"La vacuna me protegerá"; Said vive con leucemia y evade a la covid

Jaime Said se entretiene jugando con su celular en la sala de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Veracruz mientras espera para inscribirse a la lista de menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades que recibirán la vacuna contra la covid-19.

A sus 15 años padece leucemia linfoblástica aguda (cáncer en la sangre) y es parte del millón y medio de niños con comorbilidades que el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, prevé que sean vacunados contra la covid a nivel nacional.

Pese al nerviosismo que le genera su condición de vulnerabilidad, se dice listo para el viernes 1 de octubre, cuando la Secretaría de Salud federal abra el registro de vacunación para menores de edad con enfermedades.

"Con la enfermedad hay que estar un poquito más alerta", afirma consciente de que si se contagia de covid-19 podría hasta morir, pues sus defensas están bajas a causa del cáncer que padece desde julio de 2020.

Cuando supo que era candidato para vacunarse contra el coronavirus tuvo miedo por las reacciones que la dosis pueda provocarle, sin embargo, el sentimiento se convirtió en confianza cuando dialogó con el psicólogo de AMANC.

"He escuchado que dicen que les da dolor de cabeza, de cuerpo, como que me da preocupación imaginar que me sienta mal así (con el cáncer) y más con la vacuna", señala.

Sin embargo, no es el único que tuvo temor tras el anuncio de que los menores de edad con comorbilidades serán vacunados, pues su madre María del Carmen Ordaz, consultó de inmediato al oncólogo Sergio Gómez, quien lo atiende en la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz.

"Al momento sentí miedo y cuando vi la publicación le mandé mensaje al doctor Gómez y me dijo que no me preocupara, que la vacuna sí se la pueda poner", relata María.

Said sabe que la vacuna no evita el riesgo de contagio, pero también sabe que la dosis de Pfizer que recibirá en octubre lo ayudará a que su cuerpo resista los síntomas que el virus SARS-CoV-2 le causaría.

"Tendré que seguirme cuidando, sé que es como una prevención nada más", expresa.

12 NIÑOS CON CÁNCER SE HAN CONTAGIADO DE COVID

De acuerdo con Susana Lara, presidenta de AMANC Veracruz, 12 niños con cáncer infantil que reciben atención médica en la Torre Pediátrica se contagiaron de covid-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha.

La presidenta de la asociación encargada de apoyar a niños con cáncer aseguró a La Silla Rota Veracruz que ocho de ellos se contagiaron en 2020 y el resto en 2021, sin embargo, descartó que alguno muriera.

Para que se evite que menores que se contagien sufran cuadros graves por la covid, AMANC impulsa el registro de 76 niños en el portal Mi Vacuna para que reciban la dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

Susana Lara explicó que, de esta cantidad de pacientes con cáncer infantil, 29 son niños y adolescente que tienen activa la enfermedad, 39 que continúan en vigilancia médica y ocho sobrevivientes.

Los menores con cáncer recibirán la dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la única autorizada por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso en adolescentes mexicanos mayores de 12 años.

¿QUÉ NIÑOS SON CANDIDATOS A LA VACUNA?

Según la Guía Estratégica de Vacunación Contra Covid-19 en Adolescentes de 12 a 17 años, publicada el pasado 28 de septiembre por la Secretaría de Salud federal, los menores de edad deben presentar condiciones de vulnerabilidad para ser candidatos a la vacuna.

La guía determina que los adolescentes de 12 a 17 años deben presentar algunos de los 44 padecimientos que se incluyen en nueve comorbilidades, incluido el embarazo adolescente a partir de las nueve semanas.

Cada adolescente que se postule para recibir la vacuna debe ingresar a la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para registrarse con su CURP e indicando al grupo de riesgo al que pertenece.

Las autoridades sugieren que cada adolescente que acuda a vacunarse presente una constancia expedida por personal médico que acredite que padece uno de los más de 40 padecimientos incluidos en la guía.

De acuerdo con Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solo los adolescentes de 12 a 17 años que presenten comorbilidades podrán acceder a la vacuna contra la covid-19 en las jornadas que se llevarán a cabo en octubre.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara

El delegado de la Secretaría del Bienestar en el estado de Veracruz dijo que a pesar de que existan menores de edad amparados para recibir la vacuna, las dosis de Pfizer son únicamente para quienes padecen condiciones de vulnerabilidad.

"El amparo no da el derecho a vacunar, el amparo lo que da es que el sector Salud los valore y si ellos consideran factible a través de las comorbilidades se vacunarían o no", recalcó.

DOSIS DE PFIZER, UN CLAVO MENOS A LA CRUZ DE SAID Y SU MADRE

La vacuna que recibirá en los próximos días es un alivio para Said y su madre María, quienes viajan todas las semanas al puerto de Veracruz desde el municipio de Minatitlán, en el sur del estado, de donde son originarios.

Madre e hijo forman parte de una familia de escasos recursos de cinco integrantes que sobreviven con 600 pesos semanalmente que el padre de Said gana como conductor de camiones de carga y que es el único ingreso en casa.

"Vamos poquito a poquito, vamos estirando el dinero para que nos alcance", afirma María.

Gracias al apoyo de AMANC no tienen que pensar en los gastos de traslado y estancia en el puerto de Veracruz para que Said sea atendido en la Torre Pediátrica, pues la asociación paga sus gastos de trasladado y les da comida y albergue.

Pese a los problemas económicos, Said está enfocado en vencer la leucemia, por lo que tras terminar la secundaria abandonó temporalmente sus estudios y ya no se escribió al bachillerato para el ciclo escolar 2020-2021.

La vacuna contra la covid-19 es un granito de arena que suma a la lucha de María por que su hijo viva.

"Yo ya no quiero seguir con el miedo de que mi hijo se me vaya a morir", finaliza.





am