Laguna de Tarimoya: de riqueza en biodiversidad a terreno pantanoso

Esperanza Pérez Velázquez recuerda con nostalgia que hace más de 15 años la laguna Tarimoya contaba con un número abundante de especies, mojarra tilapia, tortugas, aves migratorias que venían de paso para solventar su necesidad de agua y alguno que otro lagarto perdido entre las profundidades.

Ahora con tristeza y resignación solo observa como quedan los restos de aquella laguna que algún día fue una fuente de comida y entretenimiento para muchas personas.

La casa de Esperanza se encuentra a escasos 15 metros de lo que antes era la laguna Tarimoya, son más de 39 años que lleva viviendo en aquel lugar, rodeada de árboles frondosos y abundante vegetación, mientras atiende el pequeño negocio de tamales que tiene en el patio comenta que antes de que se secara la laguna, era el principal punto de reunión de muchas familias las cuales venían a pescar y pasar un rato en sus alrededores.

Ahora solo queda un terreno pantanoso, lleno de lodo y maleza el cual está a punto de ser rellenado por la misma mancha urbana, que cada vez reclama más terrenos que anteriormente pertenecieron a la madre naturaleza.

“Cuando hicieron esas casas, las que están en la punta al final, agarraron más de la laguna que no debían y entonces yo hablé aquí a la Procuraduría del Medio Ambiente y ahí me dijeron que hablara a la Profepa a Xalapa y hablé, pero me dijeron que si ya lo habían hecho ya no se podía hacer nada según ellos”

Esperanza es la única que hasta el momento se ha preocupado por denunciar los atropellos que han cometido algunas empresas que venían con pipas a extraer el agua de la laguna ilegalmente, denunciando estos hechos a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) y a la Procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero asegura que nunca vinieron a supervisar los alrededores.

SEQUÍA Y UNA OBRA MAL REALIZADA HIZO DESAPARECERLA

En el 2019 la laguna del Tarimoya llegó a su estado más crítico perdiendo 99 por ciento del cuerpo de agua, entre los principales factores está el crecimiento de la mancha urbana, deforestación y las extremas sequías, según especialistas.

Hace tres años vecinos de la colonia Tarimoya reportaron la muerte de decenas de peces en las lagunas, Tarimoya, Los Patos, la zona de Tembladeras y El Coyol esto por la falta de lluvias y las altas temperaturas que ocasionaron la asfixia de estas especies.

Fue en ese mismo año el cual se reconoció como el peor con respecto a años anteriores en el tema medio ambiental a causa de las sequías y escasez de agua.

Pero para la Lina Arceo, Ingeniera en Ciencias Pesqueras e Ingeniera Civil, la sequía no fue lo único que ocasionó que dicha laguna se secara, también fue una obra mal realizada que hizo el Gobierno del Estado.

“La laguna del Tarimoya tiene una condición especial, está conectada con la laguna del Lagarto, independientemente de las cuestiones climatológicas de la temporada que ocasionaron el bajo cause (…), pero esta laguna tuvo una obra de infraestructura de comunicación que generó el Gobierno del Estado, precisamente porque en esa zona había inundaciones (…), desgraciadamente el nivel de arrastre que le pusieron es demasiado bajo, entonces esto la perjudica al ponerle esta descarga artificial fue algo que a mi parecer fue inadecuado”, argumentó Lina Arceo.

Para la expert, esta obra fue otro factor que hizo desaparecer casi por completo la laguna del Tarimoya, ya que alteraron el cauce natural del agua y esto a largo plazo puede provocar inundaciones ya que la función de este cuerpo de agua era drenar el agua en tiempos de lluvia.

Para este año el pronóstico no es muy alentador ya que Veracruz se encuentra entre los primeros cinco estados con alerta de sequía, según la Conagua.

Cabe recordar que esta laguna pertenece al sistema de lagunas interdunarias de la ciudad de Veracruz, el cual fue declarado como Área Natural Protegida por la reglamentación Municipal en la administración pasada y antes de esto ya era considerado una Área Natural Protegida Estatal.

En esta lista se encuentra 18 lagunas entre las cuales está la laguna del lagarto, la del Carmen y el tercer lugar lo ocupa la laguna del Tarimoya.

Otro punto importante es que también se trata de un sitio Ramsar, lo que significa que está protegido por tratados internacionales.

Esto representa una total omisión por parte de los tres niveles de gobierno y la falta de interés por preservar esta área protegida.

