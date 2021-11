Lacho Cucaracho: "soy payaso y así sobreviví en pandemia"

La actual crisis, que acumuló el impacto de la pandemia a un magro crecimiento en los años previos, ha arrojado de su empleo o la forma de sustento a millones de personas en México. "Los sobrevivientes" es una serie no periódica de trabajos con los que La Silla Rota buscará contar a fondo las historias de familias que han visto desplomarse su nivel y modo de vida y cómo encaran la adversidad.





A Gelacio Solís Flores la pandemia le dio un respiro en los últimos meses aun cuando el puerto de Veracruz fue todo este tiempo el municipio con más casos activos de covid-19 en el estado.

Los camiones a los que sube todas las tardes para ganarse la vida van llenos, pero Gelacio, mejor conocido como "Lacho El Cucaracho" no deja de sonreírle pese a la pandemia.

"Si tú te subes a un camión de pasaje yo te puedo apostar que 54 de 60 personas, que es el cupo a tope, traen cubrebocas, seis no. Lamentablemente esas seis personas son las que se llevan entre las patas a los demás", dijo.

Pasada la tercera ola de contagios, todo está abierto en Veracruz: oficinas, restaurantes, hoteles y tiendas.

Con los avances de la vacunación contra la covid, el home office se fue poco a poco y la gente abarrotó de nuevo los camiones para ir a su trabajo; para "Lacho" es un escenario inmejorable.

Su actividad como payaso en las rutas del puerto de Veracruz le ha permitido hacer una radiografía de la pandemia desde su inicio.

Lo admite: la crisis sanitaria le pegó como nunca a los bolsillos de los artistas urbanos.

"Te puedo decir que de marzo a octubre (de 2020) si yo tuve cuatro eventos para 30 personas fue mucho, no había, no había centros nocturnos, la gente realmente se quedó en casa", recordó.

"A LACHO EL CUCARACHO LE VA BIEN"

A diferencia de muchos artistas urbanos que sufren en medio de la pandemia, Gelacio afirmó que le va bien.

Sus 12 años de trayectoria como comediante y seis como payaso lo respaldan arriba de los camiones.

"¿Por qué le va bien a Lacho Cucaracho? Porque Lacho presenta comedia, que es algo que no hacen otros payasos, Lacho hace un show profesional arriba de un camión, Lacho te cambia la cara", aseguró.

Con su espectáculo urbano, Gelacio se ríe de la vida y hasta de la misma pandemia; sus chistes cautivan a los usuarios y los motivan a gratificarlo con una moneda.

"A mí nunca me gustado tirarme al suelo para que otro me levante, yo te puedo decir que en lo particular a Lacho Cucaracho le va bien y que gracias a que mucha gente me conoce y que soy panadero, el año pasado no se me dificultó con la pandemia", compartió.

Cuando los jarochos se aislaron para hacer cuarentena, Gelacio recurrió a su antiguo oficio de panadero para seguir llevando dinero a casa y pagar la educación de sus dos hijos.

"Hablé con mi hermano, que tiene una panadería y le dije ¿sabes qué? hazme pan, porque voy a ir a vender pan", narró.

Loco ¿Cómo vas a andar vendiendo pan tú? ¿Qué va a decir la gente? – fue la respuesta de su hermano.

A Lacho no le importó el "qué dirán". Siguió subiendo a los camiones por las mañanas y, por las tardes, tomó un triciclo para vender pan en la zona norte de Veracruz.

"Me voy a ir a ganar 400 pesos en los camiones, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, porque no hay mucha gente, y en la tarde me gano 300 pesos contigo, te voy a vender 150 piezas de pan diario", dijo a su hermano.

Otra vez su personaje fue parte del éxito que Gelacio tuvo con la venta de pan. Dos veces a la semana se maquillaba como "Lacho El Cucaracho"; a bordo del triciclo, causaba gracia y furor entre niños y adultos.

Por ahora se presenta cada 15 días con un espectáculo nocturno en la palapa de mariscos "Cordilleras", ubicada en la calle Cordillera de Lipez, en la colonia Lombardo, entre Río Medio y Río Era.

"Tengo tres quincenas presentando el show aquí con buena aceptación; el lugar es para 80 personas, pero metemos nada más 50 para la sana distancia", externó.

"TODOS LOS DÍAS ME DA MIEDO"

"Me da miedo que por enfermarme no pueda yo pagar la colegiatura de mi hijo y que siete cuatrimestres se vayan a la basura, que faltándole tres cuatrimestres tenga que perder un año.

Me da miedo que, por no trabajar, por estar enfermo, mi hija tenga que perder el año de secundaria porque no tuve para comprarle los libros", declaró.

El miedo está presente todos los días desde que Veracruz registró el primer caso del SARS-CoV-2 el 18 de marzo de 2020. Pero sabe que hay otros riesgos que también lo atemorizan.

"También me da miedo que en un descuido un camión me atropelle al cruzar una avenida grande, que algún borracho que tenga problemas con los payasos me eche el carro encima cuando venga manejando", ejemplificó.

La covid ya es una vieja conocida para "Lacho", pues su padre, de 65 años, estuvo enfermo durante 45 días, de marzo a mayo de este año.

El virus dañó el 70 por ciento de los pulmones del adulto, quien fue atendido con un tratamiento médico que costó más de 50 mil pesos.

"Yo dejé de trabajar 20 días en los que no entró un solo peso a mi casa", relató Gelacio, quien partió al municipio de Córdoba para cuidar a su papá.

Para ayudar con los gastos del tratamiento contra la covid, rifó tres espectáculos a través de sus redes sociales. Uno de ellos lo dio el pasado 30 de abril, mientras su papá estaba enfermo.

"Lacho" agradece a sus hermanos y familia, pero sobre todo a su público, ya que por ellos, dijo, pudo sacar adelante a su papá.

"Uno debe de estar preparado para todo, te pueden decir que a tu papá lo están velando y el músico, el mariachi, el comediante, el payaso, tiene que cumplir con su contrato.

Tienes que armarte de valor y cumplir, porque al empresario y al público que paga por verte no le importa si tu papá está agonizando", aseveró.

Nace Lacho El Cucaracho, el payaso

Gelacio observaba sorprendido cómo un par de payasos urbanos contaba un montón de monedad; eran setenta pesos, la mitad para cada uno.

Decidido advirtió a su novia: "mañana me voy a maquillar de payaso y me voy a subir a los camiones".

Había tocado fondo. Hacía pocos meses que había renunciado a su trabajo para dedicarle tiempo a sus hijos, quienes decidieron quedarse con él tras la separación con su esposa.

Recuerda bien la fecha en que subió por primera vez a un camión maquillado de payaso: el 29 de junio de 2015.

Desde entonces viaja por las rutas de Veracruz con su personaje "Lacho El Cucaracho" para entretener a los jarochos.

Para entonces ya tenía seis años de carrera como comediante trayendo consigo la fama como "Lacho El Cucaracho.

A pesar de que se cambió el nombre a "Lacho El Payaso Gacho" para dar vida a su personaje urbano, la gente siguió llamándolo igual.

Para Gelacio fue difícil que su familia aceptara que haya un payaso entre ellos, el regateo de familiares y amigos, los portazos e y hasta que él mismo se aceptara como un payaso de camión.

"Yo me acuerdo que las primeras veces me maquillaba en un terreno baldío y ahí llegaba yo a desmaquillarme.

Me daba pena porque mis hijos habían tenido papá maestro panadero, obrero del muelle, papá taquero, porque tuve un negocio, una taquería, y que me vieran maquillado. Yo ocultaba que era payaso".

"Lacho" está agradecido con Dios por haberle puesto en el camino a ese par de payasos que lo inspiraron a subir un camión.

"Yo les llamo ángeles, porque no los he vuelto a ver, nunca me los he vuelto a topar", concluyó.