Laguna Lagartos: De sitio de recreo, a espejo de desolación

Veracruz, Ver.- David ve con tristeza el panorama desolador en la Laguna Lagartos la que hace algunos días se secó por completo y donde este miércoles por la noche se registró un incendio, el cual comentan vecinos pudo ser intencional.

Con dos vídeos que subió a las redes sociales David Filoteo Domínguez, hacía un llamado a las autoridades medio ambientales y a la población para atender este fenómeno que ahora parece irremediable.

Al llegar a la Laguna Lagartos el paisaje es impresionante y no por la naturaleza que hace algunos años la caracterizaba, sino por lo desértico que luce la zona, donde antes había abundante agua y fauna ahora es un terreno pantanoso en el cual los únicos animales que quedan son las aves carroñeras que están acabando con los pocos peces y tortugas que aún hay en el sitio.

Desde hace un año los vecinos registraron que el nivel de agua estaba bajando en algunas partes de la laguna, aunque la temporada de lluvia ayudó un poco para que no se secara por completo, pero este año fue diferente ya que no hubo temporal que impidiera que desapareciera.

INCENDIO EN LA LAGUNA DE LAGARTOS FUE PROVOCADO

Aunado a esto, un incendio que se registró la noche de este miércoles dentro de la laguna, donde vecinos alertaron a los bomberos.

"Ese incendio fue provocado, no es posible que en la noche cuando ya no está el sol o donde hay vidrios o algo que puedan iniciar un incendio se haya prendido, no es posible, en el día puede ser, pero en la noche no hay ninguna razón para que eso pase", comentó David Filoteo Domínguez.

Aunque los vecinos declaran que no saben por qué motivo quisieron incendiar la laguna señalan que pudo haber sido para ocultar el mal olor que despedían las especies muertas.

Sergio Armando González, presidente de la asociación civil Earth Mission, argumentó también que estos incendios pudieron haber sido provocados por los mismos vecinos que habitan alrededor de la laguna.

"Yo también creo que son intencionados (...) ayer vi que había gente aprovechando a agarrar los peces, había gente que se metía a la orilla a agarrar los peces para comérselos y esas cosas de quemar lo hacen para que salgan las tortugas y los lagartos", dijo Sergio Armando González.

En los últimos dos años se han registrado tres lagunas secas la primera fue la Laguna Tarimoya, más tarde le seguiría la de Las Conchas y ahora la de Lagartos, las cuales son parte del Área Natural Protegida del Sistema Lagunar Interdunario y sitios Ramsar.

Estas lagunas son consideradas como hábitats críticos y con atributos especiales como son unicidad y biodiversidad.

Funcionan como carga y recarga del manto freático, retención de sedimentos, mantienen la calidad del agua y son soporte para distintos hábitats.

Así como también son sitios de descanso de aves migratorias y de reproducción de organismos locales, tienen influencia en las condiciones microclimáticas del área sirviendo también para diferentes actividades humanas como pesca de autoconsumo, recreación y mejoramiento de la calidad de vida y que hoy se encuentran en riesgo por la sobre explotación.

