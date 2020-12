Ladrones le quitan su aguinaldo en el fraccionamiento Torrentes

Los trabajadores empiezan a recibir y cobrar sus aguinaldos, por lo que los ladrones están al acecho de sus posibles víctimas, tal como ocurrió este 15 de diciembre en el fraccionamiento Los Torrentes, en la zona norte de Veracruz.

Un hombre acudió al cajero automático ubicado en la Plaza Corales, ubicada sobre la avenida Rafael Cuervo, sin embargo, minutos después fue interceptado por un par de sujetos que le cortaron el paso, cuando se trasladaba en su motocicleta, sobre la calle Atoyac de este fraccionamiento.

Los asaltantes lo obligaron a darles el dinero, el cual sumaba 25 mil pesos, los cuales eran todo lo que había recibido como aguinaldo, luego de esto huyeron con rumbo desconocido.

La víctima llamó a los números de emergencia por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía y personal de la Fiscalía, quienes tomaron la declaración para abrir la carpeta de investigación.

Diciembre, aguinaldo en la mira

Durante este mes, que es cuando los trabajadores reciben mayor cantidad de dinero debido a los aguinaldos y otras prestaciones, los delincuentes ponen sus miras en los cuentahabientes que retiran esas sumas de dinero de bancos y cajeros automáticos.

La mayoría de los robos ocurren minutos después de que las personas retiran sus aguinaldos, a veces afuera de los bancos o cuadras adelante, y en varios se repite el modus operandi: un par de ladrones en motocicleta que a punta de pistola despojan del dinero a los trabajadores.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, durante 2019 se cometieron 34 robos violentos a cuentahabientes en la entidad, la mayoría de ellos a clientes de 5 empresas bancarias.

Debido a esto, existe un protocolo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con el que elementos de la Policía pueden realizar la custodia de los clientes bancarios que teman por el robo del monto sacado de la sucursal.

Además, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) junto con el grupo financiero BBVA, dan una serie de recomendaciones para los clientes bancarios en épocas de aguinaldos:

-Evita utilizar cajeros poco iluminados o ubicados en lugares aislados. Así también como en horarios en que hay poca gente que transite por el lugar, como la madrugada.

-Nunca aceptes ayuda de alguna persona externa al banco. No permitas que nadie toque el cajero o te distraiga mientras haces tus operaciones

-¿Notaste alguna anomalía en el cajero? Repórtala al banco, para que se tomen las medidas pertinentes. No te separes del cajero, ni permitas que alguien más lo use en caso de que no salga tu tarjeta, no hayas podido retirar o la sesión no esté cerrada correctamente.

-Si tus pagos o trasferencias puedes hacerlas de manera electrónica o a través de una aplicación, hazlo así. Evitarás manejar grandes cantidades de dinero en efectivo.

-No uses el cajero cuando alrededor o dentro de la cabina notes la presencia de individuos sospechosos.

-Llega al cajero con tu tarjeta en la mano; así evitarás estar más tiempo en el establecimiento y distracción para sacarla.

-Revisa el cajero antes utilizarlo. Toma unos segundos para buscar alteraciones, aditamentos o partes sobrepuestas que te parezcan extrañas.

-Asegúrate de terminar las operaciones antes de retirarte del cajero.

-No des tu información a nadie. El NIP, como el CVV son datos personales confidenciales y no se deben compartir con nadie, ni siquiera con trabajadores o trabajadoras de la misma institución bancaria.