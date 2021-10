Laguna "El Farallón" sigue secándose y pescadores comienzan a vigilarla

XALAPA, VER.- Pescadores aledaños a la laguna de "El Farallón", en el municipio de Actopan denunciaron que las acciones implementadas para el supuesto rescate del cuerpo de agua "no son favorables para nada".

En entrevista, uno de los pescadores afirmó que no encuentran la salida al problema que representa la laguna, pues no hay una idea clara del rescate de la misma.

Dijo que el proceder ya fue notificado a la diputada María Esther López Callejas, que hace cuatro meses presumió acciones para el rescate de la laguna por parte del Gobierno del Estado, a quien se le pidió evaluar con cuidado de qué manera tenían podrían resolver la desecación, lo que no ocurrió.

Explicó que en la zona solo se ha procedido a la siembra de árboles sin una planificación adecuada que redunde en la conservación y rescate de El Farallón, aunque solo han sido alrededor de 150 las especies plantadas.

"Yo se lo dije a Mary López ´tomen acciones, hagan esto, primero tienen que ver cómo actuar´", señaló el pescador.

"Me duele mucho la acción que toman ellos, como que se quieren lavar las manos, que ya hice esto o hice lo otro pero no han hecho nada la verdad. Me molesta, me duele mucho que no se han fijado en la necesidad de nosotros".

Sostuvo que si bien se lleva a cabo la siembra de árboles es mentira que se esté realizando una estrategia bien delimitada en el lugar, lo que mantiene en vilo a pobladores y pescadores, que no hallan como hacer notar a las autoridades la importancia de dicha laguna y la urgencia del rescate.

"Tenían 7 millones de pesos, los perdieron. Se perdió ese dinero y luego vinieron, sembraron unos árboles y dijeron ´únicamente tenemos 200 mil pesos para sembrar árboles´", acusó públicamente.

Indicó que esto no es la solución adecuada, pues debieron delimitar primero la laguna y luego plantar los árboles, pues no puede hacerse al revés, debido a que hay terrenos de particulares en los que no se puede intervenir tan fácil.

Alertó además que es posible que dichos árboles ni siquiera sean de las especies adecuadas para la zona, con lo que es previsible un fracaso total de la supuesta estrategia.

Además confirmó que comenzaron a vigilar la Laguna para evitar que sigan extrayendo el agua de forma ilegal para riego de cultivos o para ganado.





