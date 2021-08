La historia de Valeria: Vivir con ansiedad y depresión en pandemia

Veracruz, Ver. – Valeria fue diagnosticada con ansiedad y depresión a los 17 años de edad, desde entonces las crisis nerviosas se hicieron presente en su vida, pero ahora con la contingencia por el covid-19 llegaron complicaciones en su estado de ánimo y junto con eso la desesperación por no poder salir.

En entrevista, Valeria dijo que con la cuarentena las crisis aumentaron, en especial los problemas de autoestima, pues su rutina diaria cambió y con esto su alimentación, lo que hace que su estado de ánimo tienda a cambiar constantemente.

“Hay veces que me dan ataques de ansiedad y de depresión, he tenido muchos durante la cuarentena (…), he tenido problemas de poca seguridad, de bajo autoestima, siento que no hago nada de provecho, que todo lo que estoy haciendo no funciona o no sirve”

La desesperación es otro sentimiento que, aunque no es nuevo, hace tiempo no lo padecía, debido a que su rutina y principalmente la de su familia cambió por completo.

Tuvo que adaptarse a estas nuevas alteraciones, que en vez de mejorar su estado de ánimo lo han complicado un poco más.

Tener que convivir con su familia debido a la cuarentena no es cosa fácil para ella, pues dice que normalmente está acostumbrada a estar sola y tener a muchas personas a su alrededor le causa ansiedad e irritabilidad.

“Trato de pasar el menor tiempo posible con ellos (su familia) porque me hacen entrar en un momento de que ni yo los aguanto, ni ellos a mí, porque no podemos convivir juntos”

Según el especialista en psicología Mario Ortiz, se creía que el confinamiento durante esta cuarentena iba a mejorar la comunicación y reactivar las relaciones cariñosas y amorosas entre los integrantes de la familia, pero en la mayoría de los casos pasó todo lo contrario, debido a que las personas no suelen estar acostumbrados a convivir mucho tiempo con su propia familia.

Aunado a esto, Valeria tuvo que suspender sus citas con su psicólogo pues temía que al ir constantemente, podría contagiarse del virus.

Debido a los problemas que le ocasionó suspender la terapia, decidió unirse a un grupo de autoayuda en línea.

“La terapia grupal me funcionó mucho, eso es lo que me llevó a tranquilizarme un poco durante todo este tiempo”

DEPRESIÓN AUMENTÓ DESPUÉS DE CONTINGENCIA

Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud en la semana del 3 al 9 de mayo, última que se tiene registro, había mil 940 casos diagnosticados de personas con depresión en el estado.

Mientras que cuando recién comenzaba la cuarentena se habían registrado mil 458 casos, esto entre la semana del 15 al 21 de marzo según los datos de la Secretaría de Salud, lo que significa que el aumento fue de 482 personas que fueron diagnosticadas con este padecimiento durante casi un mes y medio de cuarentena.

RECOMENDACIONES PARA LA CONVIVENCIA CON LA FAMILIA EN CUARENTENA

Para el especialista Mario Ortiz, lo más recomendable en esta cuarentena es que las personas establezcan una rutina en casa, la cual tienen que ver con la alimentación, con la convivencia familiar, pero también mantener un espacio individual para no tener confrontaciones con los demás integrantes.

“Ya sea de lectura, de ver una serie, tener ese espacio y tomar baños de sol dentro de casa, escuchar música, escribir, tanto convivir como también mantenerse un poco aislados en un espacio personas propio”

