La idea de morir en soledad, lo peor del Covid-19 para sobreviviente

LAS CHOAPAS, VER.- En Las Choapas, los casos de Covid-19 continúan presentándose ante el relajamiento social de la población. Para Mayra, de 28 años de edad, una choapense en edad joven, pero que vivió en carne propia la enfermedad, sostiene que el coronavirus es lo peor que puede pasarle a una persona, ya que te aíslan totalmente y si mueres, lo haces en total soledad, sin poder despedirte de tus seres queridos.

Mayra, cuyo nombre completo no será relevado para evitar discriminación de las demás personas en su contra, vive en la colonia J. Mario Rosado, uno de los sectores más grandes territorialmente de la ciudad.

Hace cuatro meses tuvo síntomas de Covid-19, perdió el gusto, el olfato, la elevación de la temperatura fue mínima, es decir, no tuvo que ser hospitalizada.

Así tardó casi dos semanas, cuando se sintió bien comenzó a hacer su vida normal, salía, trabajó, pero un mes después de nuevo volvió a enfermarse, sólo que esta vez fue más difícil, dolor de cuerpo, alta temperatura, poca energía, al grado de que para ir al baño requería de mucho esfuerzo.

Su hija de 3 años de edad, prácticamente le fue arrebatada de sus brazos, se la llevaron otros familiares para evitar ser contagiada, fue llevada al doctor, y le recetaron algunos medicamentos que se usan para tratar los síntomas del coronavirus.

Así pasó alrededor de 20 días, de toda su familia sólo su pareja es quien llegaba a verla, llevarle comida y medicamentos, pero hermanos, padres, primos o amigos, nadie se acercó a su casa durante esos días.

Todos saben que un paciente de Covid-19 es altamente contagioso, por eso nadie la fue a visitar. Algunos la llamaban por teléfono "la verdad me sentía sola, nadie estaba a mi lado, yo quería que alguien me estuviera cuidando, pero no se podía, y lo que más extrañaba era a mi hija".

La joven de 28 años de edad, dice que fue la peor experiencia que tuvo, considera que tuvo una recaída y esta fue peor, lamenta que la mayoría de las personas incluso no creen en la enfermedad.

En Las Choapas, el coronavirus ha cobrado la vida de 49 personas, hay 213 casos confirmados y 38 sospechosos.

De acuerdo con el director de Protección Civil de Las Choapas, Francisco Castillo Reyes, la situación de los contagios es delicado, incluso, en los últimos días se reportaron tres muertes más.

Pidió a la población no bajar la guardia y seguir cuidándose, ya que el riesgo es latente, y siguen los contagios.

Recientemente, se dio a conocer información de cómo la población relajó las medidas de salud, no usan el cubrebocas, no respetan la sana distancia, y tampoco usan gel antibacterial, incluso, algunas tiendas que antes exigían todas estas medidas, han dejado de pedirlo.

