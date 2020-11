La Capilla: santuario oculto de la Santa Muerte en colonia El Vergel

Como si fueran dos guardianas que custodian la entrada, se encuentran las figuras de casi dos metros de altura representando al mítico personaje esquelético de La Santa Muerte.

Ambas se rigen imponentes en una construcción que está a medio terminar, en la cima una cruz de cemento anuncia la llegada a la Capilla de la Santa Muerte, en la colonia El Vergel, en el municipio de Veracruz.

La noche cayó en el lugar, sus calles empedradas esconden uno de los lugares más enigmáticos del puerto, donde fieles creyentes se reúnen cada 8 de noviembre para celebrar las misas negras.

En su fachada amarilla se puede leer la leyenda donde ofrecen limpias, amarres, veladoras y hasta tratamientos para curar el cáncer. El lugar se encuentra desolado, mientras unos cuantos vecinos deambulan por la calle.

Hacia el fondo de la avenida dos luces iluminan el sitio, una camioneta tipo Ranger tapizada de lonas alusivas al personaje se para justo frente al templo.

En la batea de la camioneta otra Santísima se tambalea con el frenar del carro, mientras en su interior un hombre robusto, de gran estatura, con distintos collares que cuelgan de su cuello y anillos, que le dan ese toque de misterio, se baja del automóvil, lo conocen como "El Charro Negro".

"El Charro Negro" es un personaje emblemático, reconocido por todos los jarochos por su veneración a la Santa Muerte y porque deambula con su camioneta por todo el puerto, apodado así por su característico atuendo negro que siempre lo acompaña a cualquier lugar a donde vaya.

Con más de 40 años dedicándose a este culto, el hombre demuestra su amor a través de sus múltiples tatuajes que tiene de "La Santísima", como la llama.

Uno de esos adorna su rostro, como si fuera una calavera andando, el hombre es un fiel retrato a este personaje.

"EL tatuaje es la cara de ella, le dije que me iba a poner su tatuaje en mi cara, para que me ayudara y me lo concedió, me está ayudando en esta crisis", aseguró.

Cuenta que a los 18 años empezó su veneración por esta religión, antes de ser apodado "El Charro Negro" era policía y dejó toda su vida por edificar un santuario en su honor.

Desde los 14 afirma que fue llamado por esta deidad, la cual la vio por primera vez en el mar.

15 años de la creación de La Capilla de La Santa Muerte

Hace 15 años se salió de su casa y dejó a su esposa por crear la Capilla donde le rinde culto, el cual alberga más de mil figuras, no solo de "La Niña", sino también de Jesús Malverde que dice es patrono de los pobres y necesitados, objeto de culto entre los narcotraficantes, al igual que Diablos y una que otra figura religiosa.

La gran mayoría forman parte de regalos y otras más las fue encontrando en la calle o en la basura, afirmó.

En la cocina, sala, patio y cualquier rincón hay al menos una de estas figuras, al igual que distintas fotos de personas y de los trabajos que con el paso de los años fue realizando.

Mientras muestra el lugar va explicando que existen distintos tipos de Santas Muertes, cada una con un propósito y significado diferente.

"Está la Negra, la Blanca, la Roja, las siete potencias, la de la salud, el ámbar, morada, todas son iguales para mí, pero dicen que la negra es muy mala, yo comencé con esa hace muchos años y con la negra voy a acabar", dijo.

Aunque asegura que ya ha tenido algunos enfrentamientos con algunos vecinos, pues le exigen que quite la capilla de la colonia, afirma que hasta el momento su "Flaca" no lo ha dejado, por lo que sigue realizando las misas negras.

Donde cientos de personas se reúnen, para comer, bailar y beber en honor a la fiesta de "La Santísima".

Crisis del covid le dejó más trabajo

Cuando recién comenzaba la pandemia en el puerto de Veracruz, "El Charro Negro", afirmó se encontraba preocupado, debido a la crisis creyó que no tendría trabajo, pero fue todo lo contrario, ya que las limpias incrementaron más del 50 por ciento.

"He ganado con ella mucho dinero en esta crisis, y me dejo dinero", aseguró que la mayoría de sus fieles creyentes acuden con ella para pedirle dinero y, muchos otros, trabajo, debido que se quedaron desempleados por la emergencia sanitaria.

"Me piden que le amarre al marido que se les fue con la otra, también hay muchos hombres que vienen para que le amarre a su mujer, me buscan mucho y para las limpias", aseguró.

Según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), 99 por ciento de los creyentes de la Santa Muerte tienen como religión el catolicismo.

El Charro Negro dice que la mayoría de los creyentes son choferes y taxistas, quienes por una razón desconocida los odia, de igual manera comentó que la mayoría de las ofrendas que le donan, son para arreglar la capilla, la cual comenzó el segundo piso de su construcción.

Donde pretende albergar más imágenes de "La Santísima", pero que ahora por causa del covid, sus donaciones de sus fieles fueron disminuyendo.

Al terminar el recorrido concluye diciendo que cuando muera todo lo que construyó pasara a manos del municipio porteño, para que el santuario pase a ser de los veracruzanos. Mientras eso pasa aseguró que seguirá venerando por sobre todas las cosas a su "Flaca" como le dice de cariño.