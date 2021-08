La isla de los perros, donde abandonan mascotas en laguna de Alvarado

Veracruz, Ver.- Frente al municipio de Alvarado, en un islote ubicado en la desembocadura de la laguna al mar, una isla es utilizada desde hace años para abandonar perros que las familias ya no quieren en sus casas, en donde son condenados a morir.

El hecho fue denunciado a través de redes sociales por la activista Guadalupe Delgado Martínez, fundadora de la red protectora de animales Protégeme, quien muestra tres videos en donde se ve el lugar y a los perros corriendo desesperados al ver la embarcación donde viajaba.

“La situación de estos perros no es triste, es desconsoladora, y me he estado haciendo cruces para tratar de encontrar una solución para darles una mejor vida que la que llevan ahí”

En su relato detalló que desde hace meses algunas personas le platicaron que la isla es utilizada para abandonar a las mascotas, pero fue hasta ahora que pudo llegar al lugar aprovechando que viajó para ayudar a la atención de animales abandonados en la calle.

“Hoy por primera vez fui a dar una vuelta a la dichosa isla. Comenta Tivi que les manda comida cada tres días, cuando puede y cuando hay, no tienen absolutamente nada para resguardarse, cuando llueve el río crece y se cruzan desesperadamente a la otra isla. No sé qué tan sociables sean como para ponerlos en adopción, aparte la gente no quiere perros mestizos ni medianos, ni grandes, así que estos chaparros tienen todas las de perder”, dice en parte de su publicación.

Delgado Martínez puntualizó que actualmente existen entre siete y ocho animales que viven en el lugar y nadan entre dos islotes que se pueden ver desde el malecón de Alvarado.

Una mujer pescadora de ese municipio aprovecha sus viajes para subirlos a su embarcación y regresarlos a la orilla cada que se acerca y los animales se dejan agarrar, en otras ocasiones les lleva alimentos.

La rescatista de animales señaló que es complicado intervenir en el lugar sin el respaldo de las autoridades. Del mismo modo, lamentó que existan personas que no tengan sentido de la responsabilidad y respeto por el derecho de los animales.

“Este también es un exhorto a las autoridades de Alvarado a que sean más estrictos para castigar el abandono de mascotas. De nada sirve que saquemos a los perritos qué hay ahí, si a la vuelta de la esquina, la gente sigue yendo a abandonarlos”

ygr