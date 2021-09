La lucha de Zulma: 12 menores fueron vacunados contra covid en Veracruz

XALAPA, VER. - "Se siente orgullo de que al fin se logró", dijo Zulma González, adolescente xalapeña de 12 años, que, con el apoyo de su madre, la abogada Zulma García, fue vacunada contra la covid-19 este 14 de septiembre en el municipio de Banderilla, Veracruz.

Pero Zulma no fue la única que recibió la primera dosis de la farmacéutica Pfizer, otros 11 menores acudieron a la jurisdicción sanitaria de Banderilla procedentes de otros municipios como Córdoba, Xalapa y el puerto de Veracruz. En el estado más de mil jóvenes de entre 12 y 17 años lograron amparos para ser vacunados. Tan solo en Xalapa son 300.

Zulma publicó un video a sus redes el pasado 1 de septiembre donde pidió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vacunarla contra el virus SARS CoV-2. La menor expuso que padece diabetes tipo 1, lo que la hace vulnerable a contagiarse de este virus que en la entidad ha cobrado la vida de 12 mil 66 personas hasta este martes.

La menor recordó en sus redes que en abril de 2020, el propio López Gatell hizo un llamado para reforzar las medidas sanitarias de menores que padecían alguna comorbilidad, e incluso, se dejó entrever la posibilidad de vacunarlos como una medida preventiva.

Hoy, la madre de Zulma asegura que su caso será un parteaguas en la entidad, para que más menores sean vacunados. "Debemos hacer conciencia en las autoridades de que todos debemos estar vacunados. No había necesidad (de promover amparos) porque los menores están en su derecho", dijo a la salida de la clínica donde su hija fue inoculada.

Zulma emitió un mensaje a medios: "Les quiero informar que hoy he recibido mi primera dosis de la vacuna por lo cual quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron a favor de mi solicitud, sin su apoyo no lo hubiera logrado; y a los que no estuvieron a favor de todos modos les agradezco y les deseo de gran corazón que nunca tengan que expresar sus derechos en una situación como la mía".

Al doctor López Gatell también se dirigió la xalapeña: "muchas gracias por haberlo reconsiderado y gracias a todas las autoridades por haber hecho esto posible".

A decir de las autoridades de Salud en Veracruz, se espera que más amparos sigan causando sentencia y, a partir de eso, más menores sean vacunados en las fechas siguientes. Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García, se limitó a decir que atenderán las indicaciones del gobierno federal.