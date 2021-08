Las pifias de la 4T veracruzana ante la prensa

Xalapa, Ver. – “Ningún chile les embona”, “no tengo varita mágica” y “¡Uy!, ¡qué grave!” son algunas declaraciones que han ofrecido funcionarios del gobierno morenista de Veracruz, ante cuestionamientos por presuntos casos de nepotismo, opacidad y hasta tráfico de influencias en la adquisición de medicamentos.

La Silla Rota Veracruz presenta un recuento de respuestas hechas virales en redes sociales, emitidas por funcionarios del primer círculo del gobierno estatal, entre ellos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; así como diputados y alcaldes de la denominada Cuarta Transformación.

1.- “No me importa que sean hermanos o sobrinos del diablo”: alcalde de Xalapa

Este 24 de junio el Presidente Municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, justificó la contratación de Canek García Jiménez y Sulekey Hernández Galindo, hermano y prima del Gobernador, al afirmar que no le importaba si eran hermanos o sobrinos del diablo, pues solo le ocupaba su capacidad y formación profesional.

Desde el inicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, se han denunciado presuntos casos de nepotismo, y aunque en el caso de los funcionarios municipales no se configura dicho delito, podría existir tráfico de influencias, cuando dos familiares directos del mandatario estatal se colocaron en la dirección de Conservación y Mantenimiento de Alumbrado Público; y Obras Públicas del Municipio, respectivamente.

Ante las críticas el alcalde de Xalapa expresó: “A mí no me importa que sean hermanos o sobrinos del diablo. No me importa si son sobrinos, primos o cuñados, sino que estén preparados”, respondió en conferencia de prensa.

Incluso, Rodríguez Herrero confesó que se enteró hace poco que Canek García estaba en la nómina del Ayuntamiento, donde percibe un sueldo mensual de 30 mil pesos.

2.- “No es una varita mágica”, diputada sobre inseguridad en Veracruz

El 17 de diciembre la diputada local Adriana Linares Capitanachi, culpó a medios de presionar al gobierno de Cuitláhuac García para resolver la inseguridad.

“No es una varita mágica, son muchos años en los que las cosas se estuvieron haciendo mal, para que en 15 días ustedes que son los medios, presionen de esa manera para tener resultados (…) se está trabajando, pero es demasiada presión de parte de usted es demasiada la presión para decir que en 17 días se tenga una solución”, declaró la legisladora a medios de la fuente legislativa.

3.- Para evitar feminicidios, diputada propone toque de queda en Xalapa

El 21 de enero, la diputada de Morena, Ana Miriam Ferraez Centeno, propuso un toque de queda para las mujeres y así evitar feminicidios en la capital. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Veracruz es primer lugar en denuncias por feminicidio.

“Yo opino que es necesario hasta un toque de queda para las mujeres y que no salgan de casa a partir de las 10 de la noche mientras esto se arregla. Esa es una de mis opiniones y si es necesario para evitar más mujeres en las estadísticas de los feminicidios. Lo he estado pensando y creo que el toque de queda sería una opción”, opinó la legisladora por el distrito de Xalapa.

4.- Secretario de Seguridad reprocha a veracruzanos críticas por inseguridad

Para el 15 de febrero el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reprochó a los ciudadanos que exigían resultados en la materia.

“La seguridad todos los días puede variar, y es gente -digo, lo respeto mucho-pero por qué no sé quejaron desde hace ocho años que no hubo seguridad, porqué se quejan ahorita (…) nunca ha habido seguridad en Veracruz”, reprochó el funcionario en entrevista. Un día después aclaró que el video fue editado con la intención de perjudicarlo.

Dice el secretario de seguridad pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez, que no entiende por qué la gente se queja ahora de la inseguridad en el estado si siempre ha habido. pic.twitter.com/42MumqN7sa — Christian Camacho (@ccamacho88) February 13, 2019

5.- Secretaria justifica contratación de su hija, por ser parte de la 4T

El 4 de marzo se hizo público un audio en el que se escucha a la titular del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, explicando que su hija, Quetzalli Cárdenas Arguelles, sería la responsable de la dirección jurídica de dicha Secretaría.

La intención de su “aclaración” era para evitar chismes, “Quiero informales que ella es mi hija, y no porque es mi hija está aquí, es parte de esta transformación (…) para que no se diga que hay nepotismo, es una empleada más como todos ustedes”, justificó en la grabación que se filtró a medios.

Días después aclaró que su hija solo apoyó en el proceso de entrega-recepción y que no cobraba en la dependencia estatal. Personal de la dependencia estatal, confirmó que tras la polémica había sido despedida de la Secretaría.

6.- “Yalitzas” pueden sustituir guarderías: Manuel Huerta

El 6 de marzo el delegado federal, Manuel Ladrón de Guevara, justificó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer el subsidio a guarderías estancias y a cambio entregar el dinero directamente a madres y padres trabajadores.

Esta medida, dijo, les permitiría a familias contratar personal que se hiciera cargo de los menores de edad, "Una persona así tipo (Alfonso) Cuarón, que lo cuidó una muchacha y que miren, sacó hasta un premio Oscar; para que vean que sí funcionan las Yalitzas".

“Más Yalitzas y menos estancias infantiles”.



Dice el delegado federal de programas sociales en Veracruz, el morenista Manuel Huerta.



Video: @IvanKalderon pic.twitter.com/ZqQMY09OI3 — Christian Camacho (@ccamacho88) March 6, 2019

Días después usó su cuenta de Twitter para disculparse: “lamento mucho la mala interpretación de mis declaraciones sobre la talentosa mexicana Yalitza Aparicio, maestra y artista internacional, orgullo de México y a quien respeto profundamente”.

7.- “Habrá un parteaguas y va para todos los periodistas”: Eric Cisneros

El 13 de mayo, fue el turno del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien causó polémica tras criticar a la presa, de quienes dijo “defienden lo indefendible” y hasta a aseguró que algunos sirven a un pequeño grupo político en la entidad. Al igual que el delegado federal, Manuel Huerta, responsabilizó a medios de malinterpretar su declaración.

Dijo: “Aquí va a haber un parteaguas y también va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos… con esto que está pasando en Veracruz aquí vamos a saber quién está de lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo… porque hay algunos compañeros que defienden lo indefendible, aquí vamos a ver quién realmente quiere estar de lado de la justicia”.

8.- “¡Uy! ¡qué grave!” minimiza Cuitláhuac falta de transparencia en adquisición de patrullas

El 22 de mayo, Cuitláhuac García calificó como reservada la información de la compra y arrendamiento de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “¡Uy! ¡qué grave!, no le respondieron”, externó el mandatario a la prensa, quienes le expusieron que su gobierno negó información sobre el probable sobrecosto en la contratación de estas unidades de patrullaje.

Con ademanes el titular del Ejecutivo estatal argumentó que dicha información no se hará pública debido a que los "malandros" no deben conocer sobre este equipamiento.

9.- “Ningún chile les embona”, secretario de Salud por compra de medicamentos a delegado de Jalisco

El 6 de junio, el secretario de salud, Roberto Ramos Alor, se confrontó con reporteras que lo cuestionaron sobre la compra de medicamentos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), ligada al delegado Carlos Lomelí.

"El pueblo necesitaba medicamentos, no había medicamentos y con toda la razón estaba la demanda popular; llegan los benditos medicamentos ¡ah!, ahora, ¿dónde los compró?".

“La verdad como ciudadano yo les diría, Híjole, dirían ahí por el baño…Ningún chile les embona", respondió en conferencia de prensa en Palacio de gobierno.

El comentario no quedó ahí, pidió a los medios de comunicación dejar de lado los compromisos con otros políticos y ser objetivos con la difusión de notas vinculadas a la compra de medicamento: “denle un sentido social”

Después de su exabrupto, ofreció una disculpa y responsabilizó a los medios de distorsionar sus dichos.

10.- Tras críticas por nepotismo, Cuitláhuac pide cuestionar parentesco a su abuela finada

El 07 de junio, nuevamente el gobernador Cuitláhuac García, generó polémica al responsabilizar a su abuela paterna por su posible vínculo familiar con Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas y Planeación.

Cuestionado por su relación de parentesco afirmó: “Eso tendrán que averiguar por lo siguiente: “Tiene que ver con mi abuela, y nosotros con unos González y otros que no recuerdo sus apellidos y decidimos decirnos primos y ya. Yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela, lo siento, en paz descanse”.

Una semana después -el 17 de junio- la Contralora Leslie Garibo Puga hizo una expresión, en tono de broma, respecto al caso de la abuela del gobernador Cuitláhuac García, y la necesidad de comprobar la relación de parentesco con pruebas de ADN.

“Híjole, sí a mí me hubieran mandado, yo también hubiera pedido exhumar, y habría pedido pruebas de ADN para poder llegar hasta ese grado. Pero afortunadamente tenemos todos los recursos para confirmar conforme a derecho, y conforme a derecho resulta que no existe ningún vínculo con el Gobernador, y esos son los resultados que yo le doy al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, expuso en entrevista al momento que aclaró que no eran parientes.

Al inicio de la presente semana se aclaró que los padres de García Jiménez y Guerrero Pérez son medios hermanos, por lo que sí existe vínculo familiar.