para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

3.- Madres solteras son una plaga: El 23 de junio de 2015, el representante de la Iglesia Católica en Veracruz, expresó que las madres solteras se habían convertido en "una plaga" en México.

"Las madres solteras se están volviendo una plaga. México tiene un montón de madres solteras; y eso se hace una epidemia porque la que es hija de madre soltera no tiene otro modelo que ese", argumentó.

Según sus declaraciones, durante la homilía, "antes las mujeres que no tenían un padre para sus hijos era porque quedaban viudas o no lograban entenderse con su marido y decidían separarse", lo que ocasionó distintas críticas al líder religioso.

4.- Sanción por intromisión en elecciones de 2016: Tras confirmar el triunfo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en agosto de 2016, concluyeron que la Iglesia Católica intervino en ese proceso electoral con una campaña de promoción del voto, con Hipólito Reyes Larios y el vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, como principales responsables.

Por ello determinaron dar vista a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por la posible violación a la laicidad del Estado; asimismo, dieron vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideraron que los religiosos no respetaron los lineamientos emitidos para la promoción del voto por parte de organizaciones distintas a las autoridades comiciales.

Los togados también instruyeron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz iniciar un Procedimiento Especial Sancionador (PES) en contra de Reyes Larios y Suazo Reyes, para determinar las posibles sanciones a aplicarse por las violaciones en las que incurrieron.

Dicha decisión del TEV fue revocada por los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 19 de octubre de 2017, quedando libres de cualquier sanción.

5.- Yunes y la inseguridad: El 15 de abril de 2017, es decir, cinco meses después de que Yunes Linares asumiera la titularidad del Ejecutivo, Hipólito Reyes Larios señaló que la inseguridad seguía siendo el tema pendiente de su administración.

En una entrevista, sostuvo que la violencia se había disparado en la Entidad y los grupos al margen de la Ley, seguían incrementando su presencia en el territorio veracruzano.

"Si antes veíamos que había unos cuantos grupos ahora hay muchísimos más en todas las poblaciones", precisó.

6.- Las mujeres y los pantalones: El 10 de marzo de 2019, durante la homilía, el arzobispo lanzó otra de sus polémicas declaraciones. En esa ocasión, su crítica fue hacia las mujeres que usan pantalones.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, fustigó que las mujeres hayan perdido "el glamour" y ahora se vistan "como varoncitos".

"Nos han estado vendiendo a lo largo de estos años un cambio de imagen, hoy la mayoría de las mujeres se visten como varones, las ve uno, ya no hay glamour, si no que ahora parecen como cualquier ´varoncito´, con sus pantalones de mezclilla, con su teléfono celular caminando por la calle y con lo que se pueden poner", expresó.

7.- Manejo de la pandemia: Seis meses después del inicio de la emergencia sanitaria por covid-19, que obligó al cierre de las actividades económicas, gubernamentales y escolares en México y el mundo, el 20 de septiembre de 2020, el arzobispo de Xalapa afirmó el Gobierno quería callar las voces disidentes, al tiempo que lo denunció por supuestamente desatender la pandemia.

Consideró que la falta de recursos para la compra de materiales y apoyo técnico a los médicos, había originado que, para entonces al menos cinco galenos y algunas enfermeras en la primera línea de batalla, perdieran la vida ayudando a los pacientes contagiados.

"Así como nos ha afectado la pandemia y vemos los pocos recursos que se han destinado a este tipo de apoyos, cuando uno sabe que los médicos, las enfermeras tienen que comprarse su propio equipo para tratar a pacientes de covid. Se nos han muerto en Xalapa cinco médicos y varias enfermeras, entonces uno se pregunta cómo está el presupuesto de Salud, todo lo que pagamos de impuestos por qué no se utiliza para lo que se debe utilizar y sí para otras cosas que no son necesarias y mucho menos indispensables", indicó.

8.- Uso del cuerpo para "fornicar": manteniendo su línea conservadora y de crítica hacia el desenvolvimiento de la sociedad actual, el arzobispo de Xalapa mencionó el 17 de enero de 2021, que las personas estaban usando su cuerpo para "fornicar" y no para servir a Dios.

"Hoy nosotros podríamos decir que vivimos en un ambiente muy paganizado, donde el cuerpo se ve para disfrutar la sexualidad, para ejercerla como sea, con quien sea, donde sea, se vale de todo, es un libertinaje absoluto", puntualizó.

Recordó que los Mandamientos, en particular el sexto establece que "no fornicarás, no cometerás actos impuros", y el noveno que, "no desearás a la mujer de tu prójimo o al marido de tu prójima que es el adulterio".

9.- Supuesta intromisión en elecciones: Por segunda ocasión, el 30 de mayo de 2021, el clérigo católico fue acusado de entrometerse en las elecciones municipales del pasado 6 de junio.

Y es que el alcalde suplente de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Jaime Hernández Macías, envió una carta al Vaticano en la que lo acusaba de presuntamente usar su cargo para coaccionar el voto a favor de la candidata Ingrid Romero García, esposa de su sobrino, Jorge David Reyes Vera.

"Vivimos en un estado laico en donde los cultos religiosos deben abstenerse a tomar partido en la contienda electoral y deben conducirse de manera neutral, esto también incluye a la Iglesia católica, pero en nuestro estado el arzobispo Hipólito Reyes insiste en tomar partido en la contienda electoral", se leía en la misiva.

10.- Despenalización del aborto: fueron varias las veces que Hipólito Reyes se pronunció en contra de la legalización del aborto en Veracruz. El 18 de julio, días antes que el Congreso de Veracruz aprobara la reforma al Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, cargó contra los legisladores y una semana después, lo hizo hacia los que votaron a favor del cambio a dicha normativa.

En su mensaje, durante la misa dominical, cuestionó que además del clima de violencia que vive la Entidad y el país en general, varios sectores de la sociedad buscarán legalizar, el aborto y la eutanasia.

"La vida es el derecho humano fundamental de toda persona en este mundo, podemos decir que es intocable, nadie se puede dar el derecho de estar quitando la vida a otros y menos a los más indefensos. A un bebé que ni siquiera pidió estar ahí, fue llamado, es necesario respetar la vida desde el vientre materno", señaló.

11.- Críticas hacia AMLO: En su última aparición pública, el pasado 1 de agosto, día de la Consulta Popular, Monseñor lanzó una dura crítica hacia la gestión de Andrés Manuel López Obrador, quien está próximo a cumplir tres años como presidente de la República.

Al ser cuestionado sobre si participó en el ejercicio democrático, que pretendía que los ciudadanos opinaran si estaban de acuerdo con iniciar acciones para el esclarecimiento de las decisiones tomadas por los actores políticos del pasado, indicó que decidió no hacerlo.

"Nones, no acudí. ¿Cuántos años lleva el presidente? ¿Y qué ha hecho en tres años? Saquen las conclusiones", comentó a los reporteros que lo interrogaron al respecto.





am