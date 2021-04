"La vacuna es mi derecho. La salud es primero"; médicos exigen ser vacunados

XALAPA, VER.- La mañana de este domingo 25 de abril, personal de salud se manifestó en la ciudad de Xalapa. ¿La razón? Exigir a las autoridades federales y estatales ser vacunados, luego de que sector magisterial fue priorizado para recibir las dosis.

El inicio de la campaña de vacunación a docentes y personal que labora en instituciones educativas de Veracruz comenzó el pasado martes 21 de abril, con el propósito de cumplir los requerimientos para un regreso a aulas en el estado.

Ante la situación, médicos que no laboran en 'áreas covid' manifestaron su inconformidad, pues dentro de la estrategia de vacunación federal, no fueron considerados como de 'primera línea', por lo tanto, su vacunación aún no está contemplada como próxima.

Las razones de las inconformidades derivan de que al laborar en centros de salud, su exposición a los contagios es alta. De igual manera, al representar proveedores de un servicio básico y de derecho del ser humano, como lo es la salud, no pueden dejar de laborar o atender pacientes, que en muchas ocasiones puedes estar contagiados con covid-19.

Al grito de "¡Yo te atiendo y no soy magisterio!", el personal de salud, que comprende además de médicos, a camilleros, camilleras, enfermeras, enfermeros y quiénes realizan la limpieza de ropa e instalaciones de Salud, externaron su repudio a la estrategia de los gobiernos actuales, del presidente López Obrador y a nivel estatal de García Jiménez.

Con pancartas, en las que se leían frases como "La vacuna es mi derecho. La salud es primero", personal del Centro de Cancerología (Cecan) y del Instituto de Salud Mental, se manifestaron por calles del centro de la ciudad capitalina.

En días pasados, el médico Óscar Díaz Moya, quien es docente universitario y médico en el Hospital Ángeles y en el Cecan, expuso a este medio su inconformidad ante el plan de vacunación, pues fue vacunado por su labor como profesor y no por laborar en dos centros de salud:

"Es indignante que, si se te están muriendo más médicos, incluso más que en cualquier otra parte del mundo donde llegó está pandemia, decidas no protegerlos. Eso podría interpretarse, incluso, como indolencia, falta de empatía y hasta violencia o atentado contra nuestra salud."

ac