Lacho Cucaracho, payasito de camión que busca ser Rey del Carnaval

La contienda para Rey del Carnaval continúa y ahora se suma otro personaje jarocho para competir por la corona: el payaso "Lacho El Cucaracho" anunció por medio de sus redes sociales su intención de inscribirse para buscar ser el Rey de la Alegría 2022.

En una publicación de Facebook, el comediante informó que acudió a las oficinas del Comité del Carnaval para solicitar la hoja de inscripción para Rey de Carnaval y escribió que espera poder inscribirse la próxima semana.

Lacho promociona su plataforma para rey como alguien del pueblo, cercano a la gente y como un hombre de familia trabajador.

"Soy maestro panadero, en algún tiempo taquero pastorero y parrillero, trabajé también en empresas y en el muelle."

Asimismo, se distanció de otros candidatos a Rey del Carnaval quienes traen detrás de sí trayectorias como personajes de la farándula o conocidos en redes sociales.

"Quiero contarte que lacho el cucaracho no es youtuber, influencer, conductor de eventos, artista o locutor, hoy en dia soy payaso urbano soy tu payaso el del pueblo el del camión."

Su nombre real es Gelacio Solís Flores y suma más de 12 años de trayectoria comédica, seis de estos como payaso de camiones y en algunas plazas públicas de Veracruz, de lo cual labora y gana el sustento para su familia.

Con su espectáculo urbano, Gelacio se ríe de la vida y hasta de la misma pandemia; sus chistes cautivan a los usuarios y los motivan a gratificarlo con una moneda.

A diferencia de muchos artistas urbanos que sufren en medio de la pandemia, Gelacio afirmó que le va bien.

"A mí nunca me gustado tirarme al suelo para que otro me levante, yo te puedo decir que en lo particular a Lacho Cucaracho le va bien y que gracias a que mucha gente me conoce y que soy panadero, el año pasado no se me dificultó con la pandemia", compartió.

Lacho solicita a sus fans y la sociedad veracruzana el apoyo monetario para juntar los 25 mil pesos necesarios para registrarse en la contienda y buscar ser el Rey de la Alegría.