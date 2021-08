La muerte del presunto asesino de la alcaldesa de Mixtla y otras claves sobre el caso

Cuatro meses después del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, las investigaciones se enrarecen, con la muerte de uno de los presuntos autores materiales de su homicidio.

La Silla Rota Veracruz hace un balance de lo que ha ocurrido desde aquel 24 de abril en el que Maricela Vallejo Orea fue acribillada junto con su esposo Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt y su chofer Sabin Garcia, en el tramo Atlanca de la carretera Zongolica-Orizaba.

Hallan muerto a presunto autor material

La detención de Primitivo Islas Falcón, excomandante de la Policía Municipal de Mixtla de Altamirano, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, según la causa penal 26/2019 dilucidaba la oportunidad para aclarar los hechos.

Sin embargo, su muerte fue reportada por la Fiscalía General del Estado al momento de que se alistaba su captura.

La versión oficial es que el excomandante prefirió suicidarse disparando su arma sobre su mentón para que una bala atravesara su cabeza, antes de entregarse a los Policías Ministeriales que se presentaron a su domicilio para capturarlo.

Otra versión que circuló fue que tres balazos se escucharon en la vivienda de Primitivo Islas Falcón en una comunidad entre Zongolica y Texhuacan, lo que pone en duda la hipótesis de un suicidio.

El excomandante ya había sido sentenciado por homicidio y alcanzó el beneficio de la ley en el 2007 para poder lograr su libertad anticipada.

La exalcaldesa Angélica Méndez Margarito, quien es señalada por familiares de Vallejo Orea como autora intelectual del crimen, lamentó la muerte del presunto homicida a través de su cuenta de Facebook.

El asesinato

De acuerdo con las investigaciones en el asesinato de la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, su esposo y su chófer participaron tres hombres, quienes los emboscaron en la comunidad de Atlanca, en la sierra de Zongolica.

El trabajo pericial determinó que en el sitio se accionaron 31 disparos de tres armas distintas.

Los agresores habrían huido en dirección al municipio de Orizaba sin ser identificados.

Fiscalía encubre a asesinos

El 29 de abril, cinco días después de los hechos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, arremetió en contra del fiscal Jorge Winckler Ortiz, al acusarlo de encubrir a los responsables de ordenar el asesinato de la alcaldesa de 27 años de edad.

“Lo digo con toda responsabilidad, el Fiscal está encubriendo a los asesinos intelectuales de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano”, declaró entonces.

El mandatario estatal dijo en entrevista radiofónica que la misma gente que acompañaba a la alcaldesa, señala que la mujer ya había denunciado las amenazas “pelos y señales”, quiénes eran, y el Fiscal no actuó.

Audios apuntan a exalcaldesa

La presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, temía por su vida, por eso el 20 de julio del 2017, cuando era alcaldesa electa, grabó un audio dando detalles de cómo integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) usaron su nombre para ganar las elecciones del 4 de junio, además de amenazas de un matrimonio de panistas en el poder.

El material, en poder de La Silla Rota Veracruz, dura más de dos hora en los que detalló cómo sirvió de prestanombres para aparecer como candidata a la alcaldía de Mixtla de Altamirano por Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), con la finalidad de que, cuando obtuviera el cargo, le cediera el poder a Ricardo Pérez Marcos, esposo de la entonces alcaldesa panista, Angélica Méndez Margarito, y actual síndico único del ayuntamiento, que ahora busca suceder a Vallejo en la presidencia.

En un fragmento del audio, la víctima narró la amenaza que el matrimonio le hizo antes de finalizar la campaña electoral de ese mayo de 2017.

“Me dice: no mija, te lo digo de verdad, espero, espero que nunca, ni ningún día se te ocurra traicionarnos. Que por tu mente más profunda se te ocurra traicionarme. Le digo, no ¿cómo cree? ´No mija, si tú me llegas a traicionar, de verdad te digo que las cosas no marcharían como marchan, ya no nos llevaríamos como nos llevamos, y no te puedo asegurar a que fines vamos a llegar, pero espero, espero que jamás y jamás me traiciones”, dice una parte del audio.

Las amenazas

Maricela Vallejo ofreció una rueda de prensa en la que detalló que había recibido amenazas contra ella y sus colaboradores, “bien se sabe que vienen de la administración saliente”, en plena referencia al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Ese día, 19 de diciembre de 2017, refirió que en junio, desconocidos se acercaron a ella para ofrecerle 300 mil pesos a cambio de renunciar a la alcaldía que asumiría meses más tarde.

Para 2018, en pleno proceso electoral para la renovación de gubernatura, Vallejo Orea y los alcaldes de Huiloapan de Cuauhtémoc, renunciaron públicamente a Morena y dijeron sumarse a la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador Yunes.

Para enero de ese año, ofreció otra rueda de prensa acompañada de la diputada panista Dulce María García López, en la que, dijo, que su renuncia a Morena había sido por el desinterés de la estructura para plantear un plan de trabajo.

Por su parte, la diputada García López pidió “prudencia porque esas preguntas malintencionadas de cambiar las versiones, cuando ella decidió estar en este proyecto que considera más coherente, y el motivo que la orilló de irme a buscar”.

Durante los primeros días de abril, el esposo de Vallejo Orea, Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt fue acusado por José Manuel Tzitzihua Zepahua quien dijo ser colaborador o auxiliar del síndico único de este ayuntamiento, Ricardo Pérez Marcos, por una presunta agresión con arma de fuego, y el robo de 342 mil pesos de la nómina

Estaba embarazada

En junio pasado familiares de Maricela Vallejo Orea revelaron que al momento de su muerte se encontraba embarazada con seis meses de gestación.

En ese momento, el cuñado de la edil, Arón Zopiyactle criticó que la Fiscalía General del Estado no sumaba ningún avance sobre la carpeta de investigación 045/2019.

Además de que su embarazo no fue incluido como un agravante en la investigación.

Desaparecen poderes en Mixtla

Como una medida temporal el Congreso local determinó suspender el cabildo de Mixtla de Altamirano, en tanto se determina si hay elementos suficientes para desaparecer los poderes en dicha demarcación, tras la muerte de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea.

En la sesión ordinaria de este 09 de julio la Comisión Instructora planteó al Pleno una medida administrativa que llevó a integrar un Concejo Ciudadano que tendrá como presidente a Crispín Hernández Sánchez, y como vocales a Socorro Alba Sandoval Cuevas y Xicotencatl Atlahua Temoxtle, que suplirán la función de sindica y regidor, respectivamente.

Según el dictamen, la medida cobraba vigencia una vez que se publicara en la Gaceta Oficial del Estado, momento en el que perderán la representación popular Margarita Acahua Montalvo, Ricardo Pérez Marcos y Valentina Temoxtla Flores, que resultaron ganadores en las urnas el 01 de julio del 2018.

En el debate legislativo se afirmó que la fracción panista en la legislatura anterior encubrió denuncias por presunto desvío de recursos en los que habría participado la exalcaldesa Angélica Méndez Margarito y que continuaron con Vallejo Orea.

Sierra veracruzana: foco rojo

La zona serrana de Veracruz ha representado un foco de riesgo para la clase política; en mayo de 2017 tres simpatizantes de Morena fueron baleados previo al proceso electoral, precisamente en Mixtla de Altamirano, uno de ellos murió.

Para 2018, el exsíndico de Río Blanco fue secuestrado. También se registró el asesinato del cuñado de Juan Carlos Mezhua, alcalde de Zongolica; y fue atacado el hermano del exalcalde de Alpatláhuac, Leonel Sánchez.

El 4 de febrero de 2019, Antonio Ramírez Itehua, alcalde de Astacinga fue baleado mientras se dirigía al Palacio Municipal; el edil logró salir con vida tras varios días en estado de gravedad.

Cero Tolerancia a la Violencia de Género

Maricela acudió a la presentación del programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, en donde lamentó que la violencia fuera una realidad cotidiana para las mujeres.

“La violencia contra las mujeres no responde a un orden natural ni a una característica de sexo, sino a una serie de costumbres que la sociedad ha mantenido a lo largo del tiempo”.

La alcaldesa dio ese discurso el 25 de enero de 2019, “el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, nos obliga a reconocer los avances a nivel global en materia de los Derechos de las Mujeres, pero también nos recuerda los pendientes y deudas con las mujeres con el mayor nivel de vulnerabilidad, como lo son las niñas y las mujeres indígenas”.