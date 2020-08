Lanyth da clases por Zoom y guía a sus 3 hijos en sus tareas virtuales

Emiliano Zapata, Ver. - Lanyth Rivera, es profesora de telesecundaria en Rinconada, municipio de Emiliano Zapata. Su trabajo como educadora, ahora a distancia, lo debe combinar con la formación escolar básica de sus tres hijos, quienes desde el 24 de agosto también retomaron clases del ciclo escolar 2020-2021.

La educadora, con 8 años en la formación de estudiantes, plantea que en el nuevo ciclo el reto es mayor, pues además de que la educación es a distancia, como consecuencia del aislamiento social que generó la pandemia del virus Sars CoV-2, tendrá que trabajar con alumnos recién egresados de primaria.

Reconoce que el uso de la tecnología no es su fuerte, pero está "mentalizada" que debe aprender a usar algunas herramientas que le faciliten enseñar. Todavía cuenta esta semana para habituarse, pues a pesar de que desde el lunes inició el ciclo escolar aún no tiene contacto virtual con su nuevo grupo.

Los retos de la educación en línea

Sin ser una materia de tronco común como español, matemáticas o historia, maestros de nivel secundaria tendrán que enseñar a sus alumnos el uso de la tecnología, igual que ellos, conocerán de aplicaciones y plataformas digitales para llevar contenidos a una pantalla de celular, computadora o tableta.

Lo que se proyecta en televisión, como parte del programa Educación a Distancia, considera que está un poco desfasado, por lo que es necesario reforzar contenidos en línea.

El avance en la educación de los niños dependerá de la disposición de los padres para apoyarlos y facilitar las herramientas tecnológicas, ya sea con un celular, la renta de una computadora en un cíber, o pedir a un familiar la clave de su internet, que les permita conectarse para continuar con su educación básica.

Aunque se cree que los estudiantes de secundaria conocen del uso de la tecnología, en su mayoría, se limitan a responder un whats, ver videos en Facebook o YouTube, hacer grabaciones para subirlas a Tik-tok, que está de moda, pero no conocen cómo usar plataformas de educación, cuenta la maestra.

¿Cómo se enseña en telesecundaria?

Lanyth Rivera, explicó que en la telesecundaria siempre se apoyaron de contenidos digitales para reforzar la enseñanza, sin embargo, su uso se limitaba a reproducir desde su celular videos de Youtube que se retrasmitían en la pantalla Smart TV del salón de clases.

Desde marzo, cuando se implementó la educación a distancia para reducir el contagio del virus Sars CoV2, intentó adaptarse al conocimiento tecnológico de su grupo de tercer grado, a pesar de que los jóvenes estaban habituados a aprender a través de un televisor, se enfrentó algunos retos.

"El ciclo pasado tenía alumnos de tercer grado, ya los conocía, y sabía que los chicos son muy hábiles para las redes sociales; pero cuando los pones a trabajar en línea les cuestan o se cierran", contó a La Silla Rota Veracruz.

Para facilitar los contenidos, creó un canal de Youtube en donde subía videos para dar instrucciones de la tarea a sus alumnos; también abrió una página de Facebook en la que se entregaban la tarea.

"Para grabar usaba mi celular y me encerraba en uno de los cuartos. Y mi hijo -de 15 años- me enseñó a subirlo a YouTube, él me ayudaba a instalar y desinstalar todo".

El reto de enseñar

La maestra cuenta que en los últimos cinco años trabajó con grupos de tercer año. Por la pandemia, la "recomendación a fuerza" de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fue que los maestros se mantuvieran en el nuevo ciclo con los mismos alumnos; tras la graduación de sus estudiantes tendrá que enseñar a niños de primer año.

Al ser egresados de primaria, debe conocer si están habituados al uso de computadora o celular y adaptar los contenidos para dar clases en línea. También, tendrá que revisar los contenidos y planear las clases.

Para acercarse a los padres de familia y sus nuevos alumnos llamó vía telefónica a cada tutor, además envió un formulario para conocer la condición socioeconómica de cada alumno y saber si tiene teléfono, computadora e internet.

Rinconada, comunidad de Emiliano Zapata se encuentra a 40 minutos de la capital del Estado, y es la segunda más grande de la demarcación. Las condiciones económicas son buenas, pues la mayoría de las familias viven de las remeses por lo que es factible que los niños cuenten con equipo de cómputo o un celular.

Hasta este 26 de agosto, dos días después de que iniciaron ciclo escolar poco más de un millón y medio de alumnos de jardín de niños, primaria y secundaria, no ha tenido clases. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) estableció que del 24 de agosto al 14 de septiembre se implementará el curso remedial.

Sin embargo, planea que la próxima semana podría tener la primera clase virtual, ya sea por videollamada en WhatsApp, o por Zoom, todo depende del diagnóstico que logre con sus alumnos.

La SEV recomendó a los maestros no tener contacto con los padres de familia, pidieron que la vocal del grupo sea la intermediaria de la comunicación, sin embargo, al ser niños de nuevo ingreso no hay una representante por lo que Lanyth creó un grupo de what en el que están los tutores y planea tener uno adicional con los alumnos.

Insiste que algunas herramientas en la red facilitan la entrega de contenidos y la calificación, pero el poder implementarlas en su curso depende de las condiciones de su grupo, "Tengo 16 alumnos, yo espero que más de 10 puedan adaptarse o usar el Classroom, Zoom o Google Meet para tomar clases".

El ciclo pasado hacía todo desde su celular; en esta ocasión utilizará su computadora, que también sirve a su hija de sexto de primaria para tomar sus clases virtuales.

La maestra tiene 35 años, y ha recurrido a tutoriales de YouTube para empezar a conocer herramientas tecnológicas que le permitan apoyar a sus alumnos.

Cuenta que cambió las dos horas que hacía en el trayecto de su casa a la escuela y de regreso, para "picarle" a los programas de la red y ver cómo funcionan, pues para pedir a los jóvenes usarlos, primero tendrá que saber cómo operan para resolver sus dudas.

Maestra y madre de tres estudiantes

Lanyth, además de diseñar la estrategia educativa para el siguiente ciclo escolar, debe apoyar a sus hijos con sus clases virtuales. Es madre de tres, uno cursa el tercero de secundaria, la segunda va en sexto y la menor entró a jardín de niños.

Los más grandes, dice, son independientes y atienden sus responsabilidades en la escuela y la casa, y aunque debe recordarles de lo que deben hacer, los niños toman clases solos y cumplen con su tarea.

"Y con la chiquita, como apenas entró a primero de kínder, no le doy tanta importancia. Ya nos están mandando actividades, lo más que hago es ponerla a pintar, creo que aún tiene tiempo de adquirir todo ese conocimiento, y en este momento no me siento bien con sentarla para que aprenda, tiene tres".