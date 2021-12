¿La conocías? Esta es posiblemente la historia más asquerosa de internet

Si has estado en internet por algunos años, seguramente has leído ya varias "creepy pastas" o historias tétricas, que supuestamente le sucedieron a alguien. Sin embargo, todas las historias de miedo y misterio llegan a un punto en que no son creíbles.

Este no es el caso de un pequeño relato que lleva años circulando en foros y otros lugares de internet.

La diferencia es que es tan gráfica, tan cruda y tan simple, que en realidad podría haber pasado no una, sino muchas veces a lo largo y ancho del mundo.

La historia en cuestión ocurrió en Estados Unidos, y surgió en internet hace 12 años en el sitio multi foros anónimo de Reddit, cuando el usuario registrado como Finebushlane retó a otros miembros de la página a contar la historia más asquerosa que les haya pasado.

Ante el reto, el usuario conocido como RivalTheCreator contestó con un relato que dejó al resto del foro asqueado, y con pocas ganas de leer más historias. Por razones obvias, La Silla Rota contará una versión rebajada de la historia original.

Esta es La Historia del Jolly Rancher:

El relato comienza con Steve y Samantha, una pareja de novios que al salir de la preparatoria viajan a diferentes universidades dentro de Estados Unidos; él a Pennsylvania y ella a Florida.

Meses después, Steve visita a Samantha y al llegar a verla, tras muchos días de no estar con ella, lo primero que hacen es irse a la cama.

Steve apagó las luces, y de inmediato decidió darle placer a su novia y procedió a hacerle sexo oral.

Sin embargo, al empezar la acción, Steve notó un olor y sabor extraño en los genitales de Samantha, sin embargo, pensó que por ser de noche y hacerlo sin bañarse antes era normal, por lo que sacó un dulce Jolly Rancher, de los suaves, para tapar el sabor.

Minutos después, en medio de la acción, el dulce se le pierde dentro de su novia, y decide sacarlo para continuar. Debido a la oscuridad Steve no notó nada diferente, sacó lo que creyó era el dulce y se lo metió a la boca.

Ese fue el grave y asqueroso error: Pensando que ya era suficiente, Steve mordió el "jolly rancher" para comérselo y continuar con la esperada noche de pasión con Samantha. Sin embargo, al morder el "dulce" pasó lo peor.

El que debía ser un cuadrito suave sabor a frutas, era un nódulo de gonorrea.

Al ver a Steve vomitando por el cuarto, Samantha tuvo que decir la verdad: había engañado a su novio al llegar a la universidad, y había contraído la enfermedad sexual sin darse cuenta.

Fue hace ya 12 años que la historia fue inmortalizada en el foro Reddit, sin embargo, algunos usuarios respondieron, asqueados, que esa era una leyenda urbana desde más años atrás, sin embargo, no deja de causar impresión y repulsión.